Erkka Mikkonen: Lähdin Venäjän reunalle ja pääsin aikamatkalle neuvostomenneisyyteen

PETROPAVLOVSK-KAMTŠATSKI. Vietin tänä vuonna toisenlaisen kesäloman. Lähdin Venäjän Kaukoitään, Tyynenmeren rannalla sijaitsevalle Kamtšatkan niemimaalle.

Seudun tuliperäinen luonto lumoaa karulla kauneudellaan. Samaa ei voi sanoa pääkaupunki Petropavlovsk-Kamtšatskista.

– Kaupunkimme on ruma ja ankea, aloitti parikin taksikuskia keskustelun ikään kuin anteeksi pyydellen.

Kamtšatkalla elämä jatkuu vuosikymmenestä toiseen rapistuvan neuvostoinfrastruktuurin keskellä.

Petropavlovskin kovia kokeneet elementtitalot on verhoiltu räikeillä mainosbannereilla. Ne kertovat sen, mistä käytännössä jokainen kaupungin asukas haaveilee: ”Asunto Moskovassa tai Pietarissa – Ymmärrettävä tavoite”.

Ihmiset haluavat täältä pois.

Kamtšatkan aluepiirin hallinnollinen keskus on yksi Venäjän nopeiten tyhjenevistä kaupungeista. 25 vuodessa Petropavlovskin väkiluku on kutistunut kolmanneksella, ja väestökato on taas kiihtynyt viimeisten vuosien aikana. Muuttohaluja lisää kallistuvat elinkustannukset.

Samalla Kamtšatkan niemimaa on yksi Venäjän (siirryt toiseen palveluun) korruptoituneimmista alueista.

Petropavlovskin asukkaat ovat tottuneet Moskovan käskystä lähetettyihin virkamiehiin ja heidän tyhjiin lupauksiinsa. Valtapuolue Yhtenäistä Venäjää edustaneet pormestarit ja kuvernöörit ovat eronneet viroistaan korruptiosyytösten saattelemina ja tulokkaat ovat palanneet takaisin emämaahan – kuten muuta Venäjää on täälläpäin tapana kutsua.

Myös alueen nykyinen, virkaa toimittava kuvernööri Vladimir Solodov tietää, etteivät paikalliset luota muualta lähetettyihin herroihin.

Syyskuisiin kuvernöörivaaleihin valmistautuva Solodov kertoo vaalimateriaalissaan ymmärtävänsä, että kamtšatkalaisten kärsivällisyys on lopussa. Hän lupaa sanojen sijasta tekoja, joiden avulla “mahdollisuuksien Kamtšatkasta” luotaisiin tällä kertaa ihan oikeasti ”Kaukoidän helmi”.

Syrjäisen aluepiirin johtoon Vladimir Solodov päätyi nyky-Venäjälle ominaisella tavalla.

Presidentti Vladimir Putin nimesi hänet alueen virkaa tekeväksi johtajaksi sen jälkeen, kun edellinen kuvernööri erosi kohun ajamana (siirryt toiseen palveluun) kesken virkakautensa.

Nyt Solodov yrittää vakuuttaa paikalliset asukkaat, jotta hänet valittaisiin tehtävään vaaleilla. Todellisesta sitoutumisesta alueeseen kertoo hänen mukaansa lupaus siitä, että myöhemmin myös kuvernöörin perhe suunnittelee muuttamista kauas Kamtšatkaan.

Presidentin tukipuolueen huonon maineen ja sen hiipuvan kannatuksen vuoksi Solodov on rekisteröitynyt vaaleihin puolueen ulkopuolisena eli niin kutsuttuna itsenäisenä ehdokkaana. Todellisuudessa koko puoluekoneisto tekee töitä (siirryt toiseen palveluun) hänen valintansa eteen.

Kamtšatkalla uskotaan, että Kremlin tukema Solodov varmistaa valtansa vaaleilla.

Presidentin puolueella on kuitenkin vaikeuksia pysyä vallassa joillakin toisilla alueilla. Kreml ei saa aina ajamaansa ehdokasta läpi, vaikka se rajoittaa vastaehdokkaiden pääsyä vaaleihin ja manipuloi äänestystä muilla tavoilla.

