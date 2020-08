Luonnonkaunis Mauritius taistelee öljykatastrofia vastaan – Ihmiset leikkaavat omat hiuksensa imeyttääkseen niihin rannoille tulvivaa öljyä

Tuhannet ihmiset keräävät öljyä Intian valtameressä sijaitsevan Mauritiuksen saaren rannoilla. Kaksi viikkoa sitten matalikolle ajautuneen japanilaisen rahtilaivan aiheuttama öljyonnettomuus on saanut mauritiuslaiset ponnistelemaan yhteisvoimin turvatakseen luontonsa ja elinkeinonsa.

300 metriä pitkästä MV Wakashio -aluksesta ehti valua yli tuhat tonnia polttoainetta mereen. Mauritiuksen pääministeri Pravind Jugnauth ilmoitti kuitenkin tänään keskiviikkona, että aluksen tankeissa vielä olleet 4 000 tonnia on saatu pumpattua pelastusaluksiin.

Tieto on huojentava, sillä laivan uskotaan pian katkeavan kahtia, jolloin öljy olisi väistämättä päässyt mereen.

Osittain uponnut rahtilaiva MV Wakashio. Sumeet Mudhoo / AFP

Wakashion öljy on kuitenkin jo ehtinyt aiheuttaa Maurituksen historian vakavimman ympäristökatastrofin. Ilmakuvista nähdään, kuinka musta massa levittäytyy hohtaville hiekkarannoille.

Tuhannet kamppailevat luonnon pelastamiseksi

Turmapaikan vieressä on myös suojeltuja meriluontokohteita, mangrovemetsiä ja koralliriuttoja, joissa on runsaasti hyvin harvinaisia eläin-, kala- ja kasvilajeja. Mauritius on tullut tunnetuksi onnistuneesta luonnonsuojelutyöstään, mikä on tuonut saarelle runsaasti luontomatkailusta kiinnostuneita turisteja.

Matkailu ja meren antimet ovat saarelaisten tärkein tulonlähde. Mauritiuksella onkin syntynyt kansanliike luonnon pelastamiseksi.

Valtion varastoissa oleva öljyntorjuntakalusto ei riitä lähimainkaan näin suuren öljytuhon torjuntaan. Tuhannet ihmiset ovatkin valmistaneet esimerkiksi öljypuomeja käsillä olevista tarvikkeista, kuten kaisloilla täytetyistä pusseista. Puomien kellukkeina käytetään tyhjiä pulloja.

Mauritiuksella valmistetaan öljypuomeja saatavilla olevista materiaaleista kuten oljesta. Laura Morosoli / EPA

Ihmiset uhmaavat öljysaasteen myrkyllistä katkua ja keräävät öljyä talteen rannoilta.

Öljyn imeyttämiseen ei ole turvetta tai muuta materiaalia, joten ihmiset luovuttavat sitä varten hiuksensa. Paikalliset parturit leikkaavat hiuksia rannoilla ilmaiseksi. Hiuksista tehdään verkkoja, joihin öljyä imeytetään. Ranskalainen kansalaisjärjestö on lisäksi luvannut toimittaa Mauritiukseen 20 tonnia hiuksia.

Paikallinen parlamentin jäsen Joanna Berenger, joka leikkautti omat hiuksensa öljyntorjuntaan, kertoi uutistoimisto AFP:lle, että yhteen kiloon hiuksia saadaan imeytettyä kahdeksan litraa öljyä.

Mauriutuksella on alkanut syyttely, miksi hallitus ei ole varannut tarpeeksi öljyntorjuntakalustoa, ja miksi ihmisiä aluksi estettiin aloittamasta omatoimisesti öljyntorjuntaa.

Mauritius on selvinnyt koronaepidemiasta vähällä, sillä saari on pitänyt rajansa suljettuna. Ankara toimenpide on tosin heikentänyt maan turismielinkeinoa. Ympäristökatastrofi on jo toinen vakava isku matkailulle, samoin kuin saaren toiselle pääelinkeinolle, kalastukselle.

Lähteet: AFP, Reuters