Puumalan leirintäalueen taposta epäilty kiistää rikoksen, Juvan murhasta epäilty avuliaana tutkinnassa – poliisin esitutkinnat valmistuivat

Poliisin esitutkinnat kahdesta Etelä-Savossa tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta ovat valmistuneet.

Puumalan leirintäalueen henkirikoksesta epäilty ei esitutkinnassa myöntänyt syyllistyneensä tappoon. Juvan tapauksen esitutkinnassa rikoksesta epäilty on edesauttanut asian selvittämistä ja ollut halukas selvittämään asiaa.

Molemmissa tapauksissa asia siirretään Itä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaa varten. Tapaukset eivät liity toisiinsa.

Ensimmäinen tutkinta liittyy Puumalan tapahtumiin. Poliisin mukaan puumalalaiselta leirintäalueelta tehtiin vuoden 2018 heinäkuussa hätäkeskusilmoitus kuolleeksi epäillystä miehestä.

Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi viime toukokuussa 1990-luvulla syntyneen miehen epäiltynä todennäköisin syin taposta. Mies on edelleen vangittuna.

Esitutkinnassa selvisi, että väkivallan kohteeksi joutunut mies menehtyi pään ja kaulan alueelle kohdistetun väkivallan seurauksena.

Juvan henkirikosta luonnehditaan erityisen julmaksi

Juvan Vuorenmaan viime marraskuun tapahtumiin liittyvä esitutkinta on saatu myös päätökseen.

Poliisi oli saapunut paikalle hätäkeskuksen ilmoituksen perusteella. Ilmeni, että uhri oli kuollut voimakkaan väkivallan seurauksena. Teosta epäilty pidätettiin tapahtumapaikalla.

Poliisi kertoo, että esitutkinnassa on selvitetty kattavasti epäillyn teon kulku. Tutkinnan aikana on myös selvinnyt, että henkirikoksen uhriin on kohdennettu voimakasta väkivaltaa muun muassa teräasein.

Tapaus siirtyy syyttäjälle murhana uhriin kohdennetun voimakkaan väkivallan ja teon erityisen julmuuden vuoksi.

Lue myös:

Poliisi ottanut kiinni kaksi epäiltynä Puumalan henkirikoksesta

Kesäkunnan leirintäalueelta löytyi heinäkuussa kuollut mies – poliisi tutkii nyt tappona

Juvan henkirikoksesta epäilty vangittu murhasta epäiltynä – uhri kuoli usealla eri tekovälineellä tehdyn voimakkaan väkivallan seurauksena

Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta murhana Juvalla – epäilty 1970-luvulla syntynyt mies