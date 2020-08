Maskisuositukseen on jo varauduttu Kelassa tilaamalla ennakkoon satojatuhansia suojaimia – myös Verohallinto varannut työntekijöilleen tuhansia maskeja

Valtion palveluissa varaudutaan jo hallituksen maskisuositukseen.

Suojavarusteita ovat tilanneet suuria määriä ainakin Verohallinto ja erityisesti Kela.

– Siinä vaiheessa kun alkoi näyttää siltä, että tällainen suositus saattaisi olla tulossa, haluttiin varmistua siitä, että niitä on saatavilla, jos tilanne vaatii, kertoo johtaja Nina Nissilä Kelasta.

Kasvomaskeja on Kelaa varten varastossa kahta erilaista mallia peräti satojatuhansia.

– Meillä on kevyemmän mallin kirurgisia suusuojia. Niitä on tilattu toimistotarviketoimittajalta 250 000 kappaletta ja FFP2-tason mallia on tilattu 10 000 kappaletta.

Nissilän mukaan maskit toimitetaan Kelan toimipisteisiin tarvittaessa muutamassa päivässä.

– Maskit ovat vielä meidän toimittajan tiloissa, mutta he pystyvät toimittamaan ne 1–2 päivän varoajalla toimipisteisiin, jos niitä tarvitaan.

Maskit on tarkoitettu lähinnä työntekijöille

Myös Verohallinnossa suojaimia on tilattu hyvissä ajoin hallituksen maskisuositus silmällä pitäen.

– Olemme tilanneet mahdollisen suosituksen perusteella nyt 27 000 kappaletta kasvomaskeja, sanoo hallintojohtaja Tommi Kämpe Verohallinnosta.

Kasvomaski riittävät hallintojohtaja Kämpen arvion mukaan Verohallinnon tarpeisiin muutamiksi viikoiksi.

– Tämä on henkilökunnan lisäsuojausta. Katsotaan, kuinka tiukka hallituksen linjaus tulee olemaan esimerkiksi Verohallinnon asiakaspalvelutilojen suhteen.

Kelan arvion mukaan etukäteen tilatut maskit riittävät noin kahden kuukauden ajaksi. Johtaja Nissilän mukaan vielä ei kuitenkaan ole päätetty, keille maskeja jaetaan.

– Meillähän on asiakaspalvelua. Ihmiset joutuvat myös työnsä puolesta päivän aikana tekemään työmatkoja julkisella liikenteellä. Katsotaan, miten hallitus linjaa ja sen mukaan tarkennetaan, keille kaikille ne tulee.

