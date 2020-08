Oslon ilmaantuvuusluku jo yli 20 sataatuhatta asukasta kohden – hienostokaupunginosassa koronan leviäminen sai vauhtia grillijuhlien jälkeen

Noppasin Wongchum / Alamy/All Over Press

Oslon tartuntatilanne on herättänyt Norjassa keskustelua alueellisista rajoituksista. Arkistokuva. Noppasin Wongchum / Alamy/All Over Press

Norjassa koronatartunnat ovat kovassa nousussa rauhallisemman kesäkauden jälkeen. Eniten sairastuneita on 650 000 asukkaan Oslossa, jossa ilmaantuvuusluku eli koronaan sairastuneiden määrä sataatuhatta asukasta kohti on ollut kahdella viimeisellä viikolla peräti 24,2.

Norjan suurimman päivälehden Verdens Gangin mukaan (siirryt toiseen palveluun)Oslon hienostokaupunginosassa Vestre Akerissa koronatartuntojen määrä pomppasi kovaan nousuun kuun vaihteen juhlien jälkeen.

Kaupunginosassa pidetystä neljästä eri yksityisjuhlasta on ilmoitettu tähän mennessä 220 altistusta ja sairastuneita on todettu jo 50. Oslossa on kevään tautiaallon jälkeen löytynyt covid19-tautiin sairastuneita viikoittain parikymmentä ennen tätä.

Kaikkiaan Oslossa on todettu koronatartuntoja maaliskuun alun jälkeen 3 152, mikä on lähes kolmannes koko maan sairaustapauksista. Norjan korontartuntojen määrä on nyt 9 683.

Viimeisimmän neljän viikon aikana tautitapauksien kasvu on Norjassa ollut kova. Todetut koronatartunnat ovat käytännössä kaksinkertaistuneet viikko toisensa jälkeen. Viikolla 29 sairastuneita oli 53, viikolla 30 jo 94, viikolla 31 luku oli 199 ja viime viikolla peräti 357.

Norjassa on noussut jo keskustelua sisäisistä matkustusrajoituksista Oslon tilanteen vuoksi

Norjassa, kuten Suomessakin, suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista korkean koronariskin maihin.

Norjassa on nyt heräämässä keskustelu siitä, pitäisikö samanlainen suositus antaa myös sisäisesti eli käytännössä Oslon alueelle. Esimerkiksi norjalainen Aftenposten-lehti nosti kysymyksen kotimaan etusivun otsikoihin (siirryt toiseen palveluun).

Norjan paheneva koronatilanne voi vaikuttaa myös Suomen matkustusrajoituksiin.

Heinäkuussa Suomessa purettiin matkustusrajoituksia maista, joissa koronatapauksia oli kahden viikon aikana kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi heinäkuussa, että toissijaisesti maan tilannetta voidaan erikseen harkita, jos tapauksia on enintään 10 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.

Tällä hetkellä ulkoministeriön yleissuositus (siirryt toiseen palveluun)välttää tarpeetonta matkustamista ei koske Norjaa.

