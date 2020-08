Asuntolainoja haetaan taas ruuhkaksi asti – pahimpien koronakuukausien patoutunut kysyntä purkautuu nyt, pankeista kerrotaan

Hakemussuma on aiheuttanut paikoin käsittelyruuhkia tai ruuhkapäiviä etenkin isoissa kaupungeissa.

Pankeille tulleiden asuntolainahakemusten määrä on ryöpsähtänyt kesäkuukausina. Maalis-huhtikuun hiljentyneiden asuntomarkkinoiden aktivoiduttua hakemuksia on tullut jopa neljännes vuodentakaista enemmän.

Asuntolainahakemusten määrissä näkyy nyt pahimmilta koronakuukausilta patoutunut kysyntä, sanoo OP-ryhmän asuntorahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie.

– Kun korona tuli, ihmiset laittoivat asuntomietteensä hattuhyllylle. Pullonkorkki poksahti kesäkuussa, kun suunnitelmat kaivettiin uudelleen esiin. Kyllä se jälkivyöryn voimakkuus yllätti, Christie sanoo.

OP-ryhmässä korona vähensi asuntolainahakemusten määriä maalis-huhtikuussa viidenneksellä verrattuna alkuvuoteen. Kesäkuussa asuntolainoja taas haettiin 15 prosenttia edellisvuotta enemmän.

"Pullonkorkki poksahti" ja "padot murtuivat"

Pullonkorkin poksahdus kuvaa hyvin myös muiden pankkien tilannetta. S-pankin pankkiliiketoiminnan johtaja Aki Gynther kuvailee heinäkuuta jopa ennätykselliseksi asuntolainahakemusten osalta.

– Pato selvästi murtui jo toukokuussa, jolloin asuntolainahakemusten määrät lähtivät voimakkaaseen kasvuun. Kesäkuussa oltiin 25 prosenttia plussalla vuodentakaisesta, ja nyt voisi sanoa että eletään melkein huippuaikoja.

Verrattuna maalis-huhtikuun pahimpaan korona-aikaan asuntolainahakemusten määrä on S-pankissa kasvanut 50 prosenttia.

Lainahakemusten määrä kertoo luottamuksesta talouteen

Asuntolainahakemusten määrästä ei voi vetää suoraa yhteyttä asuntomarkkinoiden kysyntään, sillä kaikki hakemukset eivät johda asuntolainaan tai -kauppaan. Osalla hakemuksen tekijöistä saattaa olla vain alustava lainansaantikartoitus mielessään.

Säästöpankkiryhmän henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Markus Lauri sanoo, että hakemusmäärien ryöpsähdys kertoo ennen kaikkea siitä, että luottamus omaan talouteen on palaamassa epävarmojen kuukausien jälkeen.

– Ihmisiä on paljon liikkeellä selvittämässä, että onko ylipäätään mahdollista saada rahoitus, jos se oikea kohde löytyy. Alustava neuvottelu voidaan käydä puhelimessa tai verkkoneuvotteluna, jolloin saa nopeasti mielenrauhan ja tiedon siitä, että näissä ja näissä raameissa voi asuntohaaveilua jatkaa.

Myös Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala uskoo, että hakemusmäärien lisääntyminen kertoo kuluttajien luottamuksen paluusta. Danskella elokuun asuntolainojen kysyntä on 11 prosenttia vuodentakaista korkeammalla tasolla.

– Olisi ollut mahdollista, että isojen hankintojen suhteen oltaisiin hieman varovaisempia. Toisaalta kevään tilanne on saanut ihmisiä lykkäämään itselleen tärkeitä isoja kulutuspäätöksiä, mikä on voinut luoda patoutunutta kysyntää, Takala sanoo.

Suomen Pankin tilasto uusista nostetuista asuntolainoista näyttää, ettei koronakevät kokonaisuutena oikeastaan juuri poikkea viime vuodesta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla uusia asuntolainoja nostettiin vain 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellsivuonna vastaavaan aikaan.

Ensiasunnon ostajat ensimmäisenä liikkeellä

Ylen haastattelemat pankit näkevät toisaalta luonnollisena, että asuntolainojen kysyntä palasi vauhdilla. Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala uskoo, että korona oli lyhytaikainen häiriö vahvan alkuvuoden jälkeen.

– Korona aiheutti erilaisia häiriöitä markkinatilanteessa, mutta jo aika varhaisessa vaiheessa nähtiin positiivinen kehitys. Perhetilanteet muuttuvat, työtilanteet muuttuvat, opiskeluita aloitetaan ja lopetetaan. Kun koronajärkytyksen yli on päästy, ei tarve vaihtaa asuntoa ole kadonnut mihinkään.

OP-ryhmän Kaisu Christien mukaan etenkin ensiasunnon ostajat olivat ensimmäisiä liikkellelähtijöitä koronan ensimmäisen aallon rauhoituttua.

– Ensiasunnon ostajat lähtivät ensimmäisenä hakemaan lainoja. Heistä moni on tehnyt asunnonhankintapäätöksen jo pitkän aikaa sitten, vakuuksia on mietitty ja säästöt ovat kasassa. Toisena palasivat sijoitusostajat ja viimeisenä asunnonvaihtajat.

Hakemussuma on aiheuttanut paikoin käsittelyruuhkia tai ruuhkapäiviä etenkin isoissa kaupungeissa. Pankeista kuitenkin kerrotaan, että kiireellisiin tilanteisiin on onnistuttu reagoimaan ja kiireettömissä tapauksissa käsittelyaika on voinut olla viikosta kahteen.

