Rendel-elokuvien ohjaaja Jesse Haaja: "Isoin palo elokuvantekemiseen on sammunut" – Rendelin jatko-osan julkaisun ajankohta hämärän peitossa

Ohjaaja Jesse Haajan "supersankarielokuva" Rendelin jatko-osan julkaisu on tällä hetkellä hämärän peitossa, kertoo molempien elokuvien ohjaaja ja hahmon luoja Jesse Haaja.

– Elokuva-alan tekijöillä ei ole turvaverkkoja, joten monella on takana tosi rankka kevät ja syksyllä voi olla sama edessä. Tuotannot ovat käynnistyneet kesällä uudestaan, mutta poikkeustila työnsi kaikkea eteenpäin vuodella. Saa nähdä. Meillä on toki hyvä tilanne, koska leffa on saatu kuvattua ja leikattua aika lailla kokonaan. Ehkä selviämme voittajina joku päivä.

Vaikka elokuva saatiin pääosin kuvattua sekä leikattua syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana, on elokuvan tulevaisuus Haajallekin epäselvä.

– Kevään aikana elokuva leikattiin Helsingissä meidän porukalla. Saatiin siihen pisteeseen, että olisi saatu esittelyyn Cannesin elokuvajuhlilla. Koronaviruksen seurauksena Cannes peruuntui ja sitten kaikki siirtyi. Meidän oli tarkoitus kuvata vielä vähän lisää materiaalikin elokuvaan, Haaja kertoo.

– Tuotantoyhtiö veti liinat kiinni maaliskuussa. Sen jälkeen ei ole paljoa tietoa tullut. Minä olen tällä hetkellä oman työni tehnyt siihen pisteeseen kuin se on mahdollista tehdä.

Tuotantoyhtiö: ensi-ilta riippuvainen kansainvälisestä tilanteesta

Yle otti yhteyttä tuotantoyhtiö Black Lion Picturesin toimitusjohtaja Miika J. Norvantoon. Norvanto kertoo, että koronakeväällä sattunut poikkeustila on antanut enemmän aikaa Rendelin jälkituotannolle.

Aiemmin Norvanto vihjasi Ylelle, että elokuvan ensi-ilta voisi olla alkuvuodesta 2021.

Norvanto ei kommentoi julkaisuaikataulua tarkemmin, koska kaikki riippuu elokuvan kansainvälisestä julkaisusta ja sen aikatauluista.

– Suomessa elokuva tulee alustavasti elokuvateattereihin, mutta kansainvälisen julkaisun alustoja ja vaihtoehtoisia kanavia pohditaan, jos koronatilanne ei helpota.

Palo elokuvien tekoon sammui

Haaja myöntää, ettei jatko-osan teko edennyt hänen odottamallaan tavalla.

– Viime syksy ei mennyt ihan kuten toivoin. Isoin palo (elokuvan tekoon) sammui, Haaja myöntää.

Rendelin jatko-osaa kuvattiin Kainuussa sijaitsevassa elokuvatuotannollisessa keskittymässä, ”Kajawoodissa”. Paikka ei Haajan mukaan sopinut täysin Rendelin kaltaisen elokuvan tekoon.

– Kajaani on hieno paikka. Siellä on infraa elokuvan tekemiseen. Siellä tuli silti Rendelin kanssa eteen tietyt mahdottomuudet. Kajaani on suhteellisen pieni kaupunki ja kun tehdään kansainvälistä supersankarigenren elokuvaa, se tarvitsee muutakin kuin perussuomielokuvan elementtejä.

– Elokuvan eteen saatiin tehdä töitä normaalia enemmän. Toivon, että asiat siellä menee eteenpäin ja kova yritys on ainakin päällä.

Uusista elokuvaprojekteista satelee Haajalle edelleen kyselyjä. Hän kuitenkin kertoo keskittyvänsä nyt mainostoimistonsa pyörittämiseen ja perhe-elämään. Toistaiseksi elokuvaprojekteihin ei ole tarvetta lähteä mukaan.

– Olen tehnyt tietoisesti linjanvedon, että koko tämän vuoden pysyn täysin poissa kaikesta elokuviin sekä videotuotantoon liittyvästä. Olen ladannut akkuja sekä keskittynyt oikeaan elämään, työn tekemiseen, perheeseen ja arkeen. Olen ummistanut silmäni kaikelle muulle.

– Jos syntyy palo ja ilmaantuu tarpeeksi hyviä ehdotuksia sekä tarjouksia, niin mietitään asiaa uudestaan.

Tällä kertaa meneteltiin toisin

Ensimmäisen osan tekoon nähden helpointa oli, että Haaja pitäytyi tällä kertaa ohjaajan roolissa ja tuotantoyhtiölle jäi taloudellinen vastuu.

– Minulla ei ole samanlaista napanuoraa tähän, kuten ensimmäiseen. Tämä tuotanto ei vie kaikkea mitä elämän aikana on saanut aikaiseksi.

Huolta on herättänyt viivästyneiden elokuvien ensi-iltojen kohdalla se, voiko elokuva vanheta julkaisua odottaessaan hyllyyn. Haaja toteaa, että Rendelin tarina ei itsessään vanhene, mutta julkaisun venyminen tulee auttamatta heijastumaan vastaanottoon.

– Ohjaaja Timo Vuorensolan kanssa juteltiin asiasta, että Iron Skyn toisen osan valmistuminen venyi liian pitkälle. Se olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Sille oli iso faniryhmä maailmalla.

– Joskus odotusaika voi olla elokuvalle liian pitkä. Silloin saattaa ilmaantua uusia "Rendeleitä". Mitä pidemmälle ensi-ilta venyy, sitä vähemmän elokuvalta voi odottaa minun mielestä.

Kävi Rendelin jatko-osalle niin tai näin, Haaja suhtautuu asiaan tyynesti.

– Jos elokuva tekee ison potin, niin kai siitä jotain Mikkeliin asti rantautuu. En laske kuitenkaan mitään tämän varaan, kuten en laskenut ensimmäisenkään osan osalta.

