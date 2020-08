Oppositio moittii hallitusta maskisuositusten viivyttelystä ja testauksen hitaudesta – vaatimuksia lentokielloista ja maskipakosta

Eduskunnan oppositiopuolueet moittivat hallituksen hidastelleen uusien keinojen kanssa koronaviruksen torjunnassa.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on odottanut torstaina kerrottuja maskisuosituksia jo jonkin aikaa. Hän esittää testaustakuuta koronan toisen aallon nujertamiseksi.

Testaus pitää saada Orpon mukaan toimimaan mahdollisimman nopeasti, mahdollisesti jo syyskuun alkuun mennessä. Testiin pitäisi kokoomuksen mukaan päästä saman päivän aikana ja tuloksen pitäisi saada seuraavan päivän aikana.

– Testaus olisi sekä ihmisten turvallisuuden kannalta tärkeää että työnantajille, joille korona tulee pitkienkin karanteenien takia todella kalliiksi, Orpo perustelee.

Takuu vaatii kokoomuksen mukaan pitkään kaivattua yhteistyötä yksityisten terveysyritysten kanssa. Yksityisellä sektorilla on ollut ja on tarvittavia testausresursseja. Kokoomuksen arvion mukaan lisätestaus tulisi myös halvemmaksi yksityisten avulla.

Kokoomus Orpon johdolla moittii hallitusta toisen aallon nujertamisen vastaisten toimien hitaudesta. Orpo näkee kuitenkin, että toisen aallon vastainen taistelu on mahdollista voittaa, jos hallitus toteuttaa määrätietoista testaa, jäljitä, eristä ja hoida -politiikkaa.

Orpo kaipaa hallituksen tueksi asiantuntijaryhmää, josta kevään ensimmäisen aallon yhteydessä keskusteltiin presidentti Sauli Niinistön ehdotuksen pohjilta.

– Ei tätä nyt ihan sotaan voi verrata, mutta tämä on kriisitilanne, joka elää koko ajan, ja siihen pitää pystyä jatkuvasti reagoimaan.

Maskien ja testauksen lisäksi kokoomuksen Orpo painottaa riskimaista tulevien pakkotestausta ja -karanteenia. Uusilla ja mahdollisesti kohdennetuilla toimilla voidaan välttää kevään kaltaiset kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset.

Perussuomalaiset moittivat saatavuuden hidastaneen turhaan suosituksia

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan uudet maskisuositukset olisi voinut ottaa käyttöön jo keväällä. Puolueen lähtökohta on ollut koko ajan se, että helppoja keinoja, kuten maskeja, kannattaa käyttää.

– Harmillista, että päätökset viivästyivät ilmeisesti siksi, että on ollut epäselvää, mistä maskeja saa ja kuka ne maksaa.

Puolueen nokkamiehen mukaan nyt toistetaan myös samoja virheita kuin keväällä. Tämä näkyy Helsinki-Vantaan lentoasemalla, josta on päässyt testaamatta liian helposti matkustajia muun muassa Balkanin alueelta.

– Tällainen liikenne pitäisi tässä tilanteessa keskeyttää, Halla-aho vaatii.

Maksuttomien maskien saajissa pitäisi puolueen mukaan suosia pienipalkkaisia, yleensä matalapalkkaisilla palvelualoilla töissä käyviä. Heillä ei Halla-ahon mukaan yleensä ole muita vaihtoehtoja kuin käyttää julkisia kulkuvälineitä.

Halla-aho kummeksuu toimien puutteita ja hitautta, vaikka maailmalla tauti on mennyt pahempaan suuntaan.

– Suomessa ollaan tuudittauduttu tunteeseen, kun olemme selvinneet melko vähällä, että vaara on ohi. Valitettavaa on se, että täällä on suhtauduttu maskeihin vähätellen vain, koska niitä ei ole ollut saatavilla. Välttämättömyydestä on tehty hyve.

Kristilliset moittivat suositusten antamisen hitautta ja testausten vajautta

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kiittelee hallitusta THL:n maskisuosituksen puoltamisesta. Essayah kuitenkin moittii hallitusta hidastelusta suosituksen kanssa.

