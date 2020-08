Sanna Marin nousee viikon kuluttua SDP:n johtoon, mutta takaako se demareille hyvät ajat? Lue 8 asiaa, joita Marin saa toivoa tai pelätä

Päähallituspuolue SDP pääsee maistamaan viikon kuluttua herkkua, jota puolue ei vuosia kestäneen kyräilyn ja kyntävän kannatuksen aikana päässyt nauttimaan.

SDP:ssä alkaa ensi sunnuntaina uusi aika, kun puolue kukittaa rakettimaisen nousun tehneen pääministeri Sanna Marinin myös puheenjohtajakseen Tampereen puoluekokouksessa. Vastaehdokkaita ei ole ilmaantunut.

Puolue johtaa kannatuskyselyjä usean prosenttiyksikön erolla seuraajiin, mutta kykeneekö Marin pitämään puolueensa yhtä suosittuna kuin se nyt on?

Marinin mahdollisuuksia ja uhkia arvioivat tässä jutussa poliittisen historian dosentti Mikko Majander, erikoistutkija Jenni Karimäki ja tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Karimäki on tutkijana Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksessa ja Turja Ylen kannatusmittauksia tekevässä Taloustutkimuksessa. Majander on tutkinut aiemmin SDP:n historiaa ja toiminut demaritaustaisen ajatushautomon toiminnanjohtajana. Nykyisin hän työskentelee sitoutumattoman ajatuspaja Magman tutkijana.

1. Onnistuuko Marin jättämään SDP:n vaikean kauden taakse?

Osa kansasta on mieltänyt Marinin demarien johtajaksi jo kuukausien ajan niin visusti, että puheenjohtaja Antti Rinteen kuva kannatuskyselyjen yhteydessä on kerännyt vihaista palautetta väärän ihmisen kasvojen julkaisemisesta.

Päähallituspuolueen johtajavaihdos Rinteestä Mariniin ei ole hallinnut otsikoita kesällä. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma sanoi Ylen Ykkösaamussa perjantaina, että SDP:n ei ole tarvinnut rummuttaa puheenjohtajan vaihtumista, koska Marin nauttii niin laajaa kannatusta.

Marinin edeltäjien Antti Rinteen ja Jutta Urpilaisen kamppailu jätti SDP:hen katkeruutta. Nyt Marinin puheenjohtajuus yhdistää Vuorelman mukaan puoluetta.

Myös Mikko Majander sanoo, että ensi viikonlopun puoluekokous antaa SDP:lle itsetuntoa, koska puolue ei ole päässyt sitten 1990-luvun nauttimaan tilanteesta yhtä yhtenäisenä, valtaapitävänä puolueena.

Puoluekokous on Majanderin mukaan SDP:lle kauan kaivattu tapahtuma, jossa Suomea hallitseva voima pääsee viettämään suositun pääministerin kruunajaisia.

Mikko Majanderin mukaan SDP:lle lupaa hyvää se, että puolueen tilanne on levollisempi kuin pitkiin aikoihin.

2. Saako Marin SDP:n pidettyä kannatuskyselyjen kärjessä?

SDP:n kannatus nousi keväällä hallituspuolueelle poikkeuksellisella tavalla, mitä selittää suurelta osin korona-aika.

Mikko Majander varoittaa, että poikkeusaikojen politiikasta on vaikea tehdä pysyviä ennustuksia.

– Meillä on totuttu, että puoluekannatukset heilahtelevat nykymaailmassa nopeastikin ja reilusti, hän sanoo.

Majanderin mukaansa SDP:n tilanne on kuitenkin levollisempi kuin pitkiin aikoihin, minkä päälle on hänen mukaansa hyvä rakentaa. Keulakuva on suosittu, mutta Majanderin mukaan tärkeää on myös se, että kärki on leveä, eikä SDP ole yhden miehen tai naisen show.

Jenni Karimäki muistuttaa, että opposition pääpuolueeksi demarien kannatus jäi viime eduskuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun)historiallisen alhaiseksi, missä mielessä puolueella on ollut varaa mistä nousta. SDP:n nopea nousu kertoo siis myös Antti Rinteen ajan alisuoritumisesta.

Majander toppuuttelee, että ei ole olemassa enää historiallista SDP:n normikannatusta, eikä SDP:n nykyistä suosiota voi verrata esimerkiksi 1990-luvun korkeisiin lukemiin, koska suomalainen puoluekenttä on mennyt uusiksi.

3. Onnistuuko Marin nuorentamaan SDP:n kannattajakuntaa?

SDP:ssä on pelätty, että iäkkäiden suosimasta puolueesta tulee "pikkupuolue huomisen suomalaisille". Näitä sanoja käytti nykyinen demariministeri Timo Harakka SDP:n edellisen puoluekokouksen alla.

