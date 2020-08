Nurmeksen "yöpäivystys" määrättiin suljettavaksi – vastaanotto ei ole laillinen ja vaarantaa potilasturvallisuuden

Nurmeslaisia aluehallintoviraston päätös harmittaa. Lähin yöpäivystys on pian yli sadan kilometrin päässä.

Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Nurmeksen yöpäivystys on loppumassa. Aluehallintovirasto määräsi Siun soten lakkauttamaan Nurmeksen yöpäivystyksen sakon uhalla.

Siun sote ja aluehallintovirasto ovat keskenään eri mieltä siitä, onko Nurmeksen yöpäivystys päivystystä vai ei.

– Siun soten näkemys on ollut se, että toiminta on ollut normaalia vastaanottotoimintaa, sanoo Siun Soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

Laki ei kuitenkaan tunne erillistä vastaanotto-käsitettä, joten avin näkemyksen mukaan toimintaa on pidettävä päivystyksenä.

Pari kävijää yön aikana

Nurmeksen yöpäivystys on toiminut useiden vuosien ajan. Öisin siellä on paikalla lääkäri ja hoitajia.

Siun soten nettisivuilla yövastaanotosta ei puhuta ollenkaan, vaan siellä kerrotaan, että päivystys on auki kello 7–21. Yövastaanotto onkin ollut epävirallinen järjestely, joka on ollut asukkaiden tiedossa siitä huolimatta, ettei siitä ole virallista tietoa.

Vastaanotolle on päässyt öisin joko soittamalla tai tulemalla suoraan terveysasemalle.

Nurmeksen yövastaanotolla ei ole ollut mahdollisuutta kuvantamisiin tai laajempiin laboratoriotutkimuksiin, joita laki päivystykseltä edellyttää. Sille ei ole myöskään haettu päivystyslupaa. Siksi aluehallintovirasto katsoo, ettei se ole terveydenhuoltolain mukainen.

Siun soten varsinainen laaja yhteispäivystys on Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteydessä Joensuussa.

Pirskasen mukaan Nurmeksen yöpäivystyksessä on ollut keskimäärin pari kävijää yön aikana.

– Jos on esimerkiksi viikonloppuyönä sattunut vahinko ja on tullut haava, joka vaatii muutaman tikin, ei ole tarvinnut ajaa puoltatoista tuntia Joensuuhun. Olemme ajatelleet, että tämä on ollut hyvää asiakaspalvelua, kun välimatkat ovat täällä pitkät.

Pirskanen sanoo, että alueen ensihoito on osannut viedä päivystyshoitoa tarvitsevat potilaat suoraan Joensuuhun. Myös lääkärikonsultaatio ambulanssiin tapahtuu keskussairaalan päivystyksestä.

Potilaat voineet mennä väärään paikkaan

Nurmeslaisissa aluehallintoviraston päätös on herättänyt harmitusta.

Ylen saamissa viesteissä yövastaanottoa on kiitelty. Samalla ihmiset ovat huolissaan siitä, saadaanko hoitoa tarpeeksi ajoissa jatkossa, jos lääkäriin pääsee öisin vain Joensuussa yli sadan kilometrin päässä.

Etenkin pienten lasten vanhemmat kyselevät, onko kohtuullista viedä lapsia öisin päivystykseen Joensuuhun saakka. Myös vanhusten terveydestä ollaan huolissaan.

Useimmat nurmeslaiset käyttävät kuitenkin nimenomaan "yöpäivystys" -termiä. Se herättää kysymyksen, onko ihmisille varmasti selvää, millaista hoitoa Nurmeksesta yöaikaan saa ja millaisen hoidon tarpeessa täytyy hakeutua suoraan Joensuuhun.

Myös aluehallintovirasto sanoo päätöksessään, että potilaita, jotka olisivat olleet ensihoidon tarpeessa, on saattanut mennä sen sijaan yövastaanotolle. Se on voinut viivästyttää oikean hoidon saamista.

Aluehallintoviraston mukaan selvityksissä nousi esille joitakin tilanteita, joissa potilasta ei ole toimitettu Nurmeksen terveysasemalta riittävän nopeasti yhteispäivystykseen.

Myös Pirskanen myöntää, että jotkut potilaat ovat saattaneet hakeutua yövastaanotolle, vaikka heidän olisi oikeasti pitänyt mennä päivystykseen. Hän ei kuitenkaan usko sen aiheuttaneen vaaratilanteita.

– Minun tiedossani ei ole, että potilasturvallisuus olisi vaarantunut sen takia.

Päivystyksiin puututaan säännöllisesti

Siun soten hallitus kokoontuu elokuussa. Pirskasen mukaan se päättää silloin, aikooko Siun sote valittaa aluehallintoviraston päätöksestä.

Jos valitusta ei tehdä, Siun sote lakkauttaa yövastaanoton avin päätösen mukaisesti. Silloin yövastaanotto loppuu viimeistään 11. syyskuuta.

Aluehallintovirastot puuttuvat säännöllisin väliajoin puutteellisiin päivystyksiin. Usein kyse on siitä, ettei henkilöstön määrä ole ollut riittävä.

Viime vuonna Etelä-Suomen avi käski Helsingin Haartmanin sairaalan päivystystä korjaamaan henkilövajetta ruuhka-aikoina. Kaksi vuotta sitten Itä-Suomen avi taas puuttui Kuopion yliopistollisen sairaalan yöpäivystyksen vähäiseen henkilöstömäärään.

Aiheesta voi keskustella 13.8.2020 klo 23 saakka.

Aiheesta aiemmin:

AVI: Nurmeksen yöpäivystys on lakkautettava sakon uhalla