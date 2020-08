Kiistelty kaivos Pohjois-Norjassa nytkähti eteenpäin miljardin euron sopimuksen myötä – poronhoitajat aikovat haastaa valtion oikeuteen

Kaivosyhtiö Nussirilla on lupa laskea kaivosjätettä Repparfjordiin.

Kaivosyhtiö Nussirilla on lupa laskea kaivosjätettä Repparfjordiin. Allan Klo / NRK

Nussir-kaivoksella on jo viranomaisten luvat, vain 100 miljoonaa euroa puuttuu. Kaivosta vastustava Fiettarin palkinen on valmis viemään asian oikeuteen.

Norjalainen kaivosyhtiö Nussir ASA on tehnyt noin miljardin euron sopimuksen kuparin myynnistä saksalaiselle Aurubis AG -yhtiölle. Sopimuksen mukaan Aurubis AG ostaa kaiken kaivoksessa tuotetun kuparin ainakin kymmenen ensimmäisen vuoden ajan.

Aurubis AG on maailman suurimpia kuparintuottajia.

Pohjois-Norjan Kvalsundiin suunnitellulla Nussirin kaivoksella on lupa-asiat valmiina. Kaivostoiminnan aloittaminen on kiinni enää rahoituksesta.

Kaivosyhtiö tarvitsee toimintansa rahoittamiseen noin 100 miljoonaa euroa investointeja ja lainaa ennen kuin se pääsee toimittamaan kuparia Kvalsundista Saksan Hampuriin, jossa metalli sulatetaan.

Yhtiön tavoitteena on aloittaa toiminta ennen joulua.

Kvalsund sijaitsee Pohjois-Norjassa Tromssan ja Finnmarkin läänissä. Derrick Frilund / Yle

Kaivosyhtiö on työskennellyt 15 vuotta kuparikaivoksen avaamiseksi Kvalsundiin. Hanketta ovat alusta asti vastustaneet muun muassa Norjan saamelaiskäräjät ja paikallinen palkinen. Nyt hanke otti ison askeleen lähemmäs toteutumista.

– Myyntisopimus helpottaa rahan saamista kokoon, kertoo Nussir ASA -yhtiön toimitusjohtaja Øystein Rushfeldt Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun).

Ympäristönsuojelijat vastustavat kaivosjätteen laskemista vuonoon

Norjan viranomaiset myönsivät viime vuonna Nussir-kaivokselle toimiluvan ja luvan laskea kaivosjätettä Repparfjordin vuonoon. Yritys sai luvat ympäristönsuojelijoiden ja poronhoidon kovasta vastustuksesta huolimatta.

Ympäristöjärjestö Natur og Ungdom vastustaa hanketta. Järjestö kertoo NRK:lle, että sillä on yli 4 500 henkilöä listalla valmiina ryhtymään toimiin hankkeen pysäyttämiseksi. He ovat valmiita siviilitottelemattomuuteen ja rikkomaan lakia, kertoo järjestöä johtava Therese Hugstmyr Woie NRK:lle.

Kriittisesti hankkeeseen suhtautuu myös ympäristönsuojeluliitto Naturvernforbundet. Järjestö pitää ristiriitaisena Hammerfestin kunnan myönteistä asennetta asiaan. Järjestön mukaan kunta toivottaa jättimäisen saastuttajan tervetulleeksi, kun se samaan aikaan siivoaa yhtä maan saastuneimmista satama-alueista.

Norjan ympäristöviraston mukaan kaivosjäte peittää vuonon pohjasta noin kahdeksan neliökilometrin alueen. Kaivosjätteestä suodattuu meriveteen kuparia ja nikkeliä, mutta ympäristöviraston mukaan se ei ole vaarallista.

– Vesimassojen pitoisuudet eivät ylitä tasoa, joka olisi haitallinen kaloille, sanoi Kari Kjønigsen Norjan ympäristövirastosta viime vuonna riippumattomalla norjalaisella faktantarkistussivustolla Faktisk.no (siirryt toiseen palveluun).

Meritutkijat ovat kuitenkin toista mieltä asiasta. Merentutkimuslaitoksen päivystävä meribiologi Jan Helge Fosså sanoo NRK:lle (siirryt toiseen palveluun), että kupariarvot ovat niin korkeita vuonon pohjassa, että pohjaeläimet kuolevat.

