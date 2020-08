Kuusipeura jäi sarvistaan jumiin heinäpaaliin – videolla näkyy, kuinka vapautus onnistuu ja eläin pinkaisee takaisin metsään

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli eilen tiistaina poikkeuksellinen pelastustehtävä, kun pelastushenkilökunta vapautti sarvistaan heinäpaalin naruun juuttuneen kuusipeuran.

Nurmijärven paloesimies Ari Laaksonen kertoo tapauksen olevan harvinainen. Vastaavaa ei ole hänen kohdalleen tullut.

– Ei ole kovin yleistä, hyvin vähän niitä on loppupeleissä. Peuroja on jäänyt joskus lammasaitoihin, Laaksonen sanoo.

Laaksonen itse ei ollut mukana pelastustehtävässä. Työvuorolaiset, jotka peuran pelastivat, olivat keskiviikkopäivällä vapaalla.

Laaksonen kertoo, että erityisesti isojen sarvipäiden pelastaminen on haasteellista. Yleensä ne kuitenkin riuhtovat itsensä irti, kun ihmisiä tulee lähelle eikä niihin silloin tarvitse edes koskea.

– Vaikeimmissa tapauksissa riistapuolen porukka lopettaa eläimen, Laaksonen kertoo.

Eilen kuusipeura takertui sitä pahemmin naruun jumiin, mitä enemmän se yritti vapautua loukusta. Videolta näkyy, että tärkeintä sarvipäisten eläinten pelastamisessa on saada ensin niiden pää hallintaan. Silloin eläin ei pääse tökkimään pelastajia, ja pelastajat voivat keskittyä sen irrottamiseen.

Kun kuusipeura oli saatu irti, se jäi hetkeksi hämmentyneenä maahan makaamaan. Yhden pelastajan piti käydä nykäisemässä sitä hieman sarvesta, jotta eläin kääntyi ympäri, nousi ylös ja sinkaisi takaisin matkoihinsa.

Kuusipeuran oli havainnut valpas ohikulkija, joka oli soittanut hätäkeskukseen. Laaksosen mukaan ohikulkija ei voi soiton lisäksi kovin paljoa muuta tehdäkään, sillä yksin villiin eläimeen ei kannata mennä koskemaan – etenkään, jos eläimen pelastamisesta ei ole aiempaa kokemusta.

Eläinten pelastustehtävien määrä on kasvussa

Pulaan jääneet eläimet teettävät pelastuslaitoksissa työtä etenkin kesäaikana, kun ihmiset liikkuvat luonnossa ja tekevät havaintoja.

Eläinten pelastustehtävien määrä on kasvanut viime vuosina. Ilmiö selittyy osittain sillä, että ihmisillä on puhelin aina kädessään ja 112:een on helppo soittaa. Myös hälytysjärjestelmä on parantunut.

Lisäksi ihmisten tietämys eläinten käyttäytymisestä on vähentynyt ja omatoimisuus heikentynyt eikä pieniäkään eläimiä enää osata välttämättä auttaa.

Video: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

