Länsiväylällä Kirkkonummen ja Siuntion rajalla henkilöauton ja raskaan ajoneuvon nokkakolari – yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut

#Tie51 Kirkkonummen ja Siuntion rajalla on sattunut henkilöauton ja raskaan ajoneuvon #nokkakolari. Onnettomuudessa on kuollut yksi henkilö ja yksi on loukkaantunut lievästi. #Kiertotie järjestetty. @LUpoliisi myös paikalla, vastaavat jatkossa tiedottamisesta.