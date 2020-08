Herätys: Hallitukselta odotetaan koronalinjauksia, kymmenet tuhannet rynnivät osakemarkkinoille, sää lämpenee

Hallitukselta odotetaan uusia linjauksia epidemian rajoittamisesta

Huonontuneen koronavirustilanteen takia hallitus jatkaa eilisiä neuvotteluja siitä, millä keinoin epidemian leviämistä pystytään rajoittamaan. Pöydällä on ollut niin maskisuositus kuin karanteeni- ja testauskäytäntöjen rajoittaminen ulkomailta palaaville. Yle seuraa Säätytalon neuvotteluja suorana, voit katsoa lähetystä alkaen kello 8.30. Myöhemmin tänään odotetaan hallituksen ja THL:n uusia linjauksia muun muassa maskien käytöstä.

Lähikoulun lakkautus tietää isoa muutosta perheen arkeen

Tyhjä luokkahuone Vesilahden yhtenäiskoulussa. Arkistokuva. Miikka Varila / Yle

Suomen kouluista on 30 vuodessa lakkautettu yli puolet. Määrällisesti eniten peruskouluja on karsittu Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Lapissa. Koulujen lakkauttaminen on koskettanut Suomessa noin 25 000:ta lasta. Maaseudun kyläkoulujen lakkautus ajaa perheet maalta kaupunkeihin. Lue täältä, miten Puhakan perheen uusi arki järjestyi.

Lähiopetus tänä syksynä osin kortilla Taideyliopistossa

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on yksi Aalto-yliopiston korkeakouluista. Derrick Frilund / Yle

Taiteen korkeakoulutus alkaa tänä syksynä poikkeuksellisissa oloissa. Opetusta annetaan pitkälti etänä, ja esimerkiksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa lähiopetuksen määrä on vain 10–20 prosenttia. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa se on noin kolmannes syksyn opinnoista.

Osakesijoittajia on nyt enemmän kuin koskaan

Monet osasivat hyödyntää osakkeiden halventumista, arvioivat asiantuntijat. James Thew / AOP

Mahdollisuus osakesäästötilien avaamiseen on tuonnut useita kymmeniä tuhansia uusia suomalaisia yksityissijoittajia osakemarkkinoille vuodenvaihteen jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan yksityissijoittajat osasivat hyödyntää osakkeiden rajua halventumista maaliskuussa. Nyt kurssit ovat palautuneet lähelle kriisiä edeltänyttä aikaa, mutta vaarana on osakkeiden ylihinnoittelu, kun monet yritykset eivät osaa kertoa omista näkymistään.

Tapahtuuko Valko-Venäjällä Twitteritön vallankumous?

Naiset marssivat pidätettyjen ja loukkaantuneiden mielenosoittajien tueksi Minskissä 12. elokuuta. Tatjana Zenkovich / EPA

Valkovenäläinen tutkija Viktor Marinovitš on pessimistinen. Laajat protestit presidentinvaalien vilppiä vastaan ovat jatkuneet Valko-Venäjällä, mutta hän ei usko, että kansanliikkeellä on keinoja syrjäyttää itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka. Presidentti Lukašenka käyttäytyy Marinovitšin mukaan kuten ennenkin ja laittaa haastajansa vankilaan. Internetin sulkeminen toisaalta voi kääntyä valtaapitäviä vastaankin: kun hallinnon vastustamiseen ei voi osallistua somessa, ainoa tapa tietää, mitä tapahtuu, on lähteä kadulle.

Ukkosia ja paikoittain pilvistä

Yle

Ahvenanmaalla ja lounaassa voi paikoin aamulla ukkostaa. Myös voimakkaat ukkospuuskat ovat Ahvenanmaalla mahdollisia.

Pilvisyys vaihtelee päivän aikana selkeästä puolipilviseen maan etelä- ja keskiosassa. Samalla sää muuttuu hieman lämpimämmäksi. Sen sijaan pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin tulee sadekuuroja.

