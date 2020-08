PowerParkin asiakkaita ei jäljitetä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ryhdy jäljittämään PowerParkin asiakkaita mahdollisen koronavirusaltistuksen vuoksi. Huvipuistossa vieraili 3. elokuuta oireettomana henkilö, jolla tällä viikolla todettiin koronatartunta.

Infektioylilääkäri Elina Kärnän mukaan tartuntariski on ollut hyvin vähäinen.

– Tässä tilanteessa henkilön oireiden alun ja Powerparkissa oleskelun väliin jäi sellainen turva-aika, ettemme lähde aktiivisesti tekemään tartunnan jäljitystä. Katsomme, että tartuntojen riski on hyvin pieni, Elina Kärnä selvittää.

Turvavälit on saatu pidettyä

PowerParkissa oli maanantaina 3. elokuuta tavallista vähemmän asiakkaita, vain vajaat 900 henkilöä. Elina Kärnä uskoo, että tämä on edesauttanut myös turvavälien pitämistä.

– Kyllä varmasti tällaisessa tilanteessa turvavälien noudattaminen on ollut helpompaa. Siellä on varmasti toimittu hyvien käytäntöjen mukaan ja turvavälit on saatu pidettyä.

Myös Linnanmäen huvipuiston vieraita altistui koronavirukselle heinäkuun lopulla.

Testiin edelleen herkästi

Vaikka infektioylilääkäri pitää tartunnan mahdollisuutta PowerParkissa vähäisenä, hän kehottaa kuitenkin nopeisiin toimiin, jos oireita ilmaantuu.

– Totta kai jos PowerParkissa maanantaina 3.8. oleskelleilla ihmisillä tulee oireita, niin normaalin ohjeistuksen mukaan heidän tulee herkästi hakeutua koronatestiin, Elina Kärnä muistuttaa.

Tartunnan saanut asuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös siitä, että jäljittämistyöhön ei ryhdytä, tehtiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, koska huvipuisto sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Kauhavan Alahärmässä.