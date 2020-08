Meillä monella on nyt uusi asuste – Tässä ohjeet maskin käyttöön, puhdistamiseen ja hävittämiseen

Kankaisten kavomaskien tarkoitus on suojata muita tartunnoilta. Paras suoja saadaan silloin, kun mahdollisimman moni samassa tilassa oleva käyttää maskia.

Kankaisten kavomaskien tarkoitus on suojata muita tartunnoilta. Paras suoja saadaan silloin, kun mahdollisimman moni samassa tilassa oleva käyttää maskia. Tiina Jutila / Yle

Mitä välineitä tai tarvikkeita maskinkäyttäjällä pitää olla mukanaan ruuhkaliikenteessä tai tilassa, jossa turvavälejä ei voi pitää?

Erja Mäkelä (EM) , vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos:

– Käsihuuhde, maskit puhtaassa pussissa, pussi käytetyille maskeille. Jos on pitkä hiukset, jotain millä ne kiinnittää, etteivät ne roiku maskin päällä.

Montako maskia pitää olla mukana?

EM: –Yhtä monta, kuin kertoja, jolloin sen riisuu mitä tahansa syytä varten. Mikäli työnantaja velvoittaa käyttämään maskia, työnantajan tulee antaa maskit käyttöön.

Missä puhdasta maskia voi säilyttää?

EM: – Puhtaassa muovipussissa esimerkiksi laukussa. Puhtaan maskin on oltava ehdottoman kuiva ennen muovipussiin laittoa.

Miten usein maski pitää vaihtaa?

EM: Joka kerta, kun sen on ottanut pois kasvoiltaan. Maski kostuu käytössä ja märkä kangasmaski läpäisee mikrobeja tehokkaammin kuin kuiva, joten märkää maskia ei tule pitää yllään.

Miten likainen maski hävitetään?

Minna Partti, ympäristöasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:

– Pääkaupunkiseudulla kasvomaskit lajitellaan sekajätteeseen ja sekajäte menee polttoon, ei kaatopaikalle.

Yleinen valtakunnallinen ohje on, että kertakäyttöiset hengityssuojaimet, kertakäyttökäsineet ja desinfiointipyyhkeet laitetaan sekajätteeseen eli poltettavaan jätteeseen.

Käytetyt maskit tulee laittaa tavalliseen sekajäteroskikseen heti käytön jälkeen ja kun pussi on täyttynyt roskista, se solmitaan kiinni ja viedään sekajäteastiaan. Pussin solmimisella estetään roskien leviäminen tyhjennyksen yhteydessä.

EM: – Työpaikoilla kertakäyttöinen laitetaan sekajäteastiaan, joka on enintään 3/4 täynnä. Tämä ohje tulee Työterveyslaitoksen työpaikoille tarkoitetusta siivousohjeesta.

Koronavirusta mahdollisesti sisältävä jäte ei saa joutua ympäristöön missään olosuhteissa ja siivoushenkilöstön tulee olla helppo tyhjentää jäteastiat turvallisesti. Täynnä olevasta jäteastiasta roskat saattavat levitä ympäristöön.

Voiko samaa maskia käyttää saman päivän aikana?

EM: –Maski vaihdetaan aina puhtaaseen, kun se on riisuttu kasvoilta.

Voiko käytettyä maskia käyttää, jos sitä tuulettaa välillä pesemättä?

EM: – Maski pestään ohjeiden mukaisesti. Siinä on kaikkia ympäristön pölyjä ja mikrobeja.

Tartuttavien virusten määrä vähenee vähitellen, on hyvin vaikea sanoa, milloin on se absoluuttinen piste, jolloin tartuttavia viruksia ei enää ole.

Koronavirusten lisäksi tutkimusten mukaan maskeihin kertyy myös paljon muuta mikrobikuormaa, joten pelkän koronaviruksen tarkastelu ei riitä tässä asiassa. Eri mikrobit käyttäytyvät eri tavoin.

Voiko maskin mikrottaa ja lähteekö virus sillä?

EM: –Maskien puhdistusta viruksista ja mikrobeista on tutkittu paljon. Mikroaaltouuni ei kuulu turvallisiin menetelmiin. Jos kangasmaskia keittäisi vedessä 5 min mikroaaltouunissa ja mukana olisi vähän pesuainetta, se saattaisi toimia, mutta olisi huomattavasti hankalampaa kuin keitto liedellä.