Näin kävi esimerkiksi kaksi vuotta sitten niin ikään Tyynenmeren rannalla sijaitsevassa Habarovskin aluepiirissä. Siellä täyte-ehdokkaaksi rekisteröity kansallismielisen LDPR-puolueen Sergei Furgal voitti yllättäen Moskovan tukeman ehdokkaan, kun ihmisten tyytymättömyys alueen heikkoa taloudellista ja sosiaalista kehitystä kohtaan teki vaaleista protestiäänestyksen.

Kuluvana kesänä Kremlin mitta tuli täyteen kansankuvernööriksi kutsutun Furgalin suhteen. Moskovassa paikallisen kuvernöörin suosio nähtiin mahdollisena uhkana koko Venäjän tiukasti keskusjohtoiselle järjestelmälle.

Heinäkuun alussa Furgal haettiin näytöksenomaisesti Moskovaan epäiltynä osallisuudesta 15 vuoden takaisiin murhiin.

Habarovskin asukkaat ovat osoittaneet siitä lähtien mieltä johtajansa puolesta.

Ihmiset ovat raivoissaan siitä, kuinka heidän valtaan äänestämäänsä kuvernööriä kohdellaan. He vaativat, että rikossyytteet tulisi tutkia Habarovskissa, ei pääkaupunki Moskovassa.

Parhaimmillaan useita kymmeniä tuhansia ihmisiä kaduille saaneet mielenosoitukset jatkuvat yhä. Myös naapurialueilla on järjestetty tukimielenosoituksia.

Habarovskin kansalaisliikehdintää on kuvailtu (siirryt toiseen palveluun) suurimmaksi ja pitkäkestoisimmaksi Putinia vastustavaksi protestiliikkeeksi tämän yli 20 vuotta kestäneen valtakauden aikana.

2000-luvun kuluessa Putin on vahvistanut Venäjän keskusjohtoisuutta.

Valta ja varallisuus keskittyvät yhä selvemmin Moskovaan samalla kun yhdelletoista aikavyöhykkeelle levittäytyvän valtavan maan muut osa surkastuvat. Alueiden alistaminen tiukasti Kremlin vaikutuspiiriin on koko Putinin itsevaltaisen hallinnon pohja.

Venäläiset toistelevat usein, että Moskova on täysin eri maata kuin muu Venäjä. Moskovalaisille vierailu pääkaupungin ulkopuolella tuntuu usein aikamatkalta menneelle vuosisadalle.

Tie- ja rautatieyhteyksiltä emämaasta eristyksissä oleva Kamtšatka on Venäjän mittapuullakin erittäin syrjäistä seutua, mutta sen asukkaiden tuntemukset keskusvallan hylkäämänä reuna-alueena ovat tuttuja suurelle osalle Venäjän asukkaista.

Kamtšatka oli Neuvostoliiton hajoamiseen saakka tarkoin vartioitua sotilasaluetta, jonne ei päässyt ilman erityislupaa. Muutama vuosi sitten rakennettu kiinteä Internet-yhteys on saanut kamtšatkalaiset lopullisesti tajuamaan alueensa lohduttoman nykytilan.

Samanlaista häpeän tunnetta ja tyytymättömyyttä kuplii pinnan alla lähes millä tahansa Moskovalle alistetulla alueella. Patoutuneet tunteet saattavat purkautua sopivasta syystä, kuten on nähty tänä kesänä Habarovskissa.

Koti on silti aina koti. Olipa se, millainen tahansa.

Tätä mieltä oli myös tapaamani 18-vuotias Vadim Kamtšatkan karussa pääkaupungissa Petropavlovskissa.

Nuori opiskelija kertoi olevansa kyllästynyt siihen, kuinka kaikki ympärillä haluavat jättää tulevaisuutta vailla olevan niemimaan ja paeta joko Moskovaan tai Pietariin.

Vadim tosin haluaa itsekin pois. Mutta hän haaveilee muutosta täältä melkein yhtä lähelle tuntuvaan Australiaan.

Erkka Mikkonen

Kirjoittaja on Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja, joka on käynyt Venäjän kuudella eri aikavyöhykkeellä. Hän kommentoi tässä blogissa naapurimaan ajankohtaisia asioita.

