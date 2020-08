Kuka on Yhdysvaltain demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris? Koostimme kiinnostavimmat faktat lasikattoja rikkoneesta syyttäjästä

"Joe Biden tässä. Isoja uutisia: Olen valinnut Kamala Harrisin varapresidenttiehdokkaakseni. Yhdessä voitamme Donald Trumpin."

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas ilmoitti odotetusta valinnastaan eilen kampanjan kannattajille suunnatulla tekstiviestillä.

Kalifornian senaattori Harris, 55, on ensimmäinen tummaihoinen nainen varapresidenttiehdokkaana. Harris on rikkonut tuon saman lasikaton lähes jokaisessa virassa, johon hänet on valittu.

Mutta miten Harris on noussut asemaansa? Kokosimme yhteen kiinnostavimmat faktat.

1. Ponnisti poliitikoksi syyttäjänuralta

Harris on tehnyt uransa lainvalvojana. Lakiopintojen jälkeen hän työskenteli Kaliforniassa syyttäjänlaitoksen palveluksessa ja voitti myöhemmin entisen esimiehensä San Franciscon yleisen syyttäjän vaalissa vuonna 2003.

Myöhemmin Harris toimi Kalifornian osavaltionsyyttäjänä 2011–2017 ennen senaattiin nousuaan.

Harris on sanonut (siirryt toiseen palveluun) halunneensa syyttäjäksi, koska siten hänellä olisi mahdollisuus uudistaa Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää sisältäpäin.

San Franciscon yleisenä syyttäjänä toimiessaan Harris suututti poliisit, kun hän ei vaatinut kuolemantuomiota poliisin tappaneelle miehelle vuonna 2004.

Kymmenen vuotta myöhemmin osavaltionsyyttäjänä Harris kuitenkin valitti menestyksekkäästi tuomiosta, jonka mukaan kuolemanrangaistusten toteuttamistapa Kaliforniassa oli perustuslain vastainen. Hän perusteli valitusta sillä, että tuomio ei ollut lainmukainen.

Harris on sanonut, että henkilökohtaisesti hän on ollut aina kuolemantuomiota vastaan.

Senaattori Kamala Harris saapumassa presidentti Trumpin virkarikossyytteiden käsittelyyn Washingtonissa tammikuussa 2020. Shawn Thew / EPA

Harrisin työhistoriaa syynättiin tarkalla silmällä jo hänen oman presidentinvaalikampanjansa aikana. Se on hänelle jonkinasteinen taakka demokraattipuolueen vasemmistosiiven silmissä, joka ei pidä häntä riittävän uudistusmielisenä.

Osa näkee, että osavaltionsyyttäjänä Harris ei tehnyt tarpeeksi poliisiväkivallan hillitsemiseksi. Esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015 hän olisi voinut vaatia uudelleen tutkittavaksi kaksi tapausta, joissa poliisi oli ampunut mustan miehen. Hän ei tehnyt niin.

Toiset taas ovat sitä mieltä, että Harris joutui tasapainottelemaan kansalaisaktivistien ja itseensä jo muutenkin nurjasti suhtautuneiden poliisijärjestöjen vaatimusten välissä.

Tänä kesänä Harris on ajanut lakiesitystä, joka kieltäisi poliiseilta muun muassa kuristusotteen käytön ja etnisen profiloinnin.

2. Akateemisten maahanmuuttajien tytär

Kamala Harris syntyi Oaklandissa Kaliforniassa jamaikalaisen taloustieteilijän ja intialaisen syöpätutkijan tyttäreksi. Hänen vanhempansa tapasivat tehdessään jatko-opintoja Kalifornian yliopistossa.

Harrisin etunimi on peräisin Intiasta – Kamala tarkoittaa sanskritin kielellä lootusta.

Hänen vanhempansa erosivat, kun Harris oli 7-vuotias. Kouluikäisenä hän asui äitinsä ja pikkusiskonsa Mayan kanssa Kanadassa Montrealissa, jonne he muuttivat syöpätutkija-äidin saatua töitä paikallisesta yliopistosta.

