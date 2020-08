Marimekko aloittaa yt-neuvottelut – maailmanlaajuisesti koskevat 193 ihmistä

Suomalainen muotiliike Marimekko kertoo aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat maailmanlaajuisesti 193 ihmistä. Suomessa yt-neuvottelut koskevat kaikkia toimintoja lukuun ottamatta vähittäismyymälöiden henkilöstöä ja Herttoniemen kangaspainon työntekijöitä.

Yt-neuvottelut koskevat myös Skandinaviassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa kaikkia muita toimintoja paitsi myymälöiden henkilöstöä. Marimekko työllisti kesäkuun lopussa kokoaikaiseksi muutettuna 432 ihmistä maailmanlaajuisesti.

Yhtiön mukaan koronakriisi on muotikaupalle pahin kriisi vuosikymmeniin. Marimekon vähittäismyymälöissä on tehty koronapandemiaan liittyviä sopeuttamistoimia jo keväästä lähtien. Nyt yhtiö käynnistää yt-neuvottelut toimintojensa uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Tavoitteena on vahvistaa Marimekon kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Yhtiö tavoittelee 1,5 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä.

– Olen äärimmäisen pahoillani siitä, että toiminnan uudelleenjärjestelyä ja tehostamista varten joudumme valitettavasti käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja vastaavat toimenpiteet edellä mainituissa kansainvälisissä organisaatioissamme. Näillä ikävillä mutta välttämättömillä toimenpiteillä pyrimme turvaamaan yhtiömme taloudellisen aseman pitkällä aikavälillä, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo yhtiön tiedotteessa.

Mahdollisten työtehtävävähennysten lisäksi yhtiö selvittää muutoksia työtehtäviin, työmenetelmiin ja töiden järjestelyyn, sekä kartoittaa joidenkin toimintojen ulkoistamista. Suomen osalta yt-neuvottelut alkavat 19.8.2020.