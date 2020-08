Skotlannissa matkustajajuna suistui raiteiltaan, useita loukkaantunut

Useita ihmisiä on loukkaantunut, kun matkustajajuna suistui raiteiltaan Skotlannissa, kertovat uutistoimistot.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on kuvannut tapahtunutta "erittäin vakavaksi tapaukseksi". Sturgeonin mukaan tämänhetkisten tietojen mukaan osa loukkaantuneista olisi loukkaantunut vakavasti.

Pelastusviranomaisten mukaan he saivat tiedon junan suistumisesta aamulla arviolta klo 9.40 paikallista aikaa, kertoo Sky News.

Paikalta otetuissa videoissa on nähtävissä, kuinka paikalta nousee sankkaa savua. Onnettomuuspaikka sijaitsee Stonehavenissa Aberdeenshiren alueella Skotlannin itärannikolla.

Juna näyttää suistuneen kiskoiltaan kahden jyrkkärinteisen kukkulan välisessä laaksossa.

Pelastusviranomaiset kuvaavat tilannetta Sky Newsin mukaan (siirryt toiseen palveluun) niin ikään "erittäin vakavaksi". BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) paikalla on ollut useita kymmeniä pelastusajoneuvoja.

Rajuilma on aiheuttanut alueella tulvia. Esimerkiksi junavuoroja on peruttu, ja osa kouluista on sulkenut ovensa sääolosuhteiden takia.

Stonehavenin kaupungin läpi virtaava Carronjoki on tulvinut yli äyräidensä ja jättänyt kaupungin kadut osittain veden valtaan. Stonehavenin lähellä on myös kerrottu sateen aiheuttamasta maanvyörystä, mutta toistaiseksi ei tiedetä, liittyykö vyörymä junaturmaan.

Rataverkosta huolehtivan Network Rail Scotland -yhtiön mukaan onnettomuuden vakavuutta ei vielä voida arvioida, koska pelastustyöt ovat kesken.

Lähteet: Reuters, AFP