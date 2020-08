Marilyn Monroe viekoitteli silkkilakanoissa nuorta valokuvaajaa – nyt nämä legendaariset kuvat ovat esillä helsinkiläisessä kauppakeskuksessa

Valokuvataiteen museon uusi näyttelytila Helsingin ytimessä avaa räväkästi. Esillä on valokuvia populaarikulttuurin ehkä suurimmasta ikonista, Marilyn Monroesta. K1-näyttelytilan ilmiselvä tarkoitus on houkutella massoja valokuvien ääreen. Se jatkaa Suomeenkin rantautunutta trendiä tuoda museoita kauppakeskuksiin.

Kauppakeskus Kämp Gallerian näyttelytiloissa on esillä noin 150 Douglas Kirklandin ottamaa valokuvaa. Kanadalaissyntyinen kuvajournalisti on kuvannut lähes kaikki populaarikulttuurin kuuluisuudet, mutta uudessa näyttelytilassa nähdään valikoidusti vain kahden ikonisen naisen kuvia. Marilyn Monroen lisäksi Coco Chanelista on esillä laaja kuvien sarja.

– Kuvissa voi nähdä miten kuvaajan ja kuvattavan välinen yhteys syntyy ja kasvaa. Kirkland sai selvästi mallinsa rentoutumaan ja luottamaan, kuvailee Valokuvataiteen museon johtaja Elina Heikka.

Douglas Kirkland seurasi läheltä Coco Chanelin työskentelyä. Ensin oli kuitenkin voitettava luottamus. Douglas Kirkland pääsi itse mukaan tähän kuvaan. ©Douglas Kirkland/Photo Op

Tarkoitus oli, että 85-vuotias Los Angelesissa asuva valokuvaaja olisi tullut paikalle näyttelynsä avajaisiin. Koronapandemia kuitenkin esti iäkkään kuvaajan matkan.

– Douglas Kirkland on yksi merkittävimpiä kuvajournalisteja. Hänen uransa alku osui aikaan, jolloin kuvajournalismi eli kultakauttaan. Silloin lehdet tilasivat laajoja kuvareportaaseja, kertoo Elina Heikka.

Marilyn Monroen viehkeys häkellytti nuoren kuvaajan

Ottaessaan legendaariset lakanakuvat Marilyn Monroesta Kirkland oli vain 27-vuotias. Niistä on muodostunut hänen tavaramerkkinsä. Kuvaussessio Marilynin kanssa on kiinnostanut ihmisiä niin paljon, että Kirkland on tehnyt kirjankin tapaamisestaan, With Marilyn: An evening/1961.

Marilyn Monroe ymmärsi valokuvien voiman ja merkityksen. ©Douglas Kirkland/Photo Op

Kirkland oli saanut toimeksiannon The Look -lehden 25-vuotisjuhlanumeroa varten. Hänen oli otettava "kuumimmat kuvat mitä kuvitella saattaa" aikansa suurimmasta tähdestä Marilyn Monroesta. Ei mikään helppo homma nuorelle kuvaajalle.

Kirkland oli sisustanut pienen studion kuvauksia varten. Kylmä Dom Pérignon odotti sulavien jääpalojen keskellä. Tähteä ei kuulunut. Monroen manageri lohdutti hermostunutta kuvaajaa ja sanoi Marilynin olevan aina myöhässä.

Douglas Kirkland kuvasi katonrajasta legendaariset lakanakuvat. ©Douglas Kirkland/Photo Op

Lopulta Monroe saapui. Hän oli säteilevä ja hyväntuulinen. Kirkland on kuvaillut hetkeä poikkeukselliseksi. Hän on kertonut, että Monroe ikään kuin hohti valkoisuutta ja näytti liitelevän irti lattiasta.

Monroe aloitti heti leikin ja viekoitteli nuorta kuvaajaa. Häkeltynyt Kirkland kiipesi katon rajaan ja alkoi ottaa kuvia. Monroe vei leikin niin pitkälle, että ajoi avustajat ulos huoneesta, jotta saisi olla kahdestaan ”pojan” kanssa.

