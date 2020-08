Eino Kalima -ohjaajapalkinto Anne Rautiaiselle esityksestä Lokki –kannustuspalkinto "riemukkaalle paketille"

Joka kolmas vuosi jaettava Eino Kalima -ohjaajapalkinto myönnetään Kansallisteatterissa tehdystä ohjaustyöstä. Ohjaajapalkinto jaetaan nyt kymmenennen kerran.

Palkintoraati päätyi yksimielisesti antamaan Eino Kalima -ohjaajapalkinnon Anne Rautiaiselle Anton Tšehovin teoksesta Lokki. Rautiaisen ohjausta kiitetään ainutlaatuiseksi ja omaleimaiseksi. Raadin mukaan Lokissa hyödynnetään monenlaisia näyttämökeinoja, ja se peilaa henkilöiden sielunelämää.

Yleisö- ja arvostelumenestys Lokki sai ensi-iltansa Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 18.9.2019.

Anne Rautiaisen ohjaamaa Lokki-näytelmää. Kuvassa Maria Kuusiluoma. Kansallisteatteri

Koko perheen suosikkiesitys palkittiin

Eino Kaliman kannustuspalkinto myönnettiin Michael Baranin kirjoittamalle ja ohjaamalle teokselle Tyttö, joka käveli. Sen kantaesitys nähtiin Willensaunassa 14.3.2018.

Palkintoraati kiittää Baranin ohjauskäsitystä rohkeaksi ja kypsäksi. Esitystä kehutaan vahvaksi ja henkilöohjausta huolelliseksi.

Toinen kannustuspalkinto annettiin Irene Aholle teoksesta Koiramäen Suomen historia. Mauri Kunnaksen kuvakirjaan perustuva näyttämöteos kantaesitettiin Pienellä näyttämöllä 7.3.2019.

Anne Rautiainen sai Lokki-näytelmästä ohjaajapalkinnon. Katri Naukkarinen

Tyttö, joka käveli -näytelmän ohjaaja Michael Baran. Agnes Baran

Koiramäen Suomen historia -näytelmän ohjaaja Irene Aho. Irene Aho

Palkintoraadin mukaan Koiramäen Suomen historia on riemukas paketti, joka on lasten teatteria parhaimmillaan. Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Kalima-palkinto jaetaan lastennäytelmälle. Koko perheen suosikkiesitys siirtyy syyskaudella 2020 Kansallisteatterin Suurelle näyttämölle.

Vuonna 1973 perustettu ohjaajapalkinto otettiin säännölliseen käyttöön vuonna 1993. Aiempia palkinnonsaajia ovat muun muassa Jussi Nikkilä, Kristian Smeds ja Juha Hurme.

Eino Kalima -ohjaajapalkinto on 20 000 euron suuruinen ja kannustuspalkinnot 5000 euroa.