“Pojatkin saavat nykyisin itkeä”, sanoo artisti Costee, jota ahdistaa välillä niin, että pyörryttää

– Me asutaan Itä-Pasilan rumimmassa talossa.

Costee, 25, (siivilinimeltään Jussi Tiainen) hörppää kahvia ja imaisee sauhut tupakasta kimppakämpän parvekkeella.

Hän näyttää perinteiseltä rokkarilta. Laulajalla on sormuksia melkein kuin Andy McCoylla. Valkoiset lakat kynsissä ovat lohkeilleet.

Jalassa on revityt mustat farkut ja käsivarret ovat tatuoidut. Vaaleanharmaaksi värjätty hapsottava tukka tuo kuitenkin tähän päivään.

– Se ei ole enää tabu, että pojat avaavat vähän sydäntä, sanoo artisti Costee. Hilma Toivonen / Yle

Juuri toisen albuminsa julkaissut popartisti Costee käsittelee kappaleissa itselle kipeitä asioita kuten eroa parisuhteesta. Hän tekee sen poikkeuksellisen suorin sanoin. Artistin suosiosta päätellen moni jakaa samaa ahdistusta.

“Hukuta mut ammeeseen

Tumppaa rööki ranteeseen

Tee se uudelleen niin etten enää sulle pahaa tee”

(Costee: Satuta mua kunnolla, 2020)

Kaikki alkoi autotallista

Varsinais-Suomesta kotoisin olevan Jussi Tiaisen musiikkiura sai alkunsa 8-vuotiaana kodin autotallista. Hän soitti rumpuja ja veli Mikko kitaraa sekä muita soittimia.

Tiainen halusi alkaa tehdä omia biisejä ja sitä varten veli opetti hänelle kitaransoiton alkeet. Muilla kitaratunneilla Jussi ei ole sittemmin käynytkään.

– Alkuun oli kaikenlaisia bändejä. Aina kun tuli uusia frendejä, niin piti perustaa bändi.

– Biisien kirjoittaminen on ollut mulle tärkeää alusta lähtien. Olen ollut kirjoittamassa kappaleita esimerkiksi Tuure Boeliukselle, Mouhousille ja Tipalle, kertoo Costee. Hilma Toivonen / Yle

Lukioaikana Turussa Tiainen tapasi Mathias Hermanssonin, jonka kanssa syntyi aluksi indiemusiikkia. Tyylilaji muuttui kuitenkin täysin, kun he eräänä aamuna tekivät kieli poskessa suomalaista tanssittavaa poppia.

Sima-nimen ottanut duo teki viitisen vuotta sitten muutamia hittejä kuten P.O.P. (Popeda on paras), Semihyvä boogie ja Tanssilattialla. Kaksikko huomasi kuitenkin melko pian, että pirteän syntikkapopin tekeminen alkoi tuntua mailan puristamiselta.

– Jotenkin se ei tuntunut omalta. Halusin koittaa tehdä musaa soolona vanhojen bändijuttujen pohjalta. Se olikin luontevaa ja helppoa, joten päätin, että mun pitää katsoa tää kortti.

Sima tuli tiensä päähän ja syntyi artisti Costee.

Nykypäivän melankoliaa

"Kun oot saanu tarpeeks sekoilusta

Mul on ovi auki mä en oo koskaan yli susta."

(Costee: Yli susta, 2019)

Costeen musiikissa maailmankuva on synkkä. On eroja, kaipausta, katkeruutta ja mustasukkaisuutta. Nuoren miehen ahdistus on käsinkosketeltavaa.

– Pidän biisien kirjoittamista ja kämppisten kanssa länkyttämistä jonkinlaisena terapiana, sanoo Costee. Hilma Toivonen / Yle

Viime vuonna julkaistu ensimmäinen albumi Ehkä joskus tää viel naurattaa syntyi Itä-Pasilan kimppakämpässä yhdessä veljen ja kämppiksen kanssa.

Musiikin tyylilaji juontaa juurensa viime vuosikymmenen loppupuolella suosituksi tulleesta amerikkalaisesta emoräpistä. Siinä nuoret miehet räppäävät suoraan vaikeista ja henkilökohtaisista asioita.

Costee ei silti sano olevansa räppäri. Siitä voisi tulla sanomista oikeilta räpäyttäjiltä.

Costeen musiikissa on samoja melankolisia piirteitä kuin perinteisessä Suomi-rockissa.

– Se ei ole kuitenkaan mitään Eppu Normaalia vaan nuoremman sukupolven melankoliaa. Se on suorempaa ja siinä on vähemmän mielikuvia. Puhutaan asiat niin kuin ne oikeasti ovat.