Poronhoitajat aikovat haastaa valtion oikeuteen

Alueella toimivan palkisen mukaan poronhoito käy mahdottomaksi, jos alueelle tulee kaivos, koska se veisi laidunmaat. Sen takia poronhoitajat aikovat haastaa Norjan valtion oikeuteen.

– Menetämme laitumet ja vasontamaat, joita olemme käyttäneet satoja vuosia, sanoo Fiettar-palkisen varapuheenjohtaja Nils Mathis Sara NRK:lle.

Sara ei näe järkeä lähemmässä vuoropuhelussa kaivosyhtiön kanssa, koska kaivosyhtiö aiheuttaa heille suurta tuhoa. Palkinen on palkannut asianajajan valmistelemaan juttua valtiota vastaan, joka on myöntänyt kaivostoiminnalle luvat.

– Meillä ei ole vaihtoehtoa, sopimus on mitätön, sanoo poronhoitaja Nils Mikkelsen Utsi Kvalsundista Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun).

– Kaivostoiminta on ristiriidassa YK:n sopimuksen kanssa sosiaalisista ja poliittisista oikeuksista. Täällä saa moni poronhoitaja lopettaa elinkeinonsa, Mikkelsen Utsi jatkaa.

Poronhoitajat ovat valmiita äärimmäisiin toimiin.

– Olemme valmiit teurastamaan viimeisen poromme oikeusjutun maksamiseksi, sanoo Mikkelsen Utsi.

Norjan saamelaiskäräjät on vastustanut koko ajan kiivaasti kaivossuunnitelmia, ja se on myöntänyt noin 40 000 euroa oikeudenkäyntiin.

Norjan saamelaisten valtakunnallisen liiton jäsen ja saamelaispoliitikko Beaska Niillas on myös ottanut kantaa asiaan.

– Kaivoksella on liian suuret vaikutukset saamelaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan sekä kalastuksen että poronhoidon osalta, että me emme voi sallia sen toteutuvan, Beaska Niillas sanoo The Barents Observer -verkkolehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Nussirin johtaja toivoo keskustelua

Nussir-kaivosyhtiön toimitusjohtaja Øystein Rushfeldt toivoo, että erimielisyydet palkisen kanssa saadaan ratkaistua keskustelemalla.

– Olemme ponnistelleet kovasti keskusteluyhteyden luomiseksi poronhoitajien kanssa ja on valitettavaa, jos he aikovat käyttää suuria summia Oslon asianajajiin, sanoo Rushfeldt Ávvir-sanomalehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Rushfeldt ei ilahtunut kuultuaan, että Fiettarin palkinen aikoo haastaa valtion oikeuteen kaivosasiassa.

– En pidä asioiden ratkaisemisesta oikeudessa. Paras tapa ratkoa haasteita on kokoontua saman pöydän ääreen keskustelemaan asiasta ja yrittää sillä tavoin ratkaista ongelmat, sanoo kaivosyhtiön toimitusjohtaja Øystein Rushfeldt Ávvirille.

Rushfeldt ihmettelee myös saamelaiskäräjien aikeita rahoittaa oikeudenkäyntiä.

Sopimuksen tehnyt yritys toivoo Nussirin sopivan poronhoitajien kanssa

Kuparin ostosta sopimuksen tehnyt saksalaisyhtiö Aurubis AG toivoo Nussirin sopivan poronhoitajien kanssa.

– On tärkeää keskustella, tavata ja sopia ihmisten kanssa, jotka vastustavat kaivostoimintaa, yhtiön varapresidentti Nicholas Albrecht sanoo Ávvirille.

Saksalaisyhtiö uskoo, että Nussirin toiminta on vastuullista.

– Nussiria on tutkittu ja kartoitettu monia vuosia. Niin kauan kuin yhtiö noudattaa paikallista, maan ja viranomaisten sääntelyä, niin pidämme hanketta hyvänä. Meille on tärkeää, että viranomaisten määräykset ovat korkeatasoisia, eivätkä vaikutukset ympäristölle ole suuria, sanoo Albrecht.

Saamelaispoliitikko ja Norjan saamelaisten valtakunnallisen liiton jäsen Beaska Niillas pelkää Repparfjordin kaivoksen olevan vain alkua.

– Tämä on testihanke, jossa nähdään onko Pohjois-Norjassa mahdollista tuhota alkuperäiskansan maita. Jos he onnistunut aloittamaan kaivostoiminnan, niin sitten maihin pääsee käsiksi kuka tahansa, Beaska Niillas sanoo The Barents Observerille.