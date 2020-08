Valko-Venäjällä saattaa olla edessä ankara kurinpalautus, uskoo tutkija — Kolme olennaista kysymystä maan tilanteesta

Mielenosoittajien into hiipuu päivä päivältä, kun oma vapaus on vaarassa, arvioi Minskissä protesteja seuraava tutkija Viktor Marinovitš.

RiikaLaajat protestit jatkuvat Valko-Venäjällä, mutta kansanliikkeellä ei ole keinoja kammeta itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vallasta. Näin arvioi valkovenäläinen tutkija Viktor Marinovitš.

Valko-Venäjällä protestoidaan presidentti Lukašenkaa vastaan, joka on hallinnut maata jo 26 vuotta. Rajut mielenilmaukset käynnistyivät sunnuntaina presidentivaalien jälkeen, kun virallisten tulosten mukaan Lukašenka oli jälleen kerran voittaja.

EU:n lausunnon mukaan vaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset. EU tuomitsi myös mielenosoittajien väkivaltaisen kohtelun.

Marinovitš on entinen politiikan tutkija, joka on sittemmin erikoistunut taidehistoriaan. Hän on myös kansainvälisesti tunnettu kirjailija, jonka tuotantoa on julkaistu suomeksi.

Marinovitšin työnantaja European Humanities University on valkovenäläinen yliopisto, joka siirtyi vuonna 2004 Liettuaan, jotta Lukašenkan hallinto ei pysty rajoittamaan sen akateemista vapautta.

Marinovitš vastasi kysymyksiin Valko-Venäjän tilanteesta puhelimitse Minskistä.

1. Kuinka merkittävästä kuohunnasta on kyse?

Marinovitšin mukaan Valko-Venäjä ei ole koskaan ollut vastaavassa tilanteessa.

— 26 vuoden ajan minusta tuntui, että aika on pysähtynyt eikä mikään muutu, Marinovitš sanoo.

— En muista ennen nähneeni Lukašenkalla kunnollista vastaehdokasta. En myöskään muista, että kumiluoteja olisi ammuttu väkijoukkoon. Se yllätti minut. Venäjä tunnetaan raakuudestaan, mutta sieltäkään en muista tapausta, jossa poliisi ampuisi kumiluoteja paikallaan seisovia ihmisiä kohti.

Marinovitš arvioi, että näissä vaaleissa Lukašenkan haastajiksi pyrki useita osaavia ihmisiä, joilla riitti myös karismaa.

— Tässä tilanteessa Lukašenka käyttäytyi niin kuin ennenkin. Kun hän kohtaa haasteen, hän laittaa haastajan vankilaan.

Protestit silti tuskin johtavat muutoksiin, Marinovitš arvelee.

— Kaduilla olleet ihmiset taistelevat asiansa puolesta ja ovat erittäin tyytymättömiä vaalien virallisiin tuloksiin. En silti ymmärrä, mikä heidän versionsa voitosta olisi, hän pohtii.

— Uskovatko he todella Lukašenkan toteavan, että hyvä on, teitä on paljon, minä lähden menemään. Ei hän lähde koskaan. En näe keinoja, joilla hänet saisi lähtemään, Marinovitš sanoo.

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja siirtyi alkuviikosta Liettuaan. Hän tapasi toimittajia Minskissä 10. elokuuta. Tatjana Zenkovich / EPA

2. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Svjatlana Tsihanouskaja siirtyi alkuviikosta Liettuaan. Marinovitš uskoo, että Valko-Venäjälle jääneet oppositiojohtajat saattavat joutua vankilaan.

— Luulen, että näemme rajun vastareaktion hallituksen puolelta, hän sanoo.

Hän epäilee viranomaisten voivan alkavan etsiä ihmisiä, jotka ovat olleet koolla kaduilla, valvontakameroiden ulottuvilla. Protestin jatkaminen voikin vaatia yksittäisiltä ihmisiltä huomattavia uhrauksia.

— Ihmiset eivät voi protestoida joka yö. Luulen, että sitä kestää korkeintaan viikon. Riskinä on vapauden menetys, joten luultavasti toiminta kaduilla hupenee viikon kuluessa, valitettavasti.

Naiset marssivat pidätettyjen ja loukkaantuneiden mielenosoittajien tueksi Minskissä 12. elokuuta. Tatjana Zenkovich / EPA

3. Mikä merkitys on sillä, että internet suljettiin Valko-Venäjällä?

Marinovitš vertaa Valko-Venäjän tapahtumia arabikevään kuohuntaan. Egyptissä puhuttiin Twitter-vallankumouksesta ja Tunisiassa netillä oli suuri merkitys, hän muistuttaa.

— Valko-Venäjällä puolestaan nähdään ”Twitteritön vallankumous”, Marinovitš miettii.

Hän huomauttaa, että joskus myös yhteyksien puute voi aktivoida protestoijia.

— Kun olin Facebookissa ja Twitterissä, saatoin osallistua toimintaan lukemalla raportteja. Nyt kun olen uutispimennosssa, ainoa tapa ymmärtää, mitä tapahtuu, on lähteä kadulle.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin klo 23 saakka.

