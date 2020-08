Päivi Sillanaukee ulkoministeriöön "temaattiseksi suurlähettilääksi"

Sillanaukeen on edelleen määrä hoitaa erikseen sovittavia sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisiä tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Päivi Sillanaukee siirtyy väliaikaiseen tehtävään ulkoministeriöön.

Ylen näkemän ministeriön sisäisen tiedotteen mukaan Sillanaukee on henkilökierrossa syyskuun alusta toukokuun loppuun. Hänet on valittu terveydestä ja hyvinvoinnista vastaavaksi "temaattiseksi suurlähettilääksi" "alustalle", joka on perustettu kesällä.

Hän hoitaa tänä aikana myös erikseen sovittavia STM:n kansainvälisiä tehtäviä.

Ministeriön sisäisessä tiedotteessa kerrotaan, että ulkoministeriöön on perustettu kesäkuussa uusi "verkostomaisesti toimiva Business to Government (B2G) –alusta", jolla pyritään vahvistamaan Suomen kykyä "tarjota huippuosaamiseemme perustuvia ratkaisuja aloilla, joita koskevissa päätöksissä valtiollisilla ja kansainvälisillä toimijoilla on tärkeä rooli".

Alusta toimii Team Finland -yhteistyön puitteissa. Teemasuurlähettiläitä on yhteensä kuusi.

Sillanaukee toimi STM:n kansliapäällikkönä vuosina 2012–2019. Hän haki jatkokaudelle, mutta Antti Rinteen (sd.) hallitus nimitti tehtävään demaritaustaisen Kirsi Varhilan. Sillanaukee piti nimitystä poliittisena.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

