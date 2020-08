Seksuaalinen älykkyys saa ihmisen kukoistamaan – Seksin moniosaaja Ina Mikkola neuvoo miten

Tietokirjailija Ina Mikkolan mukaan meissä kaikissa on seksuaalista älykkyyttä.

Tietokirjailija Ina Mikkolan mukaan meissä kaikissa on seksuaalista älykkyyttä. Nella Nuora / Yle

Kun kirjan nimi on Runkkarin käsikirja, sen voisi odottaa sisältävän meheviä käytännön seksivinkkejä ja uusimpien seksilelujen esittelyä.

Toimittaja ja tietokirjailija Ina Mikkolan tuore kirja käsittelee kuitenkin jotain vielä kuumempaa, nimittäin älykkyyttä. Tarkemmin sanottuna seksuaalista älykkyyttä.

Mikkola on tunnettu muun muassa Ina <3 Porno -dokumenttisarjasta. Sitä tehdessään hän törmäsi seksuaalisen älykkyyden käsitteeseen ja huomasi, ettei siitä ole tarjolla tietoa suomeksi. Kun kustannusyhtiö Into vielä hieman tönäisi miettimään kirjaa, Mikkola tarttui haasteeseen.

Seksistä ja pornosta kirjoittaminen on hänelle luontevaa.

– Minulle toimittajana seksuaalisuuteen liittyvät aiheet ovat ihan samaa kauraa kuin muutkin aiheet. Seksiin liittyvä keskustelu vaan voidaan niin helposti torpata huomion hakemisena tai julistamisena.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen laaja tietokirja sekä seksuaalisesta älykkyydestä että pornolukutaidosta. Tiedon lisäksi se tarjoaa lukijalle työkaluja oman seksuaalisuuden ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Ina Mikkolan mukaan seksuaalisesti älykäs ihminen ymmärtää seksuaalisuuden moninaisuuden. Nella Nuora / Yle

Seksuaalinen älykkyys on monimutkainen kokonaisuus

Ina Mikkola ei päästä lukijaa helpolla. Hän jakaa seksuaalisen älykkyyden peräti 28 osa-alueeseen. Näitä ovat muun muassa seksuaalinen itsetunto, ihmissuhde- ja kommunikointitaidot, kokeilunhalu, avoimuus, nautinto ja fantasiat.

– Seksuaalisen älykkyyden voisi tiivistää kyvyksi ymmärtää omaa ja muiden seksuaalisuutta sekä ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksia meidän kaikkien seksuaalisuuteen.

Sukupuolesta ja seksuaali-identiteetistä Mikkola puolestaan kiteyttää kirjassa näin:

”On älykkyyttä löytää oma sukupuoli- ja seksuaali-identiteettinsä, on viisautta osata päästää siitä myös irti tai antaa sen muuttua. Tämä ei tarkoita että olisi pakko muuttua, vaan sitä, ettei anna minkään määrittelyn ja siihen liittyvien oletusten estää tai rajoittaa oman seksuaalisuuden kehittymistä tai toteutumista täysimittaisena.”

– Puhuessani seksuaalisesta älykkyydestä en kuitenkaan tarkoita, että ihminen olisi jotenkin huono, jos ei tiedä asiasta paljon. Me olemme seksuaalisuuden suhteen kaikki kesken, Mikkola sanoo.

Seksuaalisesti älykäs ihminen ymmärtää muun muassa sen, että seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen ovat pitkälti synnynnäisiä ominaisuuksia, eikä niitä voi valita tai toisen määräyksestä muuttaa. Sen lisäksi seksuaalisuus myös kehittyy ja muuttuu elämän varrella.

Ina Mikkola keskustelee Takaisin Pasilaan -podcastin Haimin ja Mattilan kanssa siitä, mistä ei juuri koskaan puhuta ääneen!

Seksuaalisesti älykäs on avoin uudelle

Seksuaalisesta älykkyysosamäärästä puhuminen voi kuulostaa kovin akateemiselta ja jopa hienostelevalta. Siitä voi saada käsityksen, että seksuaalisuus ja seksi olisivat niin vaikeita asioita, että niitä ymmärtääkseen on käytävä kouluja ja koluttava kirjastoja.

Mikkola vakuuttaa, että kyse on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisista asioista.

– Tärkeintä on olla avoin itsensä ja muiden kanssa. Lisäksi on hyvä olla avoin uudelle tiedolle, oppimiselle ja itsensä kehittämiselle sekä muiden ymmärtämiselle.

Helpommin sanottu kuin tehty!

– Toisaalta me kaikki olemme jo jollain tavalla seksuaalisesti älykkäitä. Jos oikeasti haluaa kehittää itseään, niin kyllä se jonkinlaista opiskelua tai asioista selvän ottamista vaatii.

Mikkola painottaa, ettei pelkkä tiedon määrä myöskään ole ratkaisevaa. Tärkeää on myös hahmottaa, millä osa-alueilla itsellä on käsiteltävää ja työstettävää. Tilanne myös muuttuu elämäntilanteiden muuttuessa, jolloin työstäminen on syytä tehdä uudelleen.

