Maskisuositus tuli voimaan: Helsinki valmistelee jo maskien jakamista vähävaraisille, HSL ei aio valvoa käyttöä joukkoliikenteessä

Maskisuositus koskee tällä hetkellä kaikkia sairaanhoitopiirejä, joissa on kahden viimeisen viikon aikana todettu koronavirustartuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja hallitus antoivat tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessaan maskisuosituksen, joka koskee nyt erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS). Maskia suositellaan käytettävän joukkoliikenteessä ja niissä tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

HUS-alue kulkee koronatartuntojen määrässä omissa sfääreissään verrattuna muuhun Suomeen. Torstaina vahvistettuja uusia tartuntoja on 20.

– Uudellamaalla tartuntatilanne on sen verran korkea, että hengityssuojien käyttö on siellä perusteltua julkisessa liikenteessä jatkuvasti. Muualla rajoituksia on mahdollista tehdä alueellisesti tartuntatilanteen mukaisesti, pääministeri Sanna Marin totesi tiedotustilaisuudessa.

Helsinki: Jokainen kaupunkilainen vastuussa omasta maskinkäytöstään

Helsingin kaupunki tiedotti infotilaisuuden jälkeen, että lähtökohtana on, että jokainen kaupunkilainen on itse vastuussa omasta maskin käytöstään, maskien hankkimisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista.

Helsingin kaupunki on kuitenkin jo valmistellut kangasmaskien jakamista haavoittuvassa asemassa oleville vähävaraisille kaupunkilaisille. Nyt selvitetään, voitaisiinko maskeja jakaa yhteistyössä muun muassa järjestöjen kanssa.

– Kaupunki tukee omilla toimillaan maskien käyttöä ja varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevilla vähävaraisilla on mahdollisuus suosituksen noudattamiseen, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toteaa kaupungin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Maskien jakamisen aikataulusta ja jakopaikoista Helsingin kaupunki tiedottaa erikseen.

Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa maskit sote-henkilöstölleen ja maskisuosituksen piirissä työskentelevälle kaupungin henkilökunnalle. Näin ollen työnantaja varustaa ne työntekijänsä, jotka ovat maskisuosituksen piirissä.

Helsingin kaupunki on varastoinut maskeja jonkin verran. Jos kriisi pitkittyy, maskeja tarvitaan kuitenkin huomattavia määriä lisää. Lisähankinnat on jo käynnistetty.

HSL: Bussiin, junaan ja metroon pääsee ilman maskiakin

Bussit, metrot ja junat ovat paikkoja, joissa turvaväliä on etenkin ruuhka-aikoina mahdotonta pitää.

THL suosittaa maskin käyttöä seuraavissa tilanteissa Kun olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää.

Kun olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kun palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Suositus koskee yli 15-vuotiaita.

Helsingin seudun liikenteessä eli HSL:ssä maskisuosituksen tuloon oltiinkin varauduttu jo etukäteen, kertoo toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Esimerkiksi suosituksesta kertovia materiaaleja on jo valmiina, ja Rihtniemen mukaan HSL ryhtyy tiedottamaan asiasta mahdollisimman pian.

Koska kyse on suosituksesta, HSL ei aio valvoa maskin käyttöä eri joukkoliikennevälineissä. Se ei myöskään kiellä ilman maskia matkustamista.

– Pitää muistaa, että osa ihmisistä ei voi käyttää maskia esimerkiksi terveydellisistä syistä. Tietysti toivomme, että valtaosa niitä käyttäisi, jotta pääsemme terveysviranomaisten tavoitteisiin, Rihtniemi sanoo.

Rihtniemen mukaan lähtökohtana on, että ihmisillä on maskit omasta takaa. HSL ei suunnittele jakavansa maskeja matkustajilleen.

– Itse joukkoliikennevälineessä maskien jako on jo liian myöhäistä. Vähävaraisille maskien hankkiminen on taas kuntien tehtävä, mutta voimme auttaa esimerkiksi neuvomalla, millaisissa paikoissa niitä olisi järkevää jakaa.

Kuskien maskeille Rihtniemi ei näe suoraa tarvetta. Lähes kaikissa busseissa on jo niin sanottu turvaohjaamo, jolloin kuski on eristettynä matkustajista. Suojamaskien harkinta jää kuitenkin liikennöitsijöille eli kuskien työnantajille.

Torstaisessa infotilaisuudessaan hallitus antoi myös suosituksen tehdä etätöitä. Rihtniemi arvioi, että tämän takia HSL:n matkustajamäärät jäävät yhä normaalia pienemmiksi.

Hänen mukaansa aikataulujen tai linjojen supistamiselle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarvetta.

Suositusta voidaan muuttaa, jos tilanne pahenee

Maskisuositus koskee tällä hetkellä kaikkia sairaanhoitopiirejä, joissa on kahden viimeisen viikon aikana todettu koronavirustartuntoja. Suositusta voidaan muuttaa ja laajentaa, jos tilanne muuttuu. Näin ollen alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

– Terveysviranomaisten on tehtävä arvio siitä, tarvitaanko suositus. Se ei ole poliittinen päätös. Me tietenkin kuuntelemme heitä, pääministeri Sanna Marin huomautti.

Uutista päivitetään.

