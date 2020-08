Dwayne Johnson jälleen maailman parhaiten palkattu miesnäyttelijä – Netflixistä on tullut monelle isolle tähdelle tärkeä tulonlähde

Dwayne "The Rock" Johnson on ollut jo neljä kertaa maailman eniten tienaava miesnäyttelijä.

Talouslehti Forbesin (siirryt toiseen palveluun) äskettäin julkistamien tietojen mukaan toimintatähti Dwayne Johnson on jo neljänen kerran maailman parhaiten ansaitseva miesnäyttelijä. Aiempia kertoja ovat vuodet 2016, 2017 ja 2019. Vuonna 2018 Johsonin päihitti vain George Clooney.

Showpainijauransa takia myös nimellä The Rock tunnettu Johnson takoi vuodessa lähes 75 miljoonaa euroa. Näyttelijä on kahminut rahaa muun muassa tulevista Black Adam ja Red Notice -leffoistaan. Jälkimmäisen tuottaa suoratoistopalvelu Netflix. Johsonin on arveltu tienaavan 20 miljonaa euroa elokuvalta.

Toinen merkittävä tulonlähde Johnsonille on oma vaate- ja asustemallisto Project Rock, jonka hän lanseerasi vuonna 2016. Kuntosalilla runsaasti aikaa viettävälle tähdelle tuovat lisätienestejä myös Young Rockin kaltaiset tv-sarjat.

Netflix on merkittävä tulonlähde myös Ryan Reynoldsille. EPA-EFE / KIM HEE-CHUL / AOP

Netflixistä on muodostunut merkittävä tulonlähde monelle suurelle Hollywood-nimelle. Myös toiseksi eniten ansaitseva miesnäyttelijä Ryan Reynolds tähdittää Netflixin Red Notice -toimintakomediaa. Palkkion suuruus liikkuu 17 miljoonan euron hujakoilla.

Viime vuonna Reynolds näytteli pääosaa Netflixin 6 Underground -elokuvassa, ja ensi vuonna hän tekee kolmannen Netflix-leffansa. Reynoldsin vuositulot olivat yli 60 miljoonaa euroa.

Tasaiseen tahtiin uraansa rakentaneesta Mark Wahlbergistä on tullut menestynyt toiminta- ja komediatähti. EPA-EFE / DAVID SWANSON / AOP

Ben Afflect teki paluun kärkikaartiin

Kolmanneksi eniten hankki hip hop -muusikkona uransa aloittanut Mark Wahberg, josta sittemmin tullut kysytty toiminta- ja komediatähti. Wahlberg ansaitsi vuoden sisällä noin 50 miljoonaa euroa.

Netflixin rahavirroilla on niin ikään iso merkitys Wahlbergin tulotasolle. Näyttelijä veti pääroolia Spenser Confidential -toimintakomediassa, josta on tullut tänä vuonna Netflixin kolmanneksi katsotuin omatuotantoinen elokuva.

Wahlberg on myös ryhtynyt tuottamaan dokumenttisarjoja: HBO:n tilaama Wahl Street on poikinut miljoonia euroja.

Viiden eniten ansaitsevan miesnäyttelilijän joukkoon mahtuvat myös alkoholiongelmansa selättänyt, paluun tehnyt Ben Affleck ja toimintaelokuvistaan tunnettu Vin Diesel. Hekin ovat olleet mukana Netflix-projekteissa: Affleck tähditti The Last Thing He Wanted -draamaa, kun taas Diesel kunnostautui Fast & Furious Spy Racers -animaatiosarjan tuottajana.

Akshay Kumar on esiintynyt yli sadassa Bollywood-elokuvassa. imago images/Hindustan Times/ All Over Press

Bollywoodkin pääsi listalle

Kymmenen kärkeen mahtuu myös yksi Bollywood-tähti. Yli sadassa elokuvassa esiintynyt Akshay Kumar tekee parhaillaan ensimmäistä televisiosarjaansa Amazon Primelle, josta hän hankkii noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Suurimman osa tuloistaan Kumar kuitenkin tienaa markkinoimalla Intiassa esimerkiksi monivitamiinitabletteja. Oman tuotantoyhtiönkin omistavan Kumarin vuositulot olivat yli 40 miljonaan euroa.

Forbesin listalla löytyy myös Will Smithin ja Jackie Chanin kaltaisia näyttelijöitä.

Kovapalkkaisimpien miesnäyttelijöiden vuositulot on laskettu viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuun alkuun.