Koronatilanne Intiassa kiristyy entisestään – maa raportoi ennätysmäärän tartuntoja ja ohitti Britannian kuolintilastoissa

Koronatilanne 1,3 miljardin asukkaan Intiassa huonontuu päivä päivältä.

Maa kertoi torstaina 66 999 varmistetusta koronatartunnasta viimeisen vuorokauden aikana, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Intia johtaa maailman koronatartuntojen tilastoja heti kolmantena Yhdysvaltain ja Brasilian jälkeen.

Uusien lukujen myötä Intian yhteenlaskettu varmistettujen tartuntojen määrä kipusi 2,4 miljoonaan tapaukseen. (siirryt toiseen palveluun) Todellisuudessa koronan aiheuttamaan tautiin sairastuneita arvellaan olevan vieläkin enemmän.

Kasvomaskiin pukeutunut mies valmistaa makeisia hindufestivaalia varten elokuun alussa. Sam Panthaky / AFP

Intia on raportoinut vähintään 50 000 uudesta tartunnasta jo 15 päivää peräkkäin. Lukemiensa myötä Intia kuuluu niihin Aasian maihin, joissa koronavirustartunnat ovat lisääntyneet viime päivinä suhteellisesti eniten.

Intia ohitti Britannian kuolinluvuissa

Torstaina Intia ilmoitti myös 942 uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Virallisten lukujen myötä kuolleita on yhteensä noin 47 000.

Intia on ohittanut kuolleiden määrässä Britannian, jossa kuolleita on torstain tietojen mukaan noin 46 800. Koronavirus on vaatinut enemmän kuolonuhreja vain Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Meksikossa.

Terveydenhuoltohenkilökunta pitää koronavirustarkastuksia Dharavin slummissa Mumbaissa. Indranil Mukherjee / AFP

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelema delhiläislääkäri Srinivas Rajkum arvioi maansa tilanteen olevan “todella vakava”.

– Päivittäiset kuolinluvut ovat suurimpia maailmassa tästä lähtien ja surullista kyllä, niin tulee jatkumaan seuraavien viikkojen, ellei jopa kuukausien ajan, Rajkum sanoi BBC:lle.

Rajkumin mukaan Intian hallinnon toimet viruksen hillitsemiseksi ovat olleet riittämättömiä ja terveydenhuolto kaipaa kipeästi investointeja.

Mumbaissa syöpäsairaala valjastettiin heinäkuun lopussa koronaviruspotilaiden käyttöön. Indranil Mukherjee / AFP

Väkiluvultaan valtavan Intian sairaalat ja terveydenhuoltojärjestelmä olivat ylikuormittuneita jo ennen pandemiaa. Vaikeimmassa asemassa ovat kaikista köyhimmät, joilla ei ole varaa tai pääsyä terveydenhuoltoon.

Lue lisää:Intiassa rikkaat varustavat kotinsa ja naapurustonsa sairaalalaitteilla koronan varalta – köyhät jonottavat hoitoa päiväkausia helteessä

Suuria hindujuhlia on peruttu

Elo-syyskuussa Intiassa on tavallisesti juhlittu hinduille tärkeitä juhlia.

Tälle viikolle kaavailluissa Mumbain Janmashtami-juhlallisuuksissa tuhannet hindut ovat perinteisesti kokoontuneet kaduille juhlistamaan Krishna-jumalaa.

Janmashtami-juhlan viettoa syyskuussa 2015. Juhlissa ripustetaan saviruukku usean metrin korkeuteen maanpinnasta ja ihmiset muodostavat ihmispyramidin saavuttaakseen ja rikkoakseen ruukun. Divyakant Solanki / EPA

Tänä vuonna kaduilla ei näkynyt juhlaan perinteisesti kuuluvia ihmispyramideja.

– Meillä on vain lääkäreitä ja sairaanhoitajia kannustavia julisteita. Rukoilemme Jumalaa auttamaan meitä tässä pandemiassa, Mumbaissa juhlallisuuksia koordnoiva päättäjä Ram Kadam kertoo Reutersin mukaan.

Kadamin mukaan kaikki Mumbain julkiset juhlallisuudet on peruttu tältä vuodelta. Intian hallinto on kiristänyt juhlallisuuksia koskevia sääntöjä maaliskuun loppupuolelta lähtien, jolloin tiukat koronaeristystoimet alkoivat Intiassa.

Graffiti Noidan kaupungissa Delhin lähellä kuvaa hindujumala Krishnaa. Tänä vuonna Krishnan syntymää juhlistava Janmashtami-festivaali ei kerää kaduille tuhansia hinduja. Money Sharma / AFP

Juhlallisuuksien kieltäminen on epäilemättä hyvä päätös taudin leviämisen estämiseksi, mutta samalla juhlien yhteydessä tavallisesti leipänsä ansaitsevien pienyrittäjien ja myyjien ahdinko syvenee.

Tartuntamäärät isoimmissa kaupungeissa kuten Delhissä ja Mumbaissa ovat olleet jo kääntymässä laskuun, mutta tapausten määrä jatkaa nousuaan muissa kaupungeissa ja maaseuduilla, kertoo Reuters.

Hinduperhe käy rankkasateesta huolimatta kastautumassa pyhässä joessa Sangamissa. Intiassa on meneillään monsuunikausi. Sanjay Kanojia / AFP

