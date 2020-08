Anne Äikäs katsoi keväällä, kuinka koronalaman lannistama kollega pani pillit pussiin – vaatturi päätti laittaa hanttiin ja painaa nyt 70-tuntista viikkoa

Vaatturi Anne Äikäksen vuosi on ollut raskas ja työntäyteinen: töitä on riittänyt, mutta niiden jatkuminen on ollut koko ajan epävarmaa. – Tälläkään hetkellä en voi tietää, onko niitä töitä kuukauden päästä vai ei. Miikka Varila / Yle