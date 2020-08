Savonlinnan Carmenin rooli vaihtui heinäntekoon lapsuuden maisemissa – oopperalaulaja Tuija Knihtilän työt loppuivat yhteen puheluun maaliskuussa

Oopperalaulaja Tuija Knihtilän kohdalla koronarajoitusten vaikutukset työ- ja muuhunkin elämään kiteytyivät yhteen, Tukholman lentokentällä maaliskuisena perjantaina vastaanotettuun puheluun.

Tukholman kuninkaallisen oopperan taiteellinen johtaja Birgitta Svendén kertoi, että kyseisen viikonlopun Valkyria-esitys toteutetaan striimattuna ilman yleisöä ja loput esitykset perutaan.

Esitysten peruminen ei tullut suomalaiselle mezzosopraanolle yllätyksenä.

– Tuolloin maaliskuun alussa oopperatalo toisensa jälkeen ilmoitti sulkevansa. Ehdin jo ihmetellä, että Tukholmassako esitykset vain jatkuvat, muistelee Knihtilä.

Knihtilän oli tarkoitus laulaa keväällä Tukholman kuninkaallisen oopperan Waltrauten rooli Richard Wagnerin säveltämässä oopperassa.

Kiireesti kotiin ennen rajan sulkeutumista

Tuija Knihtilän, kuten muidenkin vierailevien esiintyjien kohdalla koronarajoitukset tyhjensivät keikkakalenterin. Tosin Knihtilän kiireet eivät loppuneet viimeiseen Valkyrian esitykseen.

Alkuperäinen aikataulu paluulle Ruotsista Saksan kautta nykyiseen kotikaupunkiin Wieniin osoittautui hankalaksi.

– Siinä vaiheessa ilmoitettiin, että Saksan ja Itävallan raja sulkeutuu seuraavana aamuna kello kahdeksan. Muutin vielä lentokoneessa lentoja, niin että lensin kotiin Itävaltaan kello 6.20, kertoo Knihtilä.

Hän ei epäile, etteikö paluu olisi onnistunut rajojen sulkeutumisen jälkeen, mutta yksinkertaista se ei olisi ollut

– Eihän minulla ollut mukana mitään todistuksia siitä, että asun Itävallassa, sanoo Knihtilä.

Oman kylän väen oopperamatka peruuntui

Oopperatalojen sulkeutuessa Knihtilän kalenterista poistuivat tältä vuodelta Mannheimin kansallisteatterin Parsifal, jossa Knihtilän oli tarkoitus laulaa Kundryn rooli, ja Savonlinnan oopperajuhlien Carmen, jossa hänellä olisi ollut nimirooli.

– Osa esityksistä peruuntui kokonaan, osa siirtyi vuodella eteenpäin, kuten iki-ihana Carmen, kertoo Knihtilä lapsuutensa maisemissa Simossa.

Samalla peruuntui monen nykyisen ja entisen simolaisen oopperajuhlamatka. Tänä kesänä ainakin bussilastillinen ihmisiä oli varannut matkan nähdäkseen oman kylän tytön oopperan pääroolissa.

Suomessa Knihtilä ehti tänä vuonna esiintyä tammikuussa, jolloin hän oli mukana Radion sinfoniaorkesterin konsertissa Faustin tuomion Margueritena.

Radion sinfoniaorkesterin konsertti 17. tammikuuta 2020. Hector Berliozin Faustin tuomio, Margueriten roolissa Tuija Knihtilä. Kapellimestarina Hannu Lintu.

Ei keikkaa, ei liksaa

Tyhjentynyt keikkakalenteri tarkoittaa freelancerilla myös rahan tulon loppumista.

- Tämän hetken tilanne on freelancerille sama kuin sairastuessa. Mikäli sairastut ja joku toinen laulaa roolisi, hän saa maksun, sanoo Knihtilä.

Suomen kansallisoopperan solistikunnasta kymmenen vuotta sitten vapaaksi taiteilijaksi siirtynyt Knihtilä on tottunut siihen, että pahan päivän varalle on sukan varressa oltava säästöjä.

Nyt saa siivota ja valvoa myöhään

Koronarajoitusten ja kasvomaskien Wienissä vietetty kevät vaihtui kesäkuussa Perämeren pohjukassa sijaitsevaan Simoon, joka on Knihtilän lapsuuden maisemaa.

– Täällä on ihana, kun voi vapaasti hengittää. Aiempina kesänä olen ehtinyt tänne yleensä elokuussa, kertoo Knihtilä.

Meri on rannikolla kasvaneelle Tuija Knihtilälle edelleen tärkeä asia. Kimmo Hiltula / Yle

Tavallisesti alku- ja keskikesä on Knihtilältä kulunut Savonlinnan oopperajuhlien oopperoiden harjoituksissa ja esityksissä.

Erilainen kesä on antanut oopperalaulajalle mahdollisuuden tehdä asioita, jotka eivät onnistuisi normaalisti, kun elämä sujuu laulamisen ehdoilla. Oopperalaulajan ääni on äärimmäisen herkkä työkalu ja esimerkiksi pöly on Knihtilälle harjoittelun aikaan ongelma, vaikka allergiasta ei ole kyse.

– Mutta tänä kesänä olen täällä isän luona saanut sydämen kyllyydestä tomuttaa ja vaihtaa sisustusta, kertoo Knihtilä.

Myös maalaiselämään perinteisesti kuuluva heinänteko on tänä suvena ollut sallittujen asioiden listalla.

– Ja tänä kesänä olen saanut valvoa illalla niin pitkään kuin olen halunnut, sanoo Knihtilä ja puhkeaa hersyvään nauruun.