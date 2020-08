Oikeusministeri Henriksson harkitsisi Ruotsin rajojen avaamista osittain: "Ruotsissa on alueita, joissa jo täytetään Suomen asettamat kriteerit"

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mielestä sosiaali ja terveysministeriön karanteenilinjauksetherättävät runsaasti kysymyksiä. Niistä yksi päällimmäinen on se, miten linjataan matkustamista ja karanteenikäytäntöjä Ruotsin ja Suomen välillä.

Yle Pohjanmaa tavoitti Henrikssonin keskiviikkona illansuussa Ahvenanmaalta, jossa hän on ollut vierailulla.

– Odotan, että kun tulen takaisin täältä Ahvenanmaalta, niin minullakin on mahdollisuuksia paneutua vielä tarkemmin asiaan.

– Nyt on pääasia, että hallituksen keskuudessa asiasta keskustellaan, totesi Henriksson.

Seuraa: Hallitus kertoo iltapäivällä koronarajoituksista ja maskisuosituksesta – oikeuskansleri ministeri Kiurun karanteenilinjauksesta: Vaikeaa juridiikkaa

Ruotsi ei ole Suomelle mikä tahansa maa

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan Suomessa ei kannata hätiköidä Ruotsiin liittyvien päätösten kanssa, koska päätökset vaikuttavat niin moneen asiaan.

– Ensinnäkin on tärkeätä, että koko ajan on ajankohtainen tieto Ruotsin tautitilanteesta. Sehän on mennyt parempaan suuntaan. Ruotsissa on alueita, joissa jo täytetään Suomen asettamat kriteerit, eli kahdeksan uutta tartuntatapausta per 100 000 henkilöä viimeisen kahden viikon aikana.

Oikeusministeri iloitsee, että tautitilanne on kehittynyt Ruotsissa myönteisempään suuntaan.

– Meidän on keskusteltava siitä, onko mahdollista ainakin alueittain avata rajoja – siis alueita, missä jo ollaan päästy hyvään tasoon taudin kanssa. On tärkeää, että tehdään nyt sellaisia päätöksiä, jotka eivät turhaan vaikeuta kansalaisten työssäkäyntiä, arkielämää ja yritysten toimintaedelletyksiä.

– Mielestäni olemme siinä tilanteessa, että olisi viisasta harkita alueellisesti eri mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa olisi syytä paneutua siihen, mitkä ovat ne alueet Ruotsissa. Esimerkiksi Pohjanmaata vastapäätä olevassa Västerbottenissa luvut ovat viime viikkoina menneet suotuisaan suuntaan. On muitakin alueita, jotka ovat vastaavassa tilanteessa. Tätä pitää pitää nyt tarkkailun alla.

Västerbottenissa on todettu viimeisen kahden viikon (siirryt toiseen palveluun)aikana liki 40 tartuntaa. Västerbottenin alueella asuu noin 270 000 ihmistä, joten ainakaan vielä Suomen hallituksen linjaamaa rajaa ei ole saavutettu. Eilen keskiviikkona alueella todettiin 11 uutta tartuntaa.

Onko siis Ruotsia hankala pistää Suomessa ikään kuin samaan luetteloon muiden maiden kanssa?

– Mielestäni se on siinä mielessä hankalaa, jos on alueita, joissa tartuntatilanne on yhtä hyvä kuin esimerkiksi Tanskassa tai Saksassa. Silloin on erittäin vaikeata perustella sitä, että tarvittaisiin tiukempia rajoituksia.

– Tässä pitäisi myös muistaa, mistä maista puhutaan ja mitkä vaikutukset voivat olla Suomessa niin kansallisesti, alueellisesti ja tietenkin myös taudin leviämisen osalta. Kokonaisuuden arviointi pitää ottaa mukaan voimakkaammin.

Terveys on kuitenkin aina tärkein asia, Henriksson korostaa.

– Kaiken perusta on, että teemme kaikkemme ylläpitääksemme Suomen hyvää tautitilannetta, ettei tauti pääse leviämään. Testausta pitää olla enemmän, kaikista näistä asioista hallituksen sisällä nyt keskustellaan.

Merivartiosto on hoitanut maaliskuusta lähtien rajavalvontaa Vaasan satamassa. Jarkko Heikkinen / Yle

Selkeät ohjeet toiveissa

RKP:n ydinalueella Pohjanmaalla yhteydet Ruotsiin ovat tiiviit. Alueen RKP:läiset kansanedustajat eivät halua tässä vaiheessa ottaa kantaa hankalaan karanteenikysymykseen.

RKP:n vaasalainen kansanedustaja Joakim Strand ei ota vielä tarkkaa kantaa siihen, miten Ruotsin ja Suomen rajoilla tulisi nyt toimia.

– En lähde tällä asialla nyt sen enempää spekuloimaan julkisuudessa, koska hallitus keskustelee juuri näistä asioista parhaillaan, Strand viestittää.

Strandin mukaan on tärkeää, että ihmiset saavat selkeät ohjeet, miten toimia.

– Samalla täytyy kuitenkin kaikissa tilanteissa pystyä miettimään erityisjärjestelyjä muun muassa terveydenhoitohenkilökunnan ja teollisuudelle kriittisten huoltoasiantuntijoiden osalta, Strand linjaa.

RKP:n närpiöläinen kansanedustaja Anders Norrback on Strandin kanssa hyvin samoilla linjoilla.

– En kommentoi nyt asiaa ollenkaan. Ministeriössä otetaan asiaan varmasti kantaa, annan heille nyt rauhaa. Odotan selkeitä ohjeita, Norrback kertoo.

Myös maalahtelainen Mikko Ollikainen (r.) on tässä vaiheessa vaitonainen.

– En ota sen lähemmin tässä vaiheessa kantaa tähän asiakokonaisuuteen, vaan odotetaan, että hallitus antaa selkeitä ohjeistuksia tulevasta, kun he ovat pitäneet kokouksensa. Uskon, että se tapahtuu lähipäivinä.

Lue myös:

Tämän tiedämme pakkokaranteenista ja -testauksesta nyt: Jokainen matkustaja saa oman päätöksen, negatiivinen testitulos ei vapauta karanteenista

Asiantuntija pitää karanteenilinjausta ongelmallisena: "Lääketieteellistä harkintaa ja politiikkaa ei pitäisi sotkea"

Ministeri Kiuru: Riskimaista saapuvat määrätään pakolliseen karanteeniin rangaistuksen uhalla – myös pakkotestaus mahdollista

Sisäministeri Ohisalo: Ulkomailta saapuvien koronatestaus voitaisiin tehdä pakolliseksi

"Ihmiset kiertävät karanteenisuositusta" – THL tiukensi ohjeita: Töihin tai kouluun ei voi mennä, jos palaa matkustusrajoitusmaasta