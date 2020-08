Koronan ryvettämällä Uudellamaalla maskeja odotetaan jo – HUSin toimitusjohtaja: suositusta saattaa kuitenkin seurata muutaman viikon siirtymäaika

HUSin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan on selvää, että alueellinen maskisuositus koskisi etenkin Uuttamaata ja pääkaupunkiseutua. Hän uskoo, että nyt julkaistavaa suositusta on mahdollista päivittää myöhemmin, jos tarvetta on. Kari Ahotupa / Yle