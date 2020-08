Libanonin parlamentti hyväksyi armeijan voimatoimia vahvistavan poikkeustilan – "Hallinto tietää olevansa heikko ja epäsuosittu"

Viime viikolla Beirutissa tapahtunut tuhoisa räjähdys on nostattanut Libanonissa laajoja mielenosoituksia hallintoa vastaan.

Libanonin parlamentti on hyväksynyt tänään torstaina hallituksen aiemmin säätämän poikkeustilan, kertovat uutistoimistot.

Maanantaina eronnut hallitus sääti poikkeustilan jo viime viikolla Beirutissa tapahtuneen tuhoisan räjähdyksen jälkeen.

Poikkeustila koskee pääkaupunkia Beirutia, ja se on tämänhetkisten tietojen mukaan voimassa 21. elokuuta saakka.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet huolensa, että toimella pyritään ennen kaikkea rajoittamaan protestiliikehdintää, kertoo uutiskanava Al Jazeera (siirryt toiseen palveluun). Poikkeustilan turvin hallinnon on mahdollista tukahduttaa uudelleen voimistuvat protestit, kertoo myös uutistoimisto AFP.

Libanonilaisen kansalaisjärjestön Legal Agendan edustajan Karim Nammour mukaan poikkeustilalla nykyinen hallinto ja eliitti pyrkii pitämään kiinni vallastaan.

– Hallinto tietää olevansa heikko ja epäsuosittu kansan keskuudessa. He ovat peloissaan, sillä heitä osoitetaan sormella ja vaaditaan vastuuseen, Nammour kertoo Al Jazeeran haastattelussa.

Poikkeustila mahdollistaa entistä rajummat otteet

Poliisin on kerrottu käyttäneen viime päivien mielenosoitusten yhteydessä kyynelkaasua ja kumiluoteja mielenosoittajia vastaan. Vahvistetun poikkeustilan myötä armeijan keinovalikoima laajenee.

Sen on esimerkiksi mahdollista rajoittaa kansallisen turvallisuuden nimissä ihmisten kokoontumisia, tehdä kotietsintöjä sekä asettaa kansalaisia kotiarestiin, kertoo AFP. Siviilejä voidaan myös tuomita sotilastuomioistuimessa.

Poikkeustilalla voidaan myös kaventaa sanan- ja lehdistönvapautta.

Libanonissa on protestoitu jo pitkään hallitusta ja vallanpitäjiä vastaan. Maan talous on lähes konkurssin partaalla, ja kansa on purkanut kaduilla turhautumistaan muun muassa korruptioon.

Mielenosoitukset kiihtyivät viime viikolla entistä raivokkaammiksi sen jälkeen, kun Beirutin satamassa räjähti varasto, jossa säilytettiin 2 750:tä tonnia ammoniumnitraattia.

Räjähdyksessä kuoli yli 170 ja ainakin 6 000 ihmistä loukkaantui.

Lähteet: AFP, Reuters