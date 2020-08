Johtajaylilääkäri yllättyi testipuikkojen hyvästä saatavuudesta – Jyväskylässä testattu koronaa enimmäkseen epäluotettavammalla nielunäytteellä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä ja Jyväskylän kaupungilla testejä otetaan tällä hetkellä lähes ainoastaan suun kautta otettavina nielunäytteinä, vaikka nenänielunäyte on luotettavampi erityisesti lievissä tautitapauksissa. Käytäntöä selitettiin nenänielutestien saatavuusongelmilla, mutta sairaanhoitopiirin tieto oli vanhentunutta.

– Se johtuu siitä, että maailmalta näitä nenänielunäytetikkuja ei ole saatavilla. Ne on tältä planeetalta käytännössä loppu, tai ainakaan niitä ei saada niin paljon kuin tarvittaisiin. Siitä syystä on jouduttu käyttämään tätä toissijaista menetelmää, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva kommentoi aamulla.

Jos koronatestejä otetaan vain suun kautta, ongelmaksi muodostuvat muun muassa oireettomat koronan kantajat tai sellaiset potilaat, joilla koronan oireet eivät ole vielä vakavia. Taudin alkuvaiheessa virusta erittyy juuri nenänielun limakalvoilla.

Yle selvitti nenänielunäytetikkujen saatavuutta Fimlabilta, joka järjestää laboratoriopalveluita Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja Jyväskylän kaupungille.

Kävi ilmi, että molempia näytteenottotikkuja – sekä suun että nenän kautta käytettäviä – on varastossa.

– Nenänielunäytteenottotikuista oli tilapäisesti pulaa, mutta tällä hetkellä niitä on saatavilla. Kaikki mitä on onnistuttu saamaan tilauksissa, on toimitettu eteenpäin. Globaali kysyntä on ollut niin korkealla, että tavaraa on välillä voinut tulla viiveellä, asiaa taustoittaa Fimlabin Keski-Suomen aluejohtaja ja ylilääkäri Jaakko Uksila.

Soitto takaisin Palonevalle kertoo, että tilanteesta ei oltu tietoisia terveydenhoidon päässä.

– Tämä oli täysin uutta tietoa. Nenänielunäytetikut loppuivat tyystin koronan kiivaimmassa vaiheessa toukokuulla, niitä ei ollut mistään saatavissa. Siksi siirryttiin suun kautta otettavaan nielunäytteeseen.

Paloneva selvitteli asiaa ja kävi ilmi, että asiassa on ollut tietokatkoksia puolin ja toisin. Nenänielunäytetikkujen saatavuus on tällä hetkellä parempi kuin alkukesästä, mutta niitä säästetään vain kriittisesti sairaille potilaille.

– Nenänielutikkuja oli silloin, ja on edelleen niin vähän saatavilla, että me ei pystytä siirtymään laajamittaisessa testauksessa nenänielunäytteeseen, vaan joudutaan edelleen saatavuusongelman vuoksi pitäytymään nielunäytteessä, joka ei ole ihan niin hyvä kuin kuin nenänielunäyte, mutta se on riittävän hyvä.

Lue myös:

Jono koronatestiin venyi jo viikkoon Jyväskylässä – testausruuhkaan haetaan apua terveysjäteiltä