Kaupunkilaiset tulistuivat suositun kruisailureitin sulkemisesta – Helsinki sai lähes 2 500 palautetta Kaivopuiston rannan kävelykatukokeilusta

Kesän ajan autoilta suljettuna ollut Kaivopuiston rannan autotie eteläisessä Helsingissä avataan taas liikenteelle. Merisatamanrannan ja Ehrenströmintien autotieosuus Kaivopuiston rannassa oli kesän ajan suljettuna kevyen liikenteen kokeilun vuoksi.

Kävelijät ja pyöräilijät saivat kokeilussa lisää tilaa liikkumiseen, mutta moottorikulkuneuvot joutuivat kiertämään Kaivopuiston toista reittiä.

Alueen yritykset ovat antaneet kokeilusta enemmän kritiikkiä kuin kiitosta. Myöskään pyöräilijät eivät havaintojen mukaan täysin ymmärtäneet, että entinen pyörätie oli kokeilussa varattu jalankulkijoille ja pyöräkaista kulki autoilta suljetulla ajoväylällä.

"Todella ikävä fiilis, kun opasteet ja ohjeet ovat epäselviä ja paikalliset ovat militantteina valittamassa, kun pyörällä osuu väärälle radalle. Tämä ei mennyt nappiin", kirjoittaa nimimerkki Kaupunkilainen Helsingin kaupungin Kerro kantasi -palautepalvelussa.

Vapaavuori: Kokeilukulttuuri on hyvästä

Kokeilun tavoitteena oli mahdollistaa turvallinen kaupunkielämä kaikille koronaepidemian aikana. Etenkin turvavälien noudattamista haluttiin helpottaa usein ruuhkaisella alueella.

Kaivopuiston rannan suuresta väkimäärästä oli tullut kaupungille kevään aikana palautetta, joka vaikutti alueen valitsemiseen kokeilun kohteeksi.

Saadun palautteen perusteella kokeilu ei kuitenkaan onnistunut, joten kaupungin rakentamispalvelu Stara noutaa kokeiluun liittyvät liikennemerkit ja betoniporsaat pois alueelta 14. elokuuta eli tänään perjantaina.

– Kokeilukulttuuri on hyvästä, ja usein kokeilu on nopein ja tehokkain tapa saada tietoa mahdollisen uudistuksen onnistumisesta. Kun palaute on suoraa ja selvää, ei ole syytä jatkaa epäonnistuneita kokeiluja tarpeettoman kauan, sanoo Helsingin pormestari, kokoomuksen Jan Vapaavuori kaupungin tiedotteessa.

Kokeilu haittasi yrittäjien liiketoimintaa

Alueella tehtyjen kyselyjen mukaan paikalliset yrittäjät yhtä lukuun ottamatta suhtautuivat kokeiluun kielteisesti. Kyselyjen mukaan kokeilu on haitannut heidän liiketoimintaansa. Esimerkiksi autoilevien asiakkaiden jääminen pois heikensi myyntiä.

Kaupunki on tähän mennessä saanut kokeilusta verkkokyselyn (siirryt toiseen palveluun) kautta liki 2 500 palautetta. Siitä noin kolme neljäsosaa oli kriittistä palautetta. Kritiikki kohdistui etenkin autoliikenteen läpiajon estoon sekä betoniporsaiden epämiellyttävään ulkonäköön.

"Erittäin huono kokeilu. Vähentyneet parkkipaikat tekivät vakiasukkaiden pysäköinnistä painajaista, kun vähäiset paikat menivät satunnaiskävijöille. Siinä on iso Kaivopuisto on vieressä, jossa paljon tilaa kävellä turvavälein! Ei ikinä tällaista enää ainakaan Kaivopuistoon, kiitos", kirjoittaa eräs palautteenantaja.

"Kiitos kaupungille kokeilun lopettamisesta! Tämä ei todellakaan toiminut, mutta ulkoilualuetta Hernesaareen voisi edistää: ehdotan, että Hernesaareen seuraava kokeilu", vinkkaa toinen henkilö palauteviestissään.

Noin neljäsosa palautteesta oli positiivista. Hyvänä pidettiin sitä, että melu ja saaste vähenivät alueella, ympäristö oli lapsiystävällinen ja turvavälejä oli helppo pitää.

"Asukkaana sanon, että tälle yölliselle huviajelulle on pantava piste! Aivan järkyttävää kaasuttelua ja päristelyä. Haluaisitteko itse yrittää nukkua Harrikoiden ja muiden äänekkäiden ajoneuvojen kaasuttelun keskellä? Liikenne on selkeästi siirtynyt Kaivopuistosta muille kaduille", kirjoittaa nimimerkki Eiralainen.

Alueella liikkuneille tehtiin lisäksi hieman yli 50 satunnaishaastattelua. Satunnaisotannalla tehdyt haastattelut antoivat päinvastaisen kuvan kaupunkilaisten mielipiteistä kuin verkossa olleen kyselyn kommentit.

Haastateltavista 83 prosenttia toivoi, että Helsinki toteuttaa jatkossakin kokeiluja katutilan lisäämiseksi kävelylle ja pyöräilylle.

