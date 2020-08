Kansainväliseksi sensaatioksi noussut ankeriaanmäti on yhä mysteeri – koronavirus esti hollantilaistutkijoilta pääsyn Kotkaan

Akvaariotalo Maretariumissa Kotkassa tapahtuneen ankeriaan mädinlaskun syy on edelleen hämärän peitossa.

Tutkijat ympäri Eurooppaa hämmästyivät vuosi sitten, kun yksi akvaariotalon Anguilla anguilla -ankeriasnaaraista tuotti mätiä. Luonnossa kaikki Euroopan ja Pohjois-Afrikan ankeriaat kutevat Keski-Atlantilla sijaitsevalla Sargassomerellä, eikä ankeriaanmätiä ole koskaan aiemmin saatu Euroopassa ilman laboratoriossa annettavaa hormonihoitoa.

Ainutlaatuisen tapauksen syyn selvittäminen on viivästynyt koronaviruspandemian takia, sillä Maretariumissa viime syksynä vierailleet hollantilaistutkijat eivät ole päässeet matkustamaan Kotkaan jatkamaan tutkimuksia.

– Odotamme sitä, kun koronarajoitukset jossain vaiheessa vapautuvat niin paljon, että tutkijat pääsevät paikan päälle, Maretariumin akvaristi-sukeltaja Teemu Lakka sanoo.

Akvaariotalossa on kuitenkin otettu tutkijoita varten vesinäytteitä, jotka on pakastettu. Myöhemmin niistä määritetään hormonipitoisuuksia Hollannissa.

Suurentuneet silmät ovat merkki siitä, että ankerias on tulossa sukukypsäksi. Tiina Karppi / Yle

Kaksi kalaa erityisseurannassa

Maretariumin sensaatioksi noussut ankerias kuoli mädinlaskun jälkeen, kuten lajilla on tapana. Syytä poikkeukselliselle tapahtumalle yritetäänkin siis selvittää muita akvaariotalon ankeriaita seuraamalla.

Kaksi ankeriasnaarasta on ollut keväästä saakka erityisseurannassa, koska ne ovat olleet potentiaalisimpia tulemaan sukukypsiksi. Siitä kielii se, että niiden väri on muuttunut kyljistä hopeisemmaksi ja selästä tummemmaksi. Lisäksi niiden silmät ovat muihin akvaariotalon ankeriaisiin verrattuna todella suuret.

– Isosilmäisyys on aika hyvä merkki siitä, että ankeriaat ovat jo todella pitkällä sukukypsyyskehityksessä. Ainakaan tänä keväänä ei kuitenkaan tullut sellaista sukukypsyyden laukaisevaa tekijää. Ankeriaat ovat edelleen suhteellisen samannäköisiä kuin mitä ne olivat jo alkukeväästä, Teemu Lakka sanoo.

Tutkija Arjan Palstra hollantilaisesta Wageningen yliopistosta ja Sami Vesala Luonnonvarakeskuksesta ottivat mätinsä laskeneesta ankeriaasta näytteitä lokakuussa 2019. Maretarium / Sari Saukkonen

Sukukypsän Anguilla anguilla -ankeriasnaaraan tunnistaa paisuneesta keskivartalosta, surkastuneesta pyrstöstä, litistyneestä päästä ja valtaviksi laajentuneista silmistä. Lisäksi ankeriaan selästä tulee lähes musta, kyljet muuttuvat hopeisiksi ja vatsapuoli valkoiseksi.

Ennen viimevuotista ankeriasnaaraan sukukypsäksi tuloa ja sensaatiomaista mädinlaskua ankeriasaltaasta ei oltu otettu vesinäytteitä tai seurattu tarkemmin muitakaan allasveden parametrejä.

– Siksi emme pääse käsiksi siihen, mikä sukukypsymisen on mahdollisesti aiheuttanut. Nyt vesinäytteitä on otettu ja altaan tilaa seurattu tarkemmin. Jos joku ankeriaista tulee vielä sukukypsäksi, meidän on mahdollista päästä paljon tarkemmin kiinni siihen, mistä se mahdollisesti johtuu, Maretariumin akvaristi-sukeltaja Teemu Lakka sanoo.

Osa tutkijoista on pitänyt tapahtunutta hyvien allasolosuhteiden seurauksena. Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Tulonen arveli Ylen haastattelussa syyskuussa, että mädin muodostumisesta voi olla kiittäminen ankeriaiden kanssa samassa altaassa asustavia lahnoja.

– Kutuvalmiiden lahnojen seura ja niiden veteen erittämät hormonit vaikuttavat todennäköisimmältä laukaisevalta tekijältä tässä vaiheessa, Tulonen sanoi tuolloin Ylelle.

Kevättä kohti

Kaikkiaan Maretariumissa uiskentelee nelisenkymmentä ankeriasta.

Mätinsä laskenut ankerias oli yli 40-vuotias. Mädinlaskun jälkeen tutkijat ottivat sen yhteensä 11 ikätoveria tarkempiin tutkimuksiin, joissa niiden kehitystä on seurattu. Niiden silmät ovat olleet suurentuneet viime syksystä saakka, ja ne tulevat todennäköisesti ensimmäisinä sukukypsiksi Maretariumin ankeriaista.

Teemu Lakan mukaan uutta kutua ei kuitenkaan ole odotettavissa ainakaan nopealla aikataululla.

– Emme pysty yhtään etukäteen sanomaan, meneekö siihen vuosi vai kymmenen vuotta, vai tapahtuuko sitä meillä enää koskaan.

Monessa Maretariumin ankeriasnaaraassa on havaittu sukukypsyyden merkkejä. Tiina Karppi / Yle

Luonnossa elävien ankeriaanpoikasten kuoriutumisajankohdan perusteella on oletettu, että ankeriaat tulevat sukukypsiksi keväällä tai alkukesästä, ja kutevat kesällä. Maretariumin sensaatioankeriaan sukukypsäksi tulo ja kuteminen mahtui Teemu Lakan mukaan luonnon sapluunaan melko hyvin.

– Sukukypsäksi tulo voi tapahtua seuraavana keväänä tai muutaman vuoden päästä. Ankeriaita seurataan ja tutkitaan vielä useampi vuosi eteenpäin.

Tällä hetkellä Maretariumissa seurataan päivittäin ankeriasaltaan tapahtumia. Kahta sukukypsyyskehityksessä pisimmällä olevaa ankeriasta valo- ja videokuvataan, ja niiden vatsankehitystä seurataan. Lisäksi altaasta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä. Jos koronatilanne sallii hollantilaistutkijoiden tulon Suomeen syksyllä, ankeriaita mitataan ja punnitaan, ja niistä otetaan mahdollisesti näytteitä.

– Olisi vallan hienoa, jos ensi keväänä joku ankeriaista tulisi sukukypsäksi. Sitähän ei varmaksi voi kukaan sanoa, ennen kuin niin tapahtuu, akvaristi-sukeltaja Teemu Lakka sanoo.

