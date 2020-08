23 juhlavieraasta 11 sairastui – sairaanhoitopiiri huolissaan: Nuorten tartunnat ja joukkoaltistukset kasvussa

Tällä hetkellä koronavirusnäytteitä analysoidaan HUSin alueella noin 3 000 päivittäin. Näytteenottotarve on kolminkertaistunut viidessä viikossa.

Kahden viikon seuranta-aikana koronatartuntatapausten määrä on kaksinkertaistunut pääkaupunkiseudulla. Eniten tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella nuorten aikuisten eli 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä, selvisi HUSin tänään perjantaina järjestämässä infotilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

– Nuoruus ei suojaa vakavalta taudilta. He joutuvat kuitenkin todennäköisesti vähemmän sairaalaan ja tehohoitoon, ja siksi määrä ei näy vielä siellä. Emme voi vielä arvioida tilanteen eskaloitumista, sillä sairaalaan joudutaan yleensä seitsemästä kymmeneen päivän viiveellä, HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo.

HUSin alueella positiivisten tapausten osuus näytteistä on ollut nyt 0,2–0,7 prosenttia eli kriittistä yhden prosentin rajaa ei ole ylitetty.

Yli puolessa tartuntatapauksista HUSin alueella puuttuu tieto siitä, kuka on ollut tartunnan lähde. Yleensä jos tartunnan lähde on henkilön tiedossa, se on ollut samassa taloudessa asuva henkilö.

– Viime viikkoina tartuntojen lähteet ovat olleet kohtalaisen paljon ulkomailta Suomeen palanneita suomalaisia tai kausityöhön tulevia, Ruotsalainen sanoo.

Kesän aikana järjestetyt juhlat näkyvät joukkoaltistumisten kasvuna

Ruotsalainen kertoo, että joukkoaltistumiset ovat lisääntyneet heinäkuun puolivälin jälkeen ja niitä on ollut etenkin yksityisten henkilöiden järjestämissä juhlissa. Kesän aikana joukkoaltistumisia oli erityisesti rakennustyömailla ja risteilyliikenteessä.

Ihmiset ovat kesän aikana alkaneet pitää juhlia, mikä näkyy Ruotsalaisen mukaan nyt tautitapausten lisääntymisessä.

– On ollut tilaisuus, jossa 23:sta juhliin osallistujasta 11 on todettu positiiviseksi eli sairastuneeksi. Olemme joissakin tilanteissa lähellä viime kevättä, jolloin oli tilaisuuksia, joissa ihmisiä sairastui paljon ja jopa traagisesti menehtyi. Siksi seuraamme tarkasti tartunnan lähteitä.

Lisäksi terveydenhuollossa on ollut jonkin verran joukkoaltistumisia. Viidessä päiväkodissa on ollut tapauksia, joissa yksi henkilökunnan jäsen tai lapsi on altistanut muita.

Ruotsalaisen mukaan hoivalaitosepidemiat on saatu kuitenkin kuriin.

– Se on hieno asia. Suuri kiitos siitä hallintomme ohjeistukselle kasvomaskin käytöstä työntekijöille potilaskontaktissa, Eeva Ruotsalainen toteaa.

Näytteenottotarpeen kolminkertaistuminen vaatii lisää henkilökuntaa

Tällä hetkellä koronavirusnäytteitä analysoidaan HUSin alueella noin 3 000 päivittäin ja pian määrä on 4 000. HUS on lähtenyt varautumaan jo siihen, että määrien täytyisi olla tätäkin suuremmat. Näytteenottotarve on kolminkertaistunut viidessä viikossa.

– Kaksinkertainen kasvu kestettiin, mutta tässä ajassa kolminkertainen kasvu on liikaa, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toteaa.

Lehtonen kertoo, että jos näytteenottojen määrä halutaan nostaa 10 000:n tasolle, tarvitaan lisää henkilökuntaa. Koska laboratorioalan ihmisiä ei ole tarjolla, joudutaan turvautumaan myös muuhun sairaanhoitohenkilökuntaan.

– Jos määrä halutaan kasvattaa valtakunnallisesti 20 000:een tai yli, on harkittava, pidetäänkö muita sairaanhoidon toimintoja täysimääräisesti auki vai voidaanko henkilökuntaa irroittaa muualta tekemään koronanäytteenottoa.

Lehtonen uskoo, että toinen aalto voidaan estää. Jos tilanne kuitenkin heikkenee, viranomaiset eli aluehallintovirastot, kunnat ja sairaanhoitopiiri aikovat antaa suosituksia esimerkiksi kokoontumisiin.

Ilman ajanvarausta toimiva drive in -piste Vantaan Varistoon ensi viikolla

Lisäksi infotilaisuudessa kerrottiin uusista näytteenottopisteistä, joita ollaan avaamassa lähiaikoina. Ensi viikolla avataan Vantaan Varistoon uusi ilman ajanvarausta toimiva drive in -linja, ja myös Espooseen ja Vantaalle on suunnitteilla vastaavat.

Espoon Tapiolaan avataan Mehiläisen kanssa yhteistyössä vastaava näytteenottopiste, joka avattiin jo tällä viikolla Itäkeskukseen. Nämä pisteet toimivat ajanvarauksella.

Tarkkoja lukuja ruuhkista HUS ei pysty antamaan, sillä ajanvaraukset tehdään edelleen kuntakohtaisesti. Nyt HUSin laboratorioanalyysin kesto on 72 tuntia, kun sen pitäisi olla 48 tuntia.

– Kuromme tätä kiinni ja puramme näytejonoja. Ensi viikolla yritämme päästä takaisin 48 tuntiin. Niin kauan kuin ajanvaraus tehdään joka kunnassa erikseen ja eri tavalla, ei yhtenäisiä lukuja jonotusajasta pystytä antamaan. Olen kuullut, että Helsingissä on saattanut joutua odottamaan näytteenottoon pääsyä kolme päivää, kun Vantaalla on päässyt päivässä, Lehtonen sanoo.

– Haluaisimme yhteisen järjestelmän ja että näytteeseen voitaisiin mennä yli kuntarajojen, hän lisää.

