Puolustusvoimat räjäyttelee Kittilän korvessa – vanhat ammukset sulavat jopa 6000 asteen lämpötilassa

Puolustusvoimat hävittää vanhoja räjähteitä Kittilässä Hukkakeron räjäytysalueella parin seuraavan viikon aikana. Hävitettävänä on vanhentuneita tai muista syistä käytöstä poistettuja räjähteitä ja ampumatarvikkeita kuten suurikaliiberisia ammuksia.

Ensimmäinen räjäytys on torstaina iltapäivällä. Räjäytyksiä on 12 päivänä peräkkäin aina 24. elokuuta asti. Massaräjäytysleirin aikana räjähdysainetta käytetään kaikkiaan vajaat 360 tonnia.

Räjäytyksistä vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

– Ammattilaiset suunnittelevat jokaisen päivän räjäytyksen tarkkaan. Käytöstä poistetut ampumatarvikkeet kootaan Hukkakeron laelle aamusta lähtien massaräjäytykseksi. Se saadaan valmiiksi iltapäivällä, jolloin se räjäytetään, tiedotuspäällikkö Juhani Kauppinen logistiikkalaitokselta kertoo.

Korvessa jytissyt yli 30 vuotta

Kauppisen mukaan hävitettävät aineet palavat räjähtäessään 2000-6000 asteen lämpötilassa. Tavoite onkin aiheuttaa ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa.

– Palamisjätteet ovat yleensä puhtaita, jonkin verran tulee esimerkiksi hiilidioksidia ja typen oksideja. Räjähdyksessä nouseva tumma väri on pölyä, joka nousee Hukkakeron mullasta ja hiekasta.

Räjäytykset suunnataan maan kuoren suuntaan, jotta räjähdyksen vaikutukset jäisivät paikallisiksi.

– Jäljelle jää muutaman metrin syvyinen kuoppa. Jäljellä jäävät metallit kerätään pois raskaisiin kaivinkoneisiin kiinnitetyillä suurtehomagneeteilla ja toimitetaan uudelleenkierrätykseen terästeollisuudelle.

Verkkoaita ja vartijat

Alueen ympärillä on verkkoaita, joka kiertää noin kilometrin päässä räjäytyspaikasta.

– Tällä taataan se, että räjäytyspaikan läheisyydessä ei ole myöskään eläimiä. Alue on tarkastettu paliskunnan kanssa ennen leirin alkamista helikopterilla, jotta räjäytyspaikan lähivaroalueelle ei jää poroja, Kauppinen sanoo.

Lisäksi alueelle kulkevilla teillä on opasteet ja vartijat.

Puolustusvoimat on hävittänyt käytöstä poistettuja räjähteitä ja ampumatarvikkeita Hukkakerossa vuodesta 1988 lähtien. Paikka valittiin räjäytysleirille muun muassa siksi, koska alue on asutuksesta syrjässä. Lähimmät asutut talot ovat yli kymmenen kilometrin päässä. Valtiolla on Hukkakerossa lähes 30 000 hehtaarin kokoinen maa-alue. Räjäytykset järjestetään elokuussa, kun suurin osa mökkeilijöistä ja lomailijoista on lähtenyt alueelta.