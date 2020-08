Kulttuuriministeri Saarikko harmistui isojen yleisötapahtumien väentungoksesta: "Tapahtumiin osallistujilta vaaditaan korjausliikettä"

Saarikko toivoisi yleisötilaisuuksiin alueellisia rajoituksia, mikäli rajoituksia on koronatilanteen takia tehtävä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) toivoo Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa yleisötapahtumiin osallistujien kiinnittävän enemmän huomiota koronavarotoimiin, jotta tiukempiin rajoituksiin ei olisi syksyllä aihetta.

Viime päivinä sosiaalisessa mediassa ja uutisissa on hämmästelty kuvia tuhansien ihmisten tapahtumista, joissa yleisö on pakkautunut lavan eteen ilman turvavälejä.

Saarikko korostaa, että suurtenkin tapahtumien osalta tilanne on ollut toistaiseksi rauhallinen. Tiedot väentungoksesta ja unohtuneista turvaväleistä herättävät silti huolta ministerissä.

– Olen nähnyt näitä uutiskuvia, hämmästynyt ja harmistunut. Kukaan ei tiedä tarkalleen mitä tapahtuu tulevina viikkoina, mutta sen tiedämme, että paljon on itsestämme kiinni, Saarikko sanoo 8 minuuttia -ohjelman haastattelussa.

Saarikko kiittää suomalaisia tapahtumanjärjestäjiä turvajärjestelyistä. Nyt myös tapahtumiin osallistuvien olisi Saarikon mukaan kiinnitettävä enemmän huomiota turvaväleihin, hygieniaan ja siihen, että tilaisuuksiin tullaan vain terveenä.

– Meidän kaikkien kyvyssä osallistua tapahtumiin fiksusti vaaditaan korjausliikettä. Nämä ovat lopulta aika arkijärkisiä asioita, jotka ratkaisevat sen, joudummeko tekemään isompia rajauksia ja miten voimme kokoontua syksyn aikana, Saarikko sanoo.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) haastateltavana Ylen 8 minuuttia ohjelmassa.

Kynnys uusille valtakunnallisille rajoituksille on korkea

Yleisötapahtumien rajoitukset ovat osuneet erityisesti Saarikon hallinnonalaan kuuluviin kulttuuri- ja urheilualan toimijoihin.

Kynnys isoille valtakunnallisille rajauksille on Saarikon mukaan korkealla. Alueellisilla viranomaisilla on tartuntatautilainsäädännössä vahva rooli. Siksi Saarikko toivoo, että alueellisilla rajoituksilla voidaan edetä mahdollisimman pitkälle, mikäli rajoitusten tielle on jälleen lähdettävä.

– Se olisi taloudellisesti ja inhimillisestikin katsottuna parempi vaihtoehto, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä mietitään tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja kokoontumisiin ja suuriin tapahtumiin liittyen.

Hallitus on tänään koolla Säätytalossa ensimmäistä kertaa lomien jälkeen. Hallitus saa tilannekatsauksen koronavirustilanteesta ja neuvottelee uusista koronatoimista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen on todennäköisesti otettava uudelleen käyttöön joitain rajoitustoimia koronavirustilanteen hillitsemiseksi.

Veikkausvarat romahtivat koronan takia

Peruttujen yleisötilaisuuksien lisäksi korona on kolhinut Saarikon hallinnonalaa myös rahapelituottojen merkittävällä vähenemisellä.

Veikkauksen rahapeliautomaatit suljettiin pitkäksi aikaa tartuntariskin takia. Suuri osa kulttuurin, nuorison, tieteen ja urheilun järjestöistä on rahoitettu Veikkaus-voittovaroin.

Aloittaessaan ministerintehtävissä viime viikolla vuoden perhevapaan jälkeen Saarikko lupasi tilkitä opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin syntyneen 140 miljoonan euron vajauksen ”keinolla millä hyvänsä”.

– Yhtäkkisenä romahduksena se olisi niin valtava tälle kaikkien elämää koskettavalle sektorille, että tämä on tavalla tai toisella hoidettava osaksi ensi vuoden budjettia, Saarikko sanoo.

Koronan lisäksi rahapelituottojen odotettiin kutistuvan myös rahapeliautomaattien vähentämisen takia. Veikkauksen toiminnan suitsimisella pyritään rahapelihaittojen vähentämiseen, mitä Saarikko pitää perusteltuna.

Saarikko myöntää, että suomalainen järjestelmä, jossa tärkeiden alojen rahoitus hoidetaan rahapelituotoilla, on omalaatuinen.

– Järjestelmän oikeutus tulee kansalaisten hyväksynnästä ja haluan osaltani olla virittämässä keskustelua siitä, halutaanko näin edetä jatkossakin. Jos kyseenalaistaa nykyisen mallin, niin pitää olla myös hyvä vaihtoehto sille, Saarikko sanoo.

Vaihtoehtoisissa malleissa pitäisi Saarikon mukaan olla vastaukset siihen, miten tärkeiden alojen rahoitus jatkossa hoidetaan. Ja voidaanko toisaalta olla varmoja siitä, että ongelmapelaaminen vähenisi, eikä Veikkaus vaihtuisi kansainvälisiin pelimarkkinoihin?

Rahapelijärjestelmän tulevaisuudesta päätetään meneillään olevassa arpajaislain uudistuksessa, jota valmistellaan sisäministeriössä.