Marinin on odotettu keräävän puolueelle nuorten suosiota, mutta Taloustutkimuksen mukaan SDP:n kannatus lepää yhä vahvasti yli 50-vuotiaissa ja kannatusnousu tulee enimmäkseen vanhemmista ikäluokista.

– Ei näytä siltä, että nuorten keskuudessa olisi mitään erityistä Sanna Marin -huumaa, sanoo tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

– Kannatus on noussut jonkin verran nuorissa, mutta ei niin, että se muuttaisi SDP:n kannattajarakennetta ratkaisevasti, tai että puolueen tulevaisuutensa näyttäisi sen suhteen ruusuisemmalta.

Majander arvioi, että Marinin johtamalla SDP:llä voi kuitenkin olla vetoa nuorempaankin väkeen paremmin kuin aikaisemmin. Hän muistuttaa, että koronariski on koskettanut erityisesti vanhentuvaa väkeä. Nyt poikkeusaikana pääministeripuolueen suosiota on nostanut kansalaisten turvallisuushakuisuus.

Majander suhtautuu epäillen ajatukseen, että demarit voisivat pärjätä tekemällä vasemmistoliitot eli onnistumalla nuorentamaan kannattajakuntaansa.

Majander sanoo, että vasemmistoliitto julisti jo muutamat vaalit sitten, että tulevaisuus on heidän, koska puolue sai uusittua kannattajapohjansa. Uusiutuminen ei ole kuitenkaan johtanut Majanderin mukaan merkittävään kannatuksen kasvuun, vaikka puolue paransikin kannatustaan viime vaaleissa pitkän tappioputken jälkeen.

Majander huomauttaa, että iäkkäämpi polvi on lojaalimpaa ja luotettavampaa äänestäjäkuntaa.

Jenni Karimäki muistuttaa, että Marinin suosio henkilönä muidenkin kuin demarien kannattajien keskuudessa on puolueelle hyvä asia, mutta ei pidä loputtoman pitkään kannatusta yllä.

Esimerkiksi vasemmistoliiton Li Anderssonin suosio on suurempi kuin puolueensa, mutta se ei ole Karimäen mukaan näkynyt huomattavalla tavalla vasemmistoliiton kannatuksessa.

Jenni Karimäki sanoo, että Sanna Marinin on kiitollista ottaa puolueen puheenjohtajuus, kun kannatusluvut ovat nousseet. Paineita luo kuitenkin se, että suosio ei saisi lähteä laskemaan. Juha Karimäki

4. Voiko Marin joutua kiistoihin ammattiyhdistysliikkeen kanssa?

Majander ennakoi, että Marinin koetinkiveksi voivat koitua työmarkkinakysymykset, joihin jo edeltäjä Antti Rinne kaatui.

Hallituksen on määrä tehdä syksyllä päätöksiä toimista kymmenien tuhansien uusien työllisten saamiseksi. Tavoite voi edellyttää työmarkkinajärjestöjen yli kävelemistä.

SDP:lle se olisi vaikeaa, koska puolueelle palkansaajaväestön ja liittojen tuki on ollut historiallisesti äärimmäisen tärkeää.

Majander pitää selvänä, että työllisyyspäätöksistä syntyy eturistiriitoja joka tapauksessa.

Majander huomauttaa, että Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella oppositiossa olleen SDP:n kannatuksen nousupiikit kytkeytyivät työmarkkinariitoihin esimerkiksi niin sanotuista pakkolaeista tai aktiivimallista.

Nyt tilanne on toinen, kun SDP on hallituksessa.

Majanderin mukaan Marinin johtajuus punnitaan uudella tavalla SDP:ssä, koska hän on pääministeriyden lisäksi puheenjohtaja.

– Työmarkkinakonfliktit ovat kokematta ja ne tulevat joka tapauksessa. Saa nähdä miten se vaikuttaa SDP:n kannatukseen.

Jenni Karimäki listaa, että suurimmat uhkat SDP:n kannatukselle ovat työllisyystoimien lisäksi talouden vajoaminen ja se, että hallitusohjelman linjauksia ei päästäisi toteuttamaan. Ensi vuonna suosiota voi Karimäen mukaan pitää yllä se, että hallituksen linja on ilmeisesti vielä elvyttävä.

– Kannatusta on aina helpompi pitää, jos on mukavaa kerrottavaa.

5. Voiko hallitus kaatua Marinin alta?

Tämän vuoden aikana SDP:n suosio on noussut poikkeuksellisella tavalla, mutta muiden hallituspuolueiden kannatus on laskenut tai sahannut suunnilleen entisellään.