– Suositus olisi voitu antaa jo aiemminkin. Keväällä maskeista tehtiin täysin tarpeeton selvitys, mutta monista muista maista nähtiin se, että maskisuosituksella on ollut merkitystä.

– Vielä jäi epäselväksi se, että millä tavalla kunnat tulevat hoitamaan varautumisen maskien kysyntään. Maskien tarjonta on varmastikin hyvin erilaista eri kokoisissa kunnissa. Ja kun kunnat auttavat vähävaraisia saamaan maskeja, tuo se heille aika paljon selviteltävää.

– Alueellinen etätyösuositus on perusteltu. Mutta koska asiasta on suositus, työpaikoilla voidaan käyttää aika paljon harkintavaltaa. Onkin mielenkiintoista nähdä, millaisiin ratkaisuihin työpaikoilla päädytään.

Essayah on pettynyt siihen, että hallitus ei käsitellyt testauskapasiteetin puutetta. Essayahin mielestä runsas testaaminen on kuitenkin koronaviruspandemian keskeinen ja tärkeä torjuntakeino.

Essayah lisäisi testaamista hyödyntämällä yksityistä sektoria.

– Hallituksella tuntuu olevan edelleenkin jonkinlainen ideologinen lukko, että testauskapasiteetin lisäämisessä ei voida hyödyntää yksityisiä terveydenhuollon palvelutuottajia.

– THL:n tänään esittelemä ”liikennevalomalli” toivottavasti selkiyttää sitä, miten ihmisten tulee toimia riskimaihin matkustamisen kohdalla. Hallituksen tiedottaminen ulkomaille matkustamisesta ja karanteenimääräyksistä on ollut sekavaa.

Koska koronavirusepidemia näyttää Suomessa kiihtyvän, Essayah kiristäisi matkustussuosituksia edelleen. Hänen mukaansa Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, joka on ohjeistanut, että kaikkea muuta kuin välttämätöntä matkustamista ulkomaille tulisi välttää.

– Koronavirustapauksia voi tulla myös maista, joissa tartuntaluvut ovat pieniä, Essayah huomauttaa.

Essayahin mukaan hallitukselta unohtui se, että korona ei viettänyt kesälomaa, vaikka hallitus ja virkamiehet sitä viettivätkin.

– Esimerkiksi testauskapasiteetin tarve ei voinut tulla hallitukselle mitenkään yllätyksenä. Kyllä tämä on huonosti hoidettu, Essayah lataa.

Liike Nyt pakottaisi ihmisiä maskien käyttöön

Liike Nytin puheenjohtaja Hjallis Harkimo on valmis menemään pidemmälle kuin uudet maskisuositukset. Harkimo pitää suosituksia sinänsä hyvinä, mutta ei usko niiden tehoon. Ihmiset eivät hänen arvion mukaan tule noudattamaan suositusta.

Harkimo ottaa esimerkin Turussa, jossa kaupungilla on ollut maskisuositus busseissa jo ennen THL:n suosituksia, mutta maskeja ei ole näkynyt.

– Muissa maissa on pakkoja ja ihmiset saavat sakkoja, jos maskeja ei käytetä. Pakko on mahdollista, jos ne kohdistetaan paikkoihih, joissa on paljon ihmisiä, Harkimo vertaa.

Harkimo kuvaa toimia toista aaltoa kohtaan sekaviksi. Esimerkkinä sekavuudesta hän pitää toimia riskimaista tulevia kohtaan.

– Kyllä kaikkien pahimpien maiden osalta joko pakkotestaus tai karanteeni olisivat hyviä keinoja.

Harkimolle ei ole selvinnyt, ovatko riskimaiden pakkokeinot käytössä, kun nyt puhutaan lentokenttien liikennevaloista.

Harkimon mukaan hallitus ei ole varautunut helppoon ja nopeaan koronatestaukseen. Testeihin pääsy ja tulosten saaminen kestää Harkimon mukaan nyt aivan liian pitkään.

– Tästä puuttuu täysin johtajuus.

Harkimo olisi ottanut yksityiset yritykset mukaan testaukseen jo alkuvaiheessa tilanteissa, jossa kunnalliset eivät selviä kaikista testauksista.

– Sopimukset yksityisten kanssa olisi pitänyt tehdä aikoja sitten.