Näillä viidellä keinolla Saksa pyrkii pitämään koulut auki läpi pandemiasyksyn – maskipakko laajenee koulujen käytäville

Saksassa kasvomaskit kuuluvat nyt koululaisten arkeen. Maskipakko on voimassa monessa osavaltiossa myös kouluissa. Felipe Trueba / EPA

Uusi koulusulku olisi katastrofi. Kevät näytti, että valmius etäopetukseen on Saksassa selvästi Suomea jäljessä.

BerliiniSaksassa miljoonat lapset ja nuoret ovat tällä viikolla palanneet lähiopetukseen, kun koulut alkoivat kesäloman jälkeen Berliinin, Brandenburgin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa. Mecklenburg-Etu-Pommerissa koulut alkoivat jo viime viikolla

Koulujen alku on tositesti, sillä Saksassa tartuntamäärät ovat Suomen tavoin kasvussa. Elokuussa Saksassa on todettu (siirryt toiseen palveluun)joinakin päivinä yli tuhat päivittäistä tartuntaa, kun aiemmin kesällä päivittäisiä uusia tartuntoja oli keskimäärin alle puolet siitä.

Keskiviikkona terveysviranomainen Robert Koch -instituutti kertoi 1 226 uudesta tartunnasta, mikä on suurin päivässä ilmoitettu määrä toukokuun jälkeen.

Yleisesti Saksan koronatilanne on kuitenkin verrattain hyvä: seitsemän viime päivän aikana on todettu noin 6,7 tartuntaa 100 000 asukasta kohti. Saksa on yksi niistä maista, joiden kohdalla Suomi ei ole asettanut matkustusrajoituksia.

Pandemian torjunta näkyy selvästi koululaisten arjessa. Yle listasi varokeinot, joilla Saksa pyrkii pitämään koulut auki läpi pandemiasyksyn jo voimassaolevien turvaväli- ja hygieniasääntöjen lisäksi.

1. Maskipakko paikoin myös oppitunneille

Saksassa on ollut huhtikuusta lähtien maskipakko joukkoliikenteessä ja kaupoissa. Tällä viikolla Berliinin, Brandenburgin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiot ovat laajentaneet kasvosuojapakkoa koulujen käytäville.

Berliinissä koululaisten tulee käyttää maskeja käytävillä luokkiin siirryttäessä ja ruokalajonossa. Oppituntien aikana tai ulkovälitunnilla maskipakkoa ei ole.

Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa linja on pääkaupunkia tiukempi. Siellä maskipakko on voimassa lukioissa ja ammatillisessa opetuksessa myös oppitunneilla ainakin elokuun loppuun saakka.

Osavaltioiden opetusviranomaisten mukaan kasvosuojan hankkiminen on vanhempien vastuulla, mutta koulut voivat tarvittaessa jakaa kertakäyttöisiä hengityssuojia niitä tarvitseville oppilaille.

Saksassa viranomaiset eivät ole samalla tavalla huolissaan maskien käyttämisestä väärin kuten Suomessa.

Saksassa katsotaan, että jokin suoja suun ja nenän edessä estää mekaanisesti pisaroiden ja aerosolien leviämistä suljetuissa tiloissa – huolimatta siitä, onko se vastapesty tai hygieniasääntöjä noudattaen puettu.

Saksan maskipakon lähtökohta on suojella muita omilta pärskeiltä.

Koulun sisäänkäynnillä ohjeistetaan oppilaita, vanhempia ja muita kävijöitä turvaohjeista. Hayoung Jeon / EPA

2. Vapaaehtoisia pistotestejä lomatartuntojen varalta

Berliiniä ympäröivässä Brandenburgin osavaltiossa aiotaan testata (siirryt toiseen palveluun) yksi prosentti kaikista koululaisista ja päiväkotilapsista. Vapaaehtoisia testejä tehdään kaikkiaan kolmelletuhannelle koululaiselle ja noin tuhannelle päiväkotilapselle.

Pistotestaus tapahtuu heti elokuun aikana. Tarkoitus on loma- ja matkustuskauden päätteeksi selvittää, miten laajalle virus on lasten parissa levinnyt.

Berliinissä kouluja ja päiväkoteja testattiin vastaavin satunnaisotoksin jo alkukesästä. Saksassa yleisin testaustapa on näytteen ottaminen kurkusta, mikä on miellyttävämpi tapa testata lapsia kuin Suomessa yleinen nenän kautta otettava näyte.

3. Riskialueelta palaaville pakollinen testi

Saksassa otettiin viime viikonloppuna käyttöön pakollinen koronatestaus riskialueilta palaaville. Ajankohta osuu juuri koulujen alkuun osassa Saksaa eli koskee myös monia lomamatkalta palaavia koululaisia.