Yle Olohuone: Costee: Satuta mua kunnolla

Ensimmäisen levyn jälkeen Tiaisen parisuhde päättyi eroon. Hän purki tunteitaan kirjoittamalla uusia kappaleita. Biisejä syntyi niin paljon, että niistä muodostui juuri julkaistu erolevy Kaikki loppuu aina.

Kappaleissa käydään läpi eron vaiheet ja myös se, kun on jälleen nuori, villi ja vapaa. Siihen kuuluvat päihteet ja seksi.

– Eron jälkeen tulee villimpi vaihe. Veikkaan, että se on aika monella tapa käsitellä sitä. Pitää saada tunteita turrutettua.

Rilluttelun jälkeen tulee kuitenkin krapula.

Paha olo kuriin

Mikä mua ahdistaa?

Sitä Tiainen on pohtinut monta kertaa. Asiaa on vaikea avata haastattelussa.

Hetken pohdittuaan hän sanoo, että eniten ahdistaa kuolemanpelko. Sen lisäksi artisti määrittelee olevansa pessimisti ja nihilisti.

– Mulla on vähän ihmeellinen fiilis tästä maailmasta, että minkä takia me täällä ollaan. Välillä noihin ajatuksiin uppoutuu liikaa. Varsinkin jos on yksin, niin mua alkaa pyörryttää, kun on niin paljon ajatuksia päässä.

Pahinta oli Turussa yksin asuessa, kun viikonlopun juhlinnan jälkeen piti palata yksiöön. Silloin kuristavat ajatukset ottivat vallan.

Helpotusta elämään toi muutto Helsinkiin ja kimppakämppään muutama vuosi sitten. Paikalla on aina joku kolmesta kämppiksestä tai joku heidän tyttöystävistään, joiden kanssa voi turista.

– Tulee keskusteltua asioista tai sitten ihan jostain muusta, niin ei pyöritä yksin niitä ajatuksia.

Costee on päässyt pitkästä aikaa esiintymään. Perjantaina hänellä oli keikka Tampereen Ratinassa. Hilma Toivonen / Yle

Myös musiikki on henkireikä, johon on voinut purkaa tuntojaan.

– Kirjoitusvaiheessa se on aina vähän sellaista rypemistä. Kun sen on saanut ulos niin tuntuu, että on saanut käsiteltyä asian.

Costee on artistina tuonut esiin sen, että myös suomalainen mies voi sanoa ääneen, kun tuntuu pahalta.

– Miehet ovat aina olleet kovia. Kyllähän vieläkin sellaista on, mutta koko ajan päästään parempaan suuntaan. Ei ole enää niin isoja sukupuolirooleja. Miehetkin voivat olla tunteellisia ja pojatkin saavat nykyisin itkeä.

Laulajalla on käsivarressa tatuointi, jossa lukee "Boys cry too".

– Intohimo tähän hommaan niin suuri, ettei tätä pysty lopettamaan, sanoo Costee. Hilma Toivonen / Yle

Laulaja toivoo, että hänen musiikkinsa auttaisi muitakin puhumaan kipeistä asioista avoimesti ja jopa pyytämään apua.

Tiainen itse aloittaa terapian ensi viikolla. Äiti on patistanut menemään sinne jo tovin. Hän on suositellut muille terapiaa, mutta ei ole itse saanut sellaiseen lähdettyä.

– Kaikkien pitäisi käydä vähän juttelemassa aina. Siinä on yksi keino käsitellä asioita. Kovasti toivon, että se toimii myös mulle.

“Keikat on parasta”

Costee hymyilee. Hänellä on hyvä olla. Uutta musiikkiakin on syntynyt, kun koronan vuoksi ei ole muuhunkaan voinut keskittyä. Kolmas levy on valmisteilla, vaikka edellinen on juuri julkaistu.

Eniten poikkeustilanteessa on ärsyttänyt se, että keikat peruuntuivat. Kesälle oli buukattu kaikki isot festarit. Elokuussa on sentään päässyt heittämään muutamat livevedot.

Keikat ovat Tiaisen mukaan parasta, mitä artistin uraan kuuluu. Hän haaveilee olevansa yksi Suomen ykkösartisteista.

– Vaikka ala on raskas ja puuduttava, niin sen takia jaksaa kärsiä.

Costee katselee näkymää Itä-Pasilan kimppakämpän parvekkeelta.

– Onneksi me ei nähdä, miten ruma talo tää on.