Pornolukutaito kuuluu seksuaaliseen älykkyyteen. Nella Nuora / Yle

Rohkeat oman tiensä kulkijat esikuvina

Tiedon hankkimisen lisäksi hyvä tapa lisätä omaa seksuaalista älykkyyttään on keskustella toisten ihmisten kanssa. Ennakkoluulot ja ahdasmielisyys on silloin syytä heittää nurkkaan ja kuunnella, vaikka toisen ajatukset ja kokemukset poikkeaisivat omista.

Kirjaansa varten Ina Mikkola haastatteli joukon erilaisia ihmisiä maailmanluokan pornotähdistä kotimaisiin kehoaktivisteihin.

– Meidän kannattaisi kuunnella hyvin herkällä korvalla niitä tyyppejä, jotka vähän poikkeavat valtavirrasta. Siellä on ne tuoreimmat oivallukset.

Esimerkiksi seksikkäitä kuvia itsestään somessa julkaisevalta seksipositiivisuusaktivisti Rosina Salovaaralta voi oppia, miten tärkeää on lapsen seksuaalisuuden hyväksyminen. Hän nimittäin kiittää hyvästä seksuaalisesta itsetunnostaan mutkattomasti seksiin suhtautuvaa äitiään.

Kirjassa pääsee ääneen myös nainen, joka ostaa seksiä tutkiakseen omaa seksuaalisuuttaan ja oppiakseen seksitaitoja. Hän on oivaltunut, miten tärkeää omien halujen hyväksyminen ja sanoittaminen on kokonaishyvinvoinnin kannalta.

Seksuaalisuus kuohuttaa tunteita

Seksuaalista älykkyyttään voi alkaa treenata vaikka seuraavan kerran kun kohtaa jotain ärsyttävää. Meneekö herne nenään sukulaisteinin paljastavasta pukeutumisesta? Tai aamukahvi väärään kurkkuun kun somevirrassa osuu silmiin paikallisen kinky-yhteisön kesäjuhlailmoitus?

On ymmärrettävää, että itselle vieraat asiat herättävät kummastusta ja närkästystäkin. On tyhmyyttä purkaa oma tunnereaktionsa hyökkäämällä ja haukkumalla toisia.

Sen sijaan on seksuaalisesti älykästä pysähtyä miettimään, mistä oma vahva reaktio kumpuaa.

– Jos kohtaat jotain seksuaalisuuteen liittyvää, johon tulee kielteinen ja hyökkäävä reaktio, siinä on mielestäni aina itsetutkiskelun paikka. Miksi oma reaktio on kielteinen eikä kiinnostunut oppimaan lisää, tyyliin "hän on noin ja minä olen näin"?

Ina Mikkolan kirjassa käsitellään monipuolisesti myös pornolukutaitoa. Vaikka porno ei itseä kiinnostaisikaan, on seksuaalisesti älykkään ihmisen hyvä ymmärtää perusasiat myös tästä ilmiöstä.

Kun itsensä tuntee paremmin, on helpompi antaa toisten elää seksuaalisuuttaan omalla tavallaan.

Ina Mikkola kannustaa ihmisiä puhumaan seksuaalisuudesta myönteisesti. Nella Nuora / Yle

Väärinymmärretty seksipositiivisuus

Seksuaalista älykkyyttä ei voi kehittää, jos suhtautuu seksuaalisuuteen kielteisesti. Oma motivaatio ja halu oppia ovat tärkeitä kaikessa oppimisessa.

Toisaalta viime vuosina jopa jonkinlaiseksi trendiksi noussut seksipositiivisuus voi tuntua itselle vieraalta. Ina Mikkolaa harmittaa, että sekä seksi- että kehopositiivisuus on ymmärretty osittain väärin.

– Seksipositiivisuudesta ajatellaan, että se olisi vain yksilön asia, ja että sinun pitää kertoa kaikki seksielämästäsi ja suhtautua kaikkeen seksiin positiivisesti. Kehopositiivisen puolestaan luullaan varauksetta rakastavan kehoaan.

Oikeammin ymmärrettynä kumpikin edustaa ajatusmaailmaa, joka aktivismin ja varsinkin keskustelun keinoin pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa monipuolisemmaksi ja suvaitsevammaksi.

– Se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi kertoa kaikki seksielämästään. Se ei edes tarkoita, että pitäisi rakastaa seksiä. Päinvastoin, tavoitteena on, että seksipositiivisessa yhteiskunnassa myös vaikeista asioista ja traumoista voi puhua ilman leimaantumisen pelkoa.

Jotta yhteiskunnan seksuaalinen älykkyys lisääntyisi, tarvittaisiin lisää Ina Mikkolan kaltaisia seksistä ja pornosta hihittelemättä tai kauhistelematta puhuvia ihmisiä. Yksin on vaikea muuttaa maailmaa.

Mikkola haastaakin meitä kaikkia lempeään kapinaan kysymällä miten itse kukin voisi omalla työssään tai puheissaan jollakin tavalla edistää seksuaalisuudelle myönteistä yhteiskuntaa.

– Ei kaikkien tarvitse ryhtyä aktivisteiksi. Muutokseen riittää, että kukin omassa elinpiirissään osoittaisi aktiivisesti myönteistä asennetta seksuaalisuutta ja seksiä kohtaan.

Kuuntele lisää Ina Mikkolan ajatuksia Takaisin Pasilaan -podcastissa: Ina Mikkola haluaa, että kaikki voisivat olla ylpeitä runkkareita