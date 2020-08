Tuomas Arohonka saa yrittäjien työttömyyskorvausta yli 40 000 kollegan tapaan, mutta sen pienuus yllätti: "Olen joutunut turvautumaan toimeentulotukeen"

Fysioterapeutti Tuomas Arohongan vastaanotolla Riihimäellä on edelleen hiljaista, vaikka osa asiakkaista onkin jo palannut kevään totaalikadon jälkeen.

Fysioterapeutti Tuomas Arohongan vastaanotolla Riihimäellä on edelleen hiljaista, vaikka osa asiakkaista onkin jo palannut kevään totaalikadon jälkeen. Jouni Immonen / Yle

Keväällä käyttöönotetun yrittäjien työttömyysturvan tarve on jäänyt pelättyä pienemmäksi.

Koronavirus hiljensi Suomen talouselämää maaliskuussa melko totaalisesti. Erityisesti se iski palvelualan pienyrittäjiin.

– Työt käytännössä pysähtyivät kuin seinään. Maaliskuun loppupuolelta kesäkuun ensimmäiseen pidinkin niin sanotusti palkatonta lomaa kotona, kertoo omaa fysioterapeutin vastaanottoa Riihimäellä ja Hyvinkäällä pitävä fysioterapeutti Tuomas Arohonka.

Hallitus laatikin keväällä pikavauhtia lain, joka mahdollisti yrittäjillekin väliaikaisen työttömyysturvan ilman firman alasajoa kokonaan. Kesällä lain voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun.

Myös Arohonka haki työmarkkkinatukea heti huhtikuussa ja sai päätöksen muutamassa viikossa. Arohonka onkin tyytyväinen asiansa hoitoon, mutta perheellisenä ihmettelee yhtä seikkaa.

– Minusta oli erikoista, että ymmärtääkseni normaalissa työttömyyskorvauksessa on lapsikorotukset, mutta yrittäjällä ilmeisesti lapsilla ei ole väliä, koska semmoista siinä ei ole, Arohonka kummastelee.

Te-toimistoissa ruuhkaa

Mutta kokonaisuutena yrittäjien työttömyyskorvaus on saatu alkukangertelujen jälkeen rullaamaan hyvin.

– Erityisesti Kelassa prosessi on mennyt todella mallikkaasti ja hienosti. Te-toimistoissa oli alussa kangertelua ja haasteita erityisesti Uudellamaalla, koska ne ruuhkautuivat tuolloin tosi pahasti, vaikka lisäkäsiä saivatkin, kertoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Harri Hellsténin mukaan työttömyyskorvauksen saajissa on paljon yksinyrittäjiä. Nella Nuora / Yle

– Prosessi toimii nyt ilmeisen hyvin. Tosin kuulin loppukesästä, että Uudellamaalla on edelleen jonoa ja etuuden saanti saattaa kestää tapauksesta riippuen vähän pidempään kuin muualla maassa, jos sitä ensimmäistä kertaa hakee.

Pelättyä vähemmän

Yrittäjien työmarkkinatuen tarve on osoittautunut hallituksen etukäteisarviota pienemmäksi. Nyt korvaus on myönnetty noin 42 000 yrittäjälle, kun lakiesityksessä arvioitiin saajamärän voivan nousta yli 70 000:een kuukaudessa. Hellstén kiittelee korvaushakemuksia käsittelevän Kelan suhtautumista yrittäjien vaikeuksiin.

– Hyvin harva hakemus on hylätty Kelassa ja valtaosa hakeneista on etuutensa myös saanut. Korvausta ei ole haettu huvikseen, vaan siellä on ollut todellinen hätä tälle etuudelle, Hellstén huomauttaa.

Kelan tilastojen mukaan korvauksen saajissa on ollut naisia hieman enemmän kuin miehiä. Toimialoittaista tai yrityskoon mukaista luokittelua ei ole saatavissa. Hellsténillä on kuitenkin käsitys korvauksen saajista.

– Kyllä he hyvin pitkälti ovat yksinyrittäjiä tai pienessä yrityksessä työskenteleviä henkilöitä lähinnä palvelusektorilla, jossa toimitaan fyysisessä kontaktissa, kasvokkain asiakkaiden kanssa.

Konkurssiaaltoa ei tullut

Myös yhteiskunta on hyötynyt. Pelättyä konkurssiaaltoa ei ole nähty ainakaan vielä.

– Uskon vahvasti, että yrittäjien työttömyyskorvaus on estänyt yritysten konkursseja ja yritysten lopettamisia ylipäätään, Hellstén painottaa.

Ihmettelyjä on tullut lähinnä korvauksen pienuudesta. Verojen jälkeen käteen jää reilut 500 euroa kuussa.

– Eihän sillä...meilläkin kun on kuusihenkinen perhe, niin ei sillä pitkälle pötkitä, Arohonka kertoo.

– Tällä hetkelläkin olen joutunut turvautumaan toimeentulotukeen, koska työttömyyskorvaus ei riitä. Avopuoliso on kotona nuorimman lapsen kanssa ja firman tulot menevät melkeinpä laskujen maksuun, eläkemaksuihin, kiinteisiin vuokrakuluihin ja sen sellaisiin.

Onneksi asiakkaita on jo hieman palannut Arohongan vastaanotolle loppukevään nollatilanteesta. Muutaman asiakkaan päivävauhdilla yritys pyörii nyt noin kolmasosateholla. Kalenterissa on edelleen paljon vapaita aikoja.

– Aikaisemmin pystyin yritykseni tuloilla elättämään perheeni. Tällä hetkellä en pysty elättämään perhettäni yritystuloilla, Arohonka kuvaa tilannettaan.