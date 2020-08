Hallitus neuvottelee Säätytalossa koronatoimista, Yle seuraa – Pääministeri Marin: "Katsomme, mitä toimia joudumme ottamaan uudelleen käyttöön"

Hallitus kokoontuu Säätytalossa ensimmäiseen lomien jälkeiseen iltakouluunsa tänään klo 16. Hallitus käsittelee tasa-arvoasioita sekä saa tilannekatsauksen koronavirusepidemiasta.

Tämän jälkeen noin klo 18 alkavat neuvottelut uusista koronatoimista. Hallitukselta odotetaan torstaihin mennessä linjausta muun muassa maskien käytöstä.

Voit katsoa Ylen suoraa lähetystä Säätytalosta klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että todennäköisesti hallituksen olisi otettava käyttöön uudelleen joitakin rajoitustoimia koronavirustilanteen hillitsemiseksi.

– Tautitilanne on vaikea, Marin sanoi.

– Tärkein viestini on se, että meillä on yhä globaali pandemia, joka on valitettavasti paheneva. Suomi ei ole erillinen saari, joten tämä koskee meitäkin, vaikka tautitilanne on ollut täällä (Suomessa) parempi kuin muualla.

Pääministeri muistutti, että vieraiden ihmisten kanssa olisi edelleen hyvä pitää etäisyyttä.

– Myös maskia voi käyttää, ja tästä suosituksesta tulemme keskustelemaan. Mutta tilanteessa, jossa ei ole mahdollista pitää etäisyyttä, nämä maskit voisi ottaa avuksi. Uskon, että hallitus linjaa tästäkin.

Pakkokaranteeni kaikille riskimaista tuleville – vaiko sittenkään?

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) maanantaiseen linjaukseen Suomeen saapuvien pakollisesta kahden viikon karanteenista sekä koronatestauksista odotetaan hallitukselta neuvotteluista täsmennystä. Kiuru sanoi maanantaisessa tiedotustilaisuudessa esittelevänsä asiaa iltakoulussa.

Auki on muun muassa se, mistä maista saapuviin testit ja karanteeni rajataan sekä se, milloin määräykset tulisivat voimaan. Listaa erityisen korkean koronariskin maista on tällä viikolla valmistellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

– Toivon mukaan tänään kuullaan selvitystä siitä, miten tässä edettäisiin, pääministeri Marin sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kommentoi eilen medialle yllättyneensä sosiaali- ja terveysministeriön maanantaisesta ulostulosta.

Marinilta kysyttiin, onko hallituksessa ollut hämmennystä ministeriön linjauksista.

– Mehän elämme nyt normaalioloissa, ja normaaliloissa sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asiat. Hallitus ei ole tästä keskustellut. Tänään kuulemme selvityksen ja teemme ratkaisut siltä osin kun on tarpeellista. Minulla oli tieto siitä, että Suomeen oli saapunut tämä kone (Skopjesta), jossa oli näitä tartuntoja, hän sanoi.

– Hallituksella ei ole keinoja estää Suomen kansalaisia lähtemästä maasta tai saapumasta tänne. Ihmiset eivät kaikilta osin ole noudattaneet tätä omaehtoista karanteenia. Katsomme, miten voimme hillitä tilannetta, kuitenkin niin, että sillä olisi mahdollisimman pienet vaikutukset hyvinvointiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) myönsi, että tilanne on erityisen vaikea esimerkiksi Tornionjokilaakson alueella, jossa monet ihmiset ylittävät Suomen ja Ruotsin välisen rajan päivittäin töiden vuoksi.

– Hallitus ymmärtää tämän tilanteen. Siellä on eletty pitkään niin kuin rajaa ei olisikaan. Hallituksen pitää pohtia kohdennettuja, ehkä jopa alueellisia toimenpiteitä, Ohisalo sanoi.

Karanteenikorvaus on herättänyt keskustelua

Karanteeniin määrätyillä on oikeus ansionmenetystä korvaavaan Kelan tartuntatautipäivärahaan. Tämä on herättänyt tänään keskustelua hallituksessa.

– Ansionmenetyskorvaukset pakkokaranteenin ajalta tai erityinen kysymys Ruotsin maarajasta on käsiteltävä nyt hallituksen piirissä tarkoin. Koen, ettei ole oikein, että korkean tautiriskin maihin tietoisesti matkustava saisi reissunsa jälkeen valtiolta korvauksen menetetystä toimeentulosta pariksi viikoksi. Itse karanteeni sinänsä on oikein ja välttämätön, kirjoitti tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

Samoilla linjoilla oli sisäministeri Ohisalo.

– Omaa oikeustajuani vastaan rikkoo se, jos ehdoin tahdoin riskialueelle lomailemaan lähtenyt kuittaisi täydet karanteenikorvaukset. Tarpeettomasta riskinotosta pitäisi vastuuta kantaa itsekin, hän twiittasi.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kuitenkin muistutti, että oikeus on lakisääteinen.

– Eli joko muutetaan tartuntatautilakia tai sitten ei määrätä virallisia karanteeneja kaikille, hän kirjoitti (siirryt toiseen palveluun).

Pääministeri Marin sanoi Säätytalolla, että juuri tästä syystä hallitus päätyi aiemmin vuonna suosittamaan omaehtoisia karanteeneja.

– Ymmärrän hyvin, että se tuntuu epäoikeudenmukaiselta, niin kuin minustakin, että jos ihminen tietoisesti lähtee korkean tautitilanteen alueelle ja hänet määrtään karanteeniin, että hän saa ansionmenetyskorvauksen, Marin kommentoi.

Jääkin nähtäväksi, muuttaako hallitus sosiaali- ja terveysministeriön maanantaina jo tiedottamaa linjausta tartuntatautilain tarkoittamista karanteeneista eli niin kutsutuista "pakkokaranteeneista" lievempään suuntaan.

Pääministeri on luvannut kommentoida neuvotteluja tiedotusvälineille kello 20.15. Neuvottelut jatkuvat torstaina klo 9, minkä jälkeen hallitus pitää mahdollisen tiedotustilaisuuden uusista toimista.