Uuden ohjeen mukaan Saksaan palaava voi esittää enintään 48 tuntia vanhan negatiivisen testituloksen kohdemaasta. Vaihtoehtoisesti palaaja voi tehdä testin kolmen päivän sisällä Saksaan paluusta. Saksassa testi on maksuton ja lentokentille on avattu testauspisteitä.

Testistä luistavia uhkaa jopa 25 000 euron sakko.

Jo aiemmin Saksa on velvoittanut riskialueelta palaavat ilmoittautumaan terveysviranomaisille ja pysymään kaksi viikkoa tiukasti kotikaranteenissa.

Robert Koch -instituutti ylläpitää listaa riskialueiksi luokiteltavista maista (siirryt toiseen palveluun)ja alueista. Lista päivittyy tautitilanteen mukaan. Saksa ei luokittele Suomea tällä hetkellä riskimaaksi.

Saksassa on perustettu koronatestausasemia useille lentokentille. Sascha Steinbach / EPA

4. Opetuksen soveltaminen: yhteislaulun sijaan soittamista

Saksassa koulut suljettiin maaliskuussa pandemian alettua, eikä normaaliopetukseen päästy palaamaan enää ennen kesälomien alkua. Koulut avattiin uudestaan loppukeväästä, mutta lähiopetusta järjestettiin monin paikoin vain yksittäisiä päiviä.

Nyt tarkoituksena on palata normaaliopetukseen mutta sovelletusti. Normaalit luokkakoot ovat sallittuja eikä oppilaita pidä jakaa pienryhmiin. Luokat pyritään kuitenkin pitämään toisistaan erillään mahdollisuuksien mukaan ja esimerkiksi lounas saatetaan syödä omassa luokkahuoneessa.

Liikuntatunnit jatkuvat mutta kontaktilajeja vältetään. Berliinissä musiikkitunneilla yhteislaulun sijaan kannustetaan opettamaan soittamista. Laulamisen uskotaan olevan yksi virusta levittävistä riskitekijöistä.

5. Saksa uskoo runsaaseen tuulettamiseen

Saksassa virologit ovat varoittaneet viruksen leviämisestä aerosolien välityksellä, minkä vuoksi käsihygienian lisäksi tuulettamisen merkitys on korostunut eri osavaltioiden pandemiaohjeissa.

Esimerkiksi Rheinland-Pfalzin osavaltiossa ohje (siirryt toiseen palveluun)on tuulettaa luokkahuoneet 45 minuutin välein.

Saksassa tuulettamisen merkitys korostuu Suomea enemmän myös asuintaloissa. Ilmanvaihtojärjestelmiä ei usein ole, minkä vuoksi asuntoja neuvotaan tuulettamaan useita kertoja päivässä normaaliarjessakin.

Ja lopuksi: Mihin ei ole varauduttu?

Saksan opetusviranomaisia on arvosteltu (siirryt toiseen palveluun)rajusti siitä, ettei kesän aikana ole luotu riittävää suunnitelmaa uuden koulusulun varalle. Opettajia ei ole ehditty kurssittaa tarpeeksi mahdollista uutta etäopetusjaksoa varten. Kouluja ei myöskään ole varustettu tarvittavalla tekniikalla.

Viime viikolla pian koulujen alkamisen jälkeen kahdessa koulussa Mecklenburg-Etu-Pommerissa todettiin yksittäisiä tartuntoja ja oppilaat jouduttiin lähettämään takaisin kotiin.

Saksassa koulujen digitaalinen osaaminen on yleisesti selvästi Suomea jäljessä.

Tuoreen kyselyn (siirryt toiseen palveluun)mukaan kevään koulusulun aikana 57 prosenttia Saksan koululaisista sai harvemmin kuin viikottain etäopetusta videon välityksellä. Pitkät viikot ilman lähiopetusta tarkoitti suurilta osin kotiin annettujen tehtävien tekemistä yksin tai vanhempien opastuksella kotona.

Berliinissä on kouluja, joissa opettajilla ei välttämättä ole työsähköpostia tai edes mahdollisuutta käyttää tietokonetta. Samaan aikaan monessa perheessä koko kotitalouden nettiyhteys voi olla yhden prepaid-kännykkäliittymän varassa.

Kaikkiaan kouluoppimiseen käytetty aika puoliutui oppilailla koronakevään aikana kyselyn mukaan keskimäärin 7,4 tunnista 3,6 tuntiin päivässä.

Pelkona onkin, että mahdollinen uusi koulujen laaja sulkeminen aiheuttaisi lapsille kauaskantoisia ongelmia.

Saksassa sosiaalinen liikkuvuus (siirryt toiseen palveluun)on tavallisestikin heikkoa. Koronan myötä perhetaustan merkitys lasten saamaan opetukseen on korostunut entisestään, kun opetus on siirtynyt aiempaa enemmän vanhempien vastuulle.