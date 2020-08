Merivartioston partiovene upposi juhannuspäivänä, yksi merivartija kuoli – poliisi epäilee rikosta Loviisan edustalla tapahtuneessa onnettomuudessa

Itä-Uudenmaan poliisi aloittaa rikostutkinnan Suomenlahden merivartioston Vartiolaiva Turvan partioveneen karille ajoon ja uppoamiseen liittyen. Poliisin tekemän esiselvityksen perusteella tapauksessa epäillään palvelusrikosta.

– Tutkittava rikosnimike tai nimikkeet voivat vielä tarkentua esitutkinnan aikana, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Partiovene upposi pohjakosketuksen jälkeen Loviisan edustalla olevalla merialueella lauantaina 20. kesäkuuta. Uppoamisessa kuoli yksi partioveneen miehistön jäsenistä. Hän jäi sisälle vedellä täyttyneeseen veneeseen. Kaksi muuta veneessä ollutta onnistuivat pelastautumaan.

Palvelusrikoksesta epäillään partioveneen kuljettamisesta vastannutta päällikköä. Toista veneestä pelastautunutta miehistön jäsentä ei epäillä rikoksesta.

– Veneen päällikkö vastaa veneen turvallisesta kuljettamisesta. Häntä epäillään rikoksesta, koska hän on ohjannut veneen reitille, jossa ei ole ollut tarpeeksi vettä ja on ollut karikkoa. Nyt selvitämme rikostutkinnassa, miksi näin on käynyt, Minkkinen toteaa.

Palvelusrikoksesta (siirryt toiseen palveluun) voidaan tuomita sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden tai määräyksen. Palvelurikoksesta voi seurata kurinpitorangaistus tai enintään yksi vuosi vankeutta.

Poliisi on kuullut onnettomuuden jälkeen käynnistetyssä esiselvityksessä henkilöitä ja hankkinut selvityksiä tapahtumiin liittyen.

– Esiselvitys tehtiin yhteistyössä asiaan nimetyn syyttäjän kanssa. Esiselvityksen perusteella kävi ilmi, että tapauksesta on syytä käynnistää rikostutkinta, sanoo Minkkinen.

Uponnut partiovene Loviisan edustalla merellä sunnuntaina 21. kesäkuuta 2020. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