Douglas Kirkland tapasi Marilyn Monroen kolmesti ja joka kerta hän oli kuin eri persoona. ©Douglas Kirkland/Photo Op

K1 näyttelytilan kuvasarjassa voi seurata valokuvien syntymistä ja tunnelman tihentymistä.

Kun Kirkland seuraavan kerran tapasi Monroen, tämä oli kuin eri ihminen. Surullinen, masentunut, kuin varjo edellisestä kerrasta. Monroe vilkaisi tottuneesti kuvien negatiivit. Kirklandin yllätykseksi Monroe haki sakset ja silppusi kuvat joista ei pitänyt. Muutamiin hän kuitenkin ihastui ja hänen kasvoilleen pilkahti hymyä.

Kirkland on todennut, että Monroe oli todellinen ammattilainen, joka tiesi valokuvan voiman ja merkityksen.

Coco Chanel ei heti päästänyt kuvaajaa lähelleen

Kahdeksan kuukautta myöhemmin Kirkland oli kuvaamassa Pariisissa toista legendaarista naista Coco Chanelia.

Coco Chanel esiintyi lähes aina hattu päässä. Kirkland on kertonut, ettei nähnyt häntä kertaakaan ilman hattua. ©Douglas Kirkland/Photo Op

Coco Chanel oli toista maata kuin Marilyn. Tuolloin 79-vuotias muotiguru ei päästänyt Kirklandia kuvaamaan työskentelyään ennen kuin hän oli osoittanut kelpoisuutensa ottamalla muotikuvia. Kun hyväksyntä oli saatu, Kirkland pääsi kuvaamaan läheltä Chanelin elämää ja työtä.

Kirkland sai viettää kolme viikkoa Pariisissa kuvaten Chanelia. Nykyiset kuvajournalistit voivat vain haaveilla moisesta työtahdista.

Kun luottamus oli voitettu, Coco Chanel oli Kirklandin mukaan erittäin lämmin persoona. ©Douglas Kirkland/Photo Op

Pikku hiljaa Kirkland sai voitettua Chanelin luottamuksen. Näyttelyssä on esillä kuvia, joissa he nauraa hekottelevat yhdessä. Kirklandin mukaan Chanel oli kovasta maineestaan huolimatta lämmin ihminen.

Vaikka Kirkland vietti Chanelin seurassa kolme viikkoa, hän ei ikinä nähnyt tyyli-ikonia ilman hattua. Häntä täytyi myös aina puhutella Madamemoiselle, ei Coco eikä Madame.

Kuvasarjasta piirtyy esiin muodin rautarouva, joka ei epäröinyt tarttua neulaan ja lankaan. Hän korjailee mallien päällä olevia vaatteita hattu päässä ja savuke suussa.

Keskellä kiivasta kuvaussessiota Pariisissa Kirklandin silmiin osuivat lööpit "Marilyn est morte". Kirkland ei voinut aluksi uskoa, että se oli ”hänen” Marilyninsa. Norma Jeane Baker oli kuollessaan vain 36-vuotias.

Coco Chanel seuraa vaatteiden sovitusta. ©Douglas Kirkland/Photo Op

Valokuvataiteen museo on jo pitkään halunnut laajentaa toimintaansa Helsingin keskustaan. Sopivien tilojen löytäminen on kuitenkin ollut vaikeaa.

– Sattumalta Kämp Galleriasta tarjottiin meille vuokratilaa. Emme voineet kieltäytyä, sillä paikka on erinomainen meille.

Museoiden jalkautuminen kauppakeskuksiin tekee niistä helposti lähestyttäviä, mutta samalla ne myös kohottavat kauppakeskusten profiilia. Molemmat osapuolet hyötyvät.

Valokuvataiteen museo jatkaa Kaapelitehtaalla normaalisti näyttelytoimintaansa. Siellä korostuu valokuvataiteen yhteiskunnallisuus, kun taas K1:ssä pyritään jatkossakin esittämään hieman populaarimpaa taidetta.

K1 avajaisnäyttelyt 20.8.–20.12. Kämp Galleriassa Helsingissä. Douglas Kirklandin kuvien lisäksi esillä on mediataiteilija Liisa Vääriskosken teoksia.