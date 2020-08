Uuden-Seelannin koronarypäs laajenee – tartunnat levisivät Aucklandista yli 200 kilometrin päähän

Uudessa-Seelannissa koronavirustartunnat ovat lähteneet leviämään maan suurimmasta kaupungista Aucklandista.

Maan terveysministerin Chris Hipkinsin mukaan kaksi kaupungin ulkopuolella todettua tartuntaa liittyvät Aucklandissa havaittuun tartuntaryppääseen. Sairastuneet ovat Pohjoissaarella sijaitsevasta Tokoroasta, joka on noin 210 kilometrin päässä Aucklandista.

Tokoroassa on asetettu karanteeniin sairastuneiden kanssa tekemisissä olleet noin 30 ihmistä ja heidät on myös testattu.

Hipkins myös pyrki katkaisemaan siivet huhuilta, joiden mukaan viranomaiset olisivat epäonnistuneet Aucklandin rajoitusten kanssa ja siksi koronavirus olisi päässyt leviämään Aucklandista muualle maahan.

– Kaikki tartuntatapaukset on jäljitetty ja ne liittyvät Aucklandin alkuperäiseen tartuntaryppääseen. Se on hyvä uutinen, Hipkins sanoi.

Ministerin mukaan kaikki Tokoroan tartunnat oli löydetty nopeasti. Hänen mukaansa Uudessa-Seelannissa ei ole löydetty muita uusia tartuntoja, jotka eivät liittyisi alkuperäiseen tartuntaketjuun.

Tartuntoja yhteensä 30

Uudessa-Seelannissa kerrottiin tiistaina ensimmäisestä uudesta kotoperäisestä koronavirustartunnasta yli sataan päivään. Pääministeri Jacinda Ardern kertoi perjantai-iltana paikallista aikaa, että Aucklandin rajoitus- ja sulkutoimia on jatkettu 12 päivällä.

Tiistaina todettujen ensimmäisten koronavirustartuntojen jälkeen maassa on vahvistettu nyt yhteensä 30 koronavirustartuntaa. Kaikki tartunnat liittyvät samaan ketjuun.

Maan terveysviranomaiset yrittävät edelleen selvittää tartunnan alkulähdettä, josta neljä Aucklandissa asuvaa saman perheen jäsentä ovat viruksen saaneet.

– Meillä on yhä puuttuvia paloja palapelissä, kansallinen terveysjohtaja Ashley Bloomfield myönsi.

Uudessa-Seelannissa on nyt todettu kaikkiaan 1 602 koronavirustartuntaa, ja 22 ihmistä on kuollut virukseen liittyvään tautiin. Viiden miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti on kuollut neljä ihmistä. Suomessa vastaava luku on 60.

