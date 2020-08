Ampumavälikohtaus torstai-iltana Salossa, yksi henkilö viety sairaalahoitoon – epäilty otettu kiinni

Poliisin mukaan salolaisen baarin sisäpihalla tapahtui kahden seurueen välienselvittelyn seurauksena ampuminen, joste epäiltynä on otettu kiinni yksi henkilö.

Salossa sattui torstai-iltana noin kello 22.50 ampumavälikohtaus, jossa yksi ihminen on haavoittunut. Uhri on viety sairaalahoitoon. Poliisin mukaan uhrin tila on kriittinen mutta vakaa.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Kristiina Kontion mukaan kyseessä oli kahden seurueen välienselvittely.

Seurueille oli tullut baarissa riitaa ja järjestyksenvalvoja oli poistanut toisen seurueen ravintolasta.

– Poistetusta seurueesta oli päässyt yksi henkilö takaisin baariin. Baariin jäänyt seurue oli poistunut pihalle ja takaisin sisään päässyt henkilö seurasi heitä. Ampuminen tapahtui pihalla, Kontio kertoo.

Laukaukset osuivat uhria vatsaan ja käsivarteen.

Poliisi vahvistaa, että tapaukseen liittyen on otettu kiinni yksi henkilö epäiltynä tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta. Häntä esitetään vangittavaksi.