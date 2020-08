Virosta tartunnan saanut ehti vierailla oireettomana PowerParkissa

Todennäköisesti Virosta koronatartunnan saanut henkilö on vieraillut oireettomana perheensä kanssa huvipuisto PowerParkissa maanantaina 3. elokuuta.

Vaasan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Juha Salonen kertoo sairastuneen oireiden ilmaantuneen vasta muutamia päiviä PowerParkissa vierailun jälkeen.

– Se on siinä rajalla, onko hän ehtinyt altistaa muita huvipuistossa silloin olleita. Heitähän on mahdotonta jäljittää, Juha Salonen sanoo.

Lähipiirissä yhdeksän altistunutta

Sairastunut henkilö on keski-ikäinen, ja hän on hyväkuntoisena karanteenissa kotona. Hänen lähipiiristään on jäljitetty yhdeksän altistunutta, jotka ovat niin ikään karanteenissa. He ovat perheenjäseniä, sukulaisia ja työkavereita.

Tartunnan saanut palasi Virosta jo heinä-elokuun vaihteessa.

– Hän on käynyt muun muassa Tartossa, jossa tartuntoja on ollut aika paljon, Juha Salonen selvittää.

Tartunnan saanut on tullut omalla henkilöautolla Helsingistä Pohjanmaalle.

Vaasan sairaanhoitopiirissä todettiin myös viime viikolla Virosta peräisin oleva tartunta, mutta uusin tapaus ei todennäköisesti liity edelliseen tartuntatapaukseen.

Testeillä todennettuja koronavirustapauksia on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella nyt 67. Sairaanhoitopiirissä on otettu 5 808 näytettä.