En suosittele kokeilemaan. Kertakäyttöisiä kuitumaskeja näin ei ehdottomasti tule käsitellä. Ne ovat kertakäyttöisiä.

AH: – Ongelma on, jos maskissa on metalliosia. Silloin maski sulaa tai syttyy mikroaaltuuunissa.

Miten maski pestään? THL ohjeistaa 60 asteessa, Tukes 90 asteessa. Voiko maskin pestä koneessa 60 asteessa muun pyykin seassa ja miksi?

EM: – Työterveyslaitoksen ja Fimean yhteinen tiedote keväältä on jo vähän vanhentunut, kun huomioidaan Työterveyslaitoksen uusimmat suositukset. Työterveyslaitoksen ohje on nyt muutettu mukailemaan kansainvälisiä suosituksia, vaikka tiedämme, että monet mikrobit eivät vielä muutu haitattomiksi 60 asteessa.

Tällä hetkellä Työterveyslaitos ohjaa pesemään maskit vähintään 60, mutta mieluummin 90 asteen pesuohjelmalla tai keittämään kangasmaskeja 5 min pesuainevedessä ja huuhtelemaan maskin puhtaalla vedellä keiton jälkeen.

AH: – 90 asteen pesu perustuu siihen, että virus inaktivoituu, alempi pesulämpötila perustuu pesuaineen kykyyn irrottaa virus ja huuhtoa se pois. Näin etenkin hienopesuaineilla.

Maski kannattaa pestä täytepyykin kanssa. Täytepyykin tarkoitus on varmistaa, että maski peseytyy tehokkaammin mekaanisen työn takia pesukoneessa. Kannattaisi ehkä olla erillinen täytepyykki maskien kanssa.

Maskisuositus on tarkoitettu 15-vuotiaille ja siitä ylöspäin. Onko pienemmillä lapsilla ja nuorilla maskin käyttö kielletty?

EM: Vanhemmat ovat vastuussa lastensa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ei ole todennäköistä, että lapset pystyvät käyttämään maskia niin kurinalaisesti, että siitä olisi hyötyä. Maskin käyttö väärin voi levittää koronavirusta ympäristöön. Sylilapsilla maski voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Ali Harlin (AH) , tutkimusprofessori VTT:

– Maskinkäyttö ei ole kielletty, mutta ongelmia on kaksi: pienille lapsille ei ole sopivia kokoja ja he eivät jaksa pitää niitä ilman koskettelematta niitä. Miksi 15 vuotta, niin enemmän kyse on kehitysasteesta kuin kalenterivuosista.

Missä vaiheessa maski pitäisi laittaa kasvoille?

EM: Ennakoitaessa, että nyt tullaan paikkaan, jossa ei pystytä noudattamaan turvavälejä. Liikennetilanteesta riippuen paikka saattaa olla pysäkillä tai jo pysäkille tultaessa.

Voiko maskia ottaa pois esimerkiksi bussissa tai odotustilassa?

EM:– Se ei ole tarkoituksenmukaista. Pitkällä matkoilla toki tulee pystyä juomaan ja syömään. Lähtökohta on, että koko ajan kaikki, jotka vaan voivat, käyttävät maskia.

Miksi korostetaan, että maskia ei saa näpelöidä kun se on naamalla? Eikä siirtää otsalle tai leualle?

EM:– Puhdistamattomat kädet voivat tuoda epäpuhtauksia maskille. Maskista taas voi irrota käsille mikrobeja, jotka siirtyvät sitten muualle, ellei käsiä puhdista, kun maskiin on koskenut. Nämä opit yritetään siirtää terveydenhuollosta kansalaisille, sillä terveydenhuollossahan suu-nenäsuojaimia pidetään suojaavina. Sen sijaan kansalaiskäytössä maskien hyöty ei ole varmaa ja oletetaan, että se johtuu lähinnä hygieniasyistä.

Miksi kädet pestään tai desinfioidaan ennen ja jälkeen maskin laittamisen? Sanotaan, että maskin koskettelu lisää epäpuhtauksia hengitysteiden edessä. Kenen epäpuhtauksia ne ovat ja kenelle niistä on haittaa?

