Tarttuuko korona hedelmästä? Virologi: Tuskin, mutta kauppareissulla silti järki päähän

Voiko kauppareissulla saada koronavirustartunnan koskemalla hedelmiin, joissa on koronavirusta? Entä voiko pakastetuotteista saada koronaviruksen?

Virologian dosentti Matti Jalasvuori Jyväskylän yliopistosta vastasi kysymyksiin koronaviruksen tartuttavuuteen elintarvikkeissa ja pinnoilla Radio Suomen Päivän haastattelussa perjantaina.

Jos koronatartunnan saanut ihminen koskee kaupassa esimerkiksi appelsiinia ostamatta sitä ja seuraava ihminen ottaa saman appelsiinin, voiko tässä tapauksessa saada koronan?

– Se on mahdollista, mutta hyvin teoreettisella tasolla. Ei ole yhtään ainutta todistetta siitä, että näin olisi tapahtunut. Esimerkiksi omenan pinta ei ole paras elinympäristö virukselle. Ihmisen pitäisi työntää sormi suuhun, jotta onnistuisi saamaan koronaviruksen omenasta, jota on koskettanut. Tärkeintä on pitää etäisyyksiä, jos haluaa välttää infektioita.

Kiinassa on löydetty koronaviruksen jäämiä pakastettujen elintarvikkeiden rutiinitarkastusten yhteydessä. Onko tässä kohtaa minkäänlaista vaaraa ihmisille?

– Kiina on testannut virusta sadoista tuhansista elintarvikepakkauksista. Virusta on löytynyt vain muutamasta kymmenestä paketista, ja se ei tarkoita sitä, että elävää koronavirusta olisi löydetty. Koronavirus kuolee varsinkin kypsennettävistä tuotteista.

Jos kulkee kaupan käytävällä, voiko ilmassa leijua koronavirusta edellisen ihmisen jäljiltä?

– Totta kai. On ilmiselvää, että jos ihmisiä on paljon samassa paikassa ja jollakin on koronavirustartunta, tulee helposti tällaisia tartuntaketjuja. Toisaalta kaupoissa on yleensä hyvä ilmanvaihto ja tavallista enemmän tilaa, joten etäisyyksistä pystytään pitämään paremmin huolta kuin esimerkiksi juhlissa ja yökerhoissa. Kun käyttää järkeä, sillä pääsee jo pitkälle.

Vaikka koronavirus tarttuu epätodennäköisesti elintarvikkeiden pinnoilta, tulisiko kuitenkin esimerkiksi ovenkahvojen ja bussien pysäytysnappuloiden painelua vältellä?

– Kyllä. Niihin kosketaan sormilla, joita ihmiset voivat käyttää omalla naamallaan. Tämä on todennäköisempi keino saada tartunta. Siltikään ei ole ollut konkreettisia esimerkkejä siitä, että joku olisi saanut koronaviruksen tällä tavalla.

WHO ja Ruokavirasto: Ei pelkoa

Koronan tarttumisesta elintarvikkeiden välityksellä on oltu kiinnostuneita koko pandemian ajan. Aihe nousee esille aina välillä, mutta asiantuntijat ovat vakuuttaneet, että vaaraa ei ole.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) viruksen tarttumista ei pitäisi pelätä elintarvikkeiden tai elintarvikepakkausten välityksellä.

Myös täällä Suomessa Ruokavirasto (siirryt toiseen palveluun) on vakuuttanut, että mahdollisuus saada koronatartunta elintarvikkeista on lähes olematon.

