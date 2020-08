THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta: Maskisuositus valmiina – tavoitteena julkistaa se huomenna

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo Ylelle, että kasvomaskisuositus on tavoitteena julkistaa huomenna torstaina. Asiasta informoidaan kuitenkin vielä maan hallitusta ennen julkistamista.

Tervahauta muistuttaa, että hallituksella on luonnollisesti mahdollisuus linjata asiaa omalta osaltaan niin halutessaan.

Hänen mukaansa maskisuositus on tulossa julkiseen liikenteeseen sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää turvavälejä muihin ihmisiin.

Suosituksesta on tulossa alueellinen.

– Olemme valmistelleet asiaa niin, että olisi tartuntatilanteeseen liittyvä lukuarvo, jonka perusteella suositus olisi voimassa. Useat sairaanhoitopiirit ylittävät luonnoksemme lukuarvon, mutta saa nähdä, mihin lopullinen rima asetetaan, Tervahauta sanoo.

Suosituksessa ei tarkkaa ikärajaa

Suositusluonnoksessa ei ole määritelty numeerista ikärajaa maskin käyttöön.

– Siinä on arvio siitä, että lapsen tulisi ymmärtää asia ja kyetä maskin turvalliseen käyttöön.

Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa on arvioitu, että 15-vuotias voi käyttää maskia turvallisesti.

THL:n luonnoksessa ei oteta kantaa siihen, minkälaisia maskeja kannattaa käyttää ja kuka ne maksaa.

– Lähtökohta tässä tilanteessa on se, että jokainen suosituksen osalta ratkaisee itse, haluaako ottaa käyttöön tällaista hygieniavälinettä. Sen hankkiminen on jokaisen omalla vastuulla, Tervahauta sanoo.

Vielä viime keväänä THL ja STM pidättäytyivät antamasta suositusta hengityssuojainten käyttöön.

– Epidemiatilanne on muuttunut sen jälkeen ja on tullut lisää tietoa. Tämä suositus on nähty tarpeelliseksi lisäkeinoksi muitten keinojen oheen epidemian torjumisessa.

KOLME KYSYMYSTÄ MASKISUOSITUKSESTA

Miten suositukseen päädyttiin?

Hengityssuojainten käytöstä on koko koronaepidemian ajan ollut kädenvääntöä asiantuntijoiden kesken. Toisten mielestä ne suojaavat hyvin, toisten mukaan niistä ei ole hyötyä.

Vielä toukokuussa STM totesi, että kasvomaskien hyöty on arjessa olematon tai vähäinen.

Asia pomppasi toden teolla uudelleen esiin heinäkuun lopussa, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen vieraili Ylen A-studiossa ja ehdotti kansallista maskisuositusta. Muiden sairaanhoitopiirien ylilääkärit eivät lämmennneet Ruotsalaisen ehdotukselle.

Päivää Ruotsalaisen esiintymisen jälkeen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi, että hengitysmaskien käyttöönottamista mietitään aktiivisesti.

Paljonko maskien käyttäminen maksaa ja kuka ne kustantaa?

Maskisuosituksen ehkä kuumin peruna ovat sen kustannukset. Yle teki laskelmia maskin käytöstä ja tuli siihen tulokseen, että nelihenkisen perheen suojaimet maksavat jopa 240 euroa kuussa.

Vähävaraisille perheille suositus voi olla katastrofi.

– Kun perheessä säästetään käytännössä jo kaikesta: vaatteista, ruuasta, lapset ei mene ystävien synttäreille ja harrastuksia ei ole – silloin ei ole enää mahdollista tehdä tällaisia hankintoja, sanoi vähävaraisia lapsiperheitä auttavan Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila Ylen Takaisin Pasilaan -podcastissa.

Valtio ei osallistu näillä näkymin kansalaisten maskikustannuksiin, joten ne pitää maksaa omasta pussista.

Miten maskisuositus otetaan vastaan?

Osa suomalaisista käyttää jo ennestään maskeja vapaaehtoisesti. Nähtäväksi jää, kuinka monet vetävät suojaimen kasvoilleen maskisuosituksen tultua voimaan.

Turun kaupunki ei jaksanut odottaa valtiovallan maskisuositusta, vaan antoi oman suosituksensa, joka tuli voimaan tänään keskiviikkona. Yle seurasi aamulla joukkoliikennettä Turussa ja havaitsi, että suosituksesta huolimatta aamubussissa vain harvalla oli maski.

Mitä mieltä olet maskisuosituksesta? Voit keskustalla aiheesta 12.8. kello 23:een asti.