EM: – Maskin ulkopuolella ovat ympärillä olijoiden ja muun muassa käsistä tulevat omat epäpuhtaudet. Sisäpuolella lähinnä käyttäjän, kasvon pintojen kautta myös ulkopuolelta. Hengitysliike tuo mikrobeja molempiin suuntiin maskin läpi. Maskin suodatuskyvystä, käyttöajasta ja hengitysvolyymistä riippuu, kuinka paljon.

Mihin maskin teho perustuu?

EM: –Jos maski ei ole hengityksensuojain, maskin teho perustuu siihen, että kaikki käyttävät maskia, jolloin ilmaan ei pääse virusta sisältäviä pisaroita ihmisten hengitysteistä.

On tutkittu, että tiiviskudoksinen puuvillakangas ja urheiluvaatteiden polypropeenineulos maskimateriaalina kaksin kerroin laitettuna vähentää pisaroiden leviämistä ympäristöön yhtä suunnilleen yhtä tehokkaasti kuin suu-nenäsuojaimet.

AH: –Toisten suuntaan siihen, että maski pysäyttää lentävät pisarat, jotka kantavat viruksia. Käyttäjän suuntaan kysymys on suodatuksesta, joka on parempi kuitukankailla huokoskoon takia. Ammattikäyttöön tarkoitetuissa varsinaisissa hengityssuojaimissa on myös varaus, joka vetää puoleensa pienhiukkasia.

Kuinka kauan yhtä maskia voi käyttää kerrallaan? Jos esimerkiksi työmatka kestää 45 minuuttia tai 1,5 tuntia ja sisältää monia liikennevälineen vaihtoja ?

EM: Ehdotan yhden maskin käyttöä, jos maski kostuu pahoin, se on järkevää vaihtaa.

Miksi kostunut tai likaantunut maski pitää vaihtaa?

AH: – Kosteus helpottaa viruksen pääsyä maskin läpi. Se voi liikkua tiivistyneessä kosteudessa ja elää siinä pitkään.

Maassa lojuu maski, mitä teen?

EM: – Kenenkään ei tule levittää maskeja ympäristöön. Fiksuimmat meistä laittaisivat kätensä muovipussiin, ottaisivat maskin maasta muovipussikädellä, runttaisivat maskia kouraan ja vetäisivät muovipussin reunan käden yli, jolloin maski jäisi pussiin. Kiinni solmittu pussi menisi sekajätteeseen.

Jos heittelen käytettyjä maskeja sinne tänne, onko se terveysturvallisuusrikkomus?

EM: – Tätä pitää kysyä aiheesta vastaavilta kunnan terveysviranomaisilta. Vastuuta pitäisi löytyä nyt kaikilta. Mitään muovijätteitä ei luontoon, ei etenkään mitään koronavirusta mahdollisesti sisältävää.

Miksi sanotaan, että maskin käytöstä on hyötyä, jos kaikki käyttävät sitä samassa tilassa?

EM: – Maskin käytöllä haetaan nimenomaan kollektiivisuojaa kaikille. Kun kaikki käyttävät maskeja, ei ympäristöön joudu koronavirusta sisältäviä pisaroita. Koronavirus tarttuu nimenomaan etenkin hengitysteistä peräisin olevien pisaroiden kautta.

Pitääkö maskin käyttämättömyydestä alkaa huomauttelemaan ihmisille?

EM: – Luotan, että esimerkiksi kukin liikennöitsijät tekevät tätä kohta jatkuvalla syötöllä alueilla, joilla on havaittu tartuntoja. Läheisille viesti kannattaa viedä ja huolehtia, että heillä on maskit.

AH: – Tämä on viranomaisten tai esimerkiksi henkilökunnan asia. On myös syitä miksi joku ei käytä, kuten esimerkiksi vaikea astma tai vaikea verenpainetauti

Onko kertakäyttömaski parempi kuin pestävä kangasmaski?

EM: – Kertakäyttöisten kuitumaskien suodatuskyky on yleensä suurempi kuin kangasmaskien ja hengitysvastus on usein myös pienempi.

Kuitumaskin valmistaja saattaa antaa tietoa suodatuskyvystä ja hengitysvastuksesta. Kertakäyttöisiä kuitumaskeja on nyt paljon liikkeellä väärin merkinnöin, minkä vuoksi kaikkiin niistä ei voi luottaa.

Varmistaisin vähintään, että maskilla on käyttöohjeet, niissä lukee käyttötarkoitus ja valmistajan tai maahantuojan nimi.

