Iida Kauhanen jonotti koronatestiin kaksi tuntia huoneessa, jossa oli sata kipeää ihmistä – professorin mukaan tartunnan saaminen kiinni tuurista

Virusopin professorin mukaan ruuhkaisessa odotustilanteessa voi saada tartunnan, jos jollain jonottajista on koronavirus.

Oululainen Iida Kauhanen hakeutui tämän viikon maanantaina koronavirustestiin ja yllättyi, kun joutui jonottamaan pari tuntia samassa huoneessa noin sadan muun itsellään koronaa epäilleen kanssa. Kauhanen kertoo, että turvavälit odotushuoneessa eivät olleet kunnossa.

– Ei ole järkevää, että noin paljon ihmisiä laitetaan pieneen tilaan, joista jollain on mahdollisesti korona. Kutakuinkin kaikilla oli kuitenkin maskit kasvoilla.

Koronavastaanotoilla on maskeja tarjolla, mutta on tärkeää, että niitä käytetään oikein.

Maskia ei kannattaisi käyttää tuntia pidempään. Kankainen maski ei esimerkiksi kostuessaan enää toimi, ja sen pintaan alkaa kertymään ympäristöstä koronaviruksen lisäksi myös muita mikrobeja ja pölyä. Tämä on kuitenkin vain yleisohje, tarkkoja aikoja ei ole pystytty määrittelemään. Lisäksi maskin koskettelua tulisi välttää.

Kauhanen kertoo, että hän piti samaa maskia kasvoillaan yli tunnin.

Oulussa koronavastaanotot ovat Kontinkankaalla ja Haukiputaalla. Ruuhka molemmissa paikoissa on tällä viikolla ollut ennennäkemättömän kova. Sama tilanne on ollut ympäri Suomea, ja esimerkiksi Jyväskylässä testijono on venynyt jo tuhanteen ihmiseen.

Oulun vastaanotot sulkeutuvat kello 16. Kauhanen jonotti testiin ensin pari tuntia Kontinkankaalla, kunnes jonottajille kerrottiin, että vastaanotto sulkeutuu. Vaihtoehtona oli mennä Oulun yliopistolliseen sairaalaan jatkamaan jonotusta tai varata aika seuraavalle päivälle. Kun Kauhanen maanantaiaamuna soitti neuvontapuhelimeen ajanvaraaminen ei ollut mahdollista. Kauhanen halusi saada asian hoidetuksi, joten siirtyi Oysiin jonottamaan.

– Odotushuoneessa oli noin kymmenen ihmistä. Jonotin siellä pari tuntia.

Kauhanen joutui kokonaisuudessaan odottamaan yli neljä tuntia kahdessa eri paikassa ennen kuin lopulta pääsi testiin.

Tulokset olivat tulleet Kauhaselle yön aikana, ja tiistaiaamuna hän sai lukea valmistuneen testituloksen, joka oli negatiivinen.

Oulu lisää testauspaikkoja ruuhkien helpottamiseksi

Oulu lisää testauspaikkoja ruuhkien helpottamiseksi. Kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan nopeasti moninkertaistuneet potilasmäärät ovat aiheuttaneet ongelmia ja pitkiäkin jonotusaikoja Oulussa. Kontinkankaalla ja Haukiputaalla työskenneltiin iltaan saakka maanantaina ja tiistaina.

– Edellisellä viikolla tehdyt toimet eivät vain ole riittäneet seuraavalla viikolla vielä kasvaneeseen kysyntään, terveysjohtaja Mäkitalo vastaa Ylen sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin.

Mäkitalon mukaan jonoja syntyy väkisinkin ruuhkaisimpiin aikoihin, mutta esimerkiksi Kontinkankaalla on opittu ja alettu rajoittaa sisään aulaan päästettävien asiakkaiden määrää.

– Ruuhkatilanteissa meillä on lisäksi vartijat, jotka pyrkivät huolehtimaan ja tarvittaessa huomauttamaan turvaväleistä jonoissa.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkusen mukaan on täysin sattumaa, saako Oulun kaltaisessa ruuhkaisessa odotustilanteessa koronatartunnan.

– Se riippuu siitä, onko joku jonottajista sairastunut koronavirukseen.

Julkunen arvioi, että Oulussa jonottaminen testaukseen ei ole tapahtunut optimaalisesti.

– Testin odotus pitäisi pystyä järjestämään niin, että turvavälit säilyvät. Nyt on kesä, ihmiset vain pellolle odottamaan vuoroaan.

Terveysjohtaja Mäkitalon mukaan jonoja saatetaan ohjata myös telttoihin, jos tilanne pahenee. Oulun kaupunki on tehnyt elokuussa useita muutoksia ruuhkien helpottamiseksi.

Kaupunki lisää testauspaikkoja maanantaista alkaen, jolloin esimerkiksi lieväoireinen henkilö voi varata verkosta ajan pelkästään koronatestiin. Terveysarvioinnit tehdään edelleen koronaneuvonnassa ja -vastaanotoilla, joita lisätään Oulussa kahdesta hyvinvointikeskuksesta neljään.

Oulussa on tarkoitus avata myös drive in -testaus, mutta mallia ja paikkaa mietitään vielä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen maskisuositus annettiin eilen torstaina.