Karimäki sanoo, että hallituksen näkökulmasta olisi tärkeää, että hallituspuolueet pystyisivät viemään kannatusta oppositiolta, eivät toisiltaan.

– Luo kitkaa hallituksen sisälle, jos puolueiden kannatuskehitys on hyvin eri suuntaista.

Myös Majander toteaa, että hallituksen kannalta olisi tärkeää, että koko hallituspohja nauttisi suurempaa suosiota, varsinkin matalan kannatuksen vaivaama keskusta.

– Suuri kysymysmerkki on ollut koko ajan keskusta, joka on heikoin lenkki, Majander sanoo.

– Demareille olisi hirveän tärkeää tulevaisuuden ja uskottavuuden kannalta, että hallituspohja kestäisi ja puolue pääsisi tekemään sitä politiikkaa mikä hallitusohjelmassa on, eikä vain kriisiajan politiikkaa.

Tuomo Turja sanoo, että punavihreiden puolueiden kannattajat vaihtavat Taloustutkimuksen kyselyn perusteella puoluetta useimmin muihin punavihreisiin puolueisiin. Taloustutkimus

6. Voiko Marin horjuttaa vihreiden roolia tulevaisuuden puolueena?

Vihreät ohittivat muutama vuosi sitten SDP kannatusmittauksissa, vanhan valtapuolueen kauhuksi. Silloin puheenjohtaja Ville Niinistö tarjosi jo vihreitä tulevaisuuden pääministeripuolueeksi.

Mikko Majander sanoo, että SDP:n ja vihreiden kannatus on kuin kiikkulauta. Kun toinen nousee, toinen laskee.

1900-luvulla demareilla oli Majanderin mukaan rooli tulevaisuuden puolueena, mutta nuoren kannattajakunnan suosima vihreät haastoi vanhan valtapuolueen aseman.

Majanderin mukaan vihreille on langennut asema 2000-luvun demareina, kun puolueet ovat kamppailleet siitä kuka kantaa perinteistä "edistyksen soihtua". Vihreät ovat nousseet esimerkiksi Saksassa vasemmistolaisen ykköshaastajan asemaan, kun demarit ovat kyntäneet syvällä.

Nyt käyrät osoittavat Suomessa kuitenkin eri suuntiin: vihreiden suosio on laskenut ja SDP:n noussut. Majander sanoo, että uusi johtaja ja korona-aika ovat pelanneet demareiden pussiin.

7. Tuleeko kuntavaaleista Marinille sulka hattuun?

Paineet politiikassa kasvavat, kun kevään kuntavaalit häämöttävät yhä lähempänä. Kyseessä ovat Sanna Marinin ensimmäiset vaalit pääministerinä ja SDP:n puheenjohtajana.

Majanderin mukaan vaalit ovat aina tärkeät, mutta valtakunnanpolitiikan kannalta ensi kevään kuntavaalit eivät ole suuri asia kenellekään muulle kuin keskustalle.

Hänen mukaansa kuntavaaleissa on SDP:lle vain voitettavaa, eikä niissä ole SDP:n tai puolueen johdon tulevaisuus pelissä.

Kuntavaaleissa SDP oli suurin puolue viimeksi syksyllä 2004 (siirryt toiseen palveluun), kun Paavo Lipponen (sd.) johti demarit vaalivoittoon. Sen jälkeen suurimman puolueen paikkaa on juhlinut jo useammissa kuntavaaleissa kokoomus.

Kuntavaalit voivat kuitenkin pahentaa Marinin hallituksen tilannetta, jos hallituskumppani keskusta pärjää huonosti.

Jenni Karimäki sanoo, että kuntavaaleissa vastuu demarikentän herättelystä ja ehdokkaiden hankinnasta on ensi sijassa muiden kuin Marinin harteilla, koska pääministeri on sidottuna muun politiikan hoitoon. Jos SDP:n kannatus pysyy nykyisellä tasollaan, se olisi kuitenkin voitto Marinille, koska voitto henkilöitäisiin joka tapauksessa puheenjohtajaan.

Karimäki ennakoi, että kevään vaaleista voi tulla hyvin poikkeukselliset, jos koronatilanne jatkuu.

8. Miten Marinin hallitus onnistuu koronaepidemian hoitamisessa?

Tulevaisuuden ennakoiminen on tänä syksynä erittäin epävarmaa, koska meneillään oleva koronaepidemia voi yhä yllättää poliitikot ja kansalaiset.

Jenni Karimäki sanoo, että Marinin merkittävin koetinkivi on yhä koronakriisi, joka hallitsee kaikkea. Tämän hetken suuri kysymys on, miten Suomi ja hallitus selviävät koronaepidemian keskellä.