Harris on muistellut (siirryt toiseen palveluun), että 13-vuotiaana hän järjesti siskonsa kanssa kotitalonsa ulkopuolella protestin sitä vastaan, että lapset eivät saaneet leikkiä rakennuksen nurmikolla. Lupa heltisi.

Opintonsa Harris aloitti Washingtonissa Howardin historiallisesti mustassa yliopistossa ja liittyi Alpha Kappa Alpha -sisarkuntaan. Jäsenyyttä on pidetty mahdollisena vaaliaseena, (siirryt toiseen palveluun) sillä noin 300 000 jäsenen sisarkunta on merkittävä mustien naisten verkosto.

Harris avioitui vuonna 2014 kalifornialaisen asianajajan Doug Emhoffin kanssa. Parilla ei ole yhteisiä lapsia, mutta Emhoffilla on kaksi lasta edellisestä liitostaan.

3. Tiukka grillaaja senaattorina

Ensimmäisen kauden senaattorina Kamala Harris on tullut Yhdysvalloissa tunnetuksi etenkin Trumpin hallinnon virkamiesten tiukkana kuulustelijana.

Kamala Harris Brett Kavanaugh'n kuulemisessa senaatissa syyskuussa 2018. Michael Reynolds / EPA

Senaatin oikeus- ja tiedustelukomiteoiden jäsenenä hän on päässyt grillaamaan muun muassa korkeimman oikeuden tuomariksi nimitettyä Brett Kavanaugh’ta ja silloista oikeusministeriä Jeff Sessionsia, joka oli kuultavana Trumpin presidenttikampanjan epäillyistä Venäjä-yhteyksistä.

Harrisin latelemat kysymykset saivat Sessionsin lopulta puuskahtamaan, että hän ei pysty vastaamaan niin nopeasti, ja hoputtaminen saa hänet hermostumaan (YouTube-video kuulemisesta (siirryt toiseen palveluun)).

4. Oma presidenttikampanja kuivahti kasaan

Harris pyrki itsekin demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Hänen kampanjansa lähti lennokkaasti liikkeelle 20 000 hengen yleisön edessä Oaklandissa tammikuussa 2019, mutta kuivui lopulta kannatuksen ja rahan puutteeseen.

Harrisia kritisoitiin siitä, että hän ei kyennyt esittämään selkeää poliittista ohjelmaa. Esimerkiksi terveydenhuollon uudistustarpeita hän kommentoi osin ristiriitaisesti.

Harris luopui kilvasta joulukuussa 2019 ja asettui Joe Bidenin ehdokkuuden taakse maaliskuussa.

Kamala Harris esitteli Joe Bidenin yleisölle kampanjatilaisuudessa Detroitissa 9. maaliskuuta 2020. Scott Olson / AFP

Kampanjan kenties muistettavimman hetkensä Harris sai Bidenin kustannuksella.

Hän hyökkäsi demokraattien presidenttiehdokkaiden väittelyssä sitä vastaan, että Biden oli aikanaan vastustanut mustien lasten bussikuljetuksia entisiin valkoisten kouluihin.

Harris kertoi olleensa itse yksi niistä lapsista, jotka kulkivat joka päivä noilla kansalaisoikeustaistelun jälkimainingeissa aloitetuilla bussikuljetuksilla kouluun.

Medialle vuodettujen tietojen mukaan vaaliväittelyn yhteenotto yllätti Bidenin, ja se oli vielä varapresidenttiehdokasta harkittaessa tekijä, joka epäilytti joitakin Bidenin lähipiiriläisiä.

Nyt tuo tapaus on sysätty menneeseen. Bidenin kampanja on sen sijaan nostanut esiin, miten Harris oli Bidenin edesmenneen pojan Beau Bidenin ystävä ja tutustui tämän kautta myös isään. Beau Biden toimi Delawaren osavaltionsyyttäjänä samaan aikaan, kun Harris oli virassa Kaliforniassa.

Lähteenä käytetty myös: The New York Times (siirryt toiseen palveluun), Politico (siirryt toiseen palveluun), New Yorker (siirryt toiseen palveluun), Los Angeles Times (siirryt toiseen palveluun), The Atlantic (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Kirjeenvaihtajalta: Trump ja Pence vapiskaa – Kamala Harris käy päällenne kuin yleinen syyttäjä!