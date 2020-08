Herätys: Korona loi valtavan koulutuskriisin, asiantuntijat vastaavat maskikysymyksiin, laihduttamiseen liittyy riski lihoa

Koulutuskriisin lyö leiman kokonaiseen sukupolveen

Maailmanpankki arvioi, että maailman jokainen 6–17-vuotias peruskoululainen saattaa menettää tulevaisuuden tulojaan keskimäärin 16 000 dollaria eli 13 600 euroa koronapandemian takia. Mitä koulutuskriisi tarkoittaa, ja miten se vaikuttaa koululaisten tulevaisuuteen? Asiantuntijat vastaavat neljään kysymykseen.

Nämä asiat jokaisen on syytä tietää maskeista

Paras suoja saadaan silloin, kun mahdollisimman moni samassa tilassa oleva käyttää maskia. Miikka Varila / Yle

Kasvomaskit ovat yksi keino estää koronavirustartuntojen leviämistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päätyi torstaina suosittelemaan kasvomaskia julkisissa liikennevälineissä ja tiloissa, joissa riittävää turvaväliä ei voi pitää. Maskin käytöstä on hyötyä kanssaihmisille, kun sitä muistaa käsitellä huolellisesti ja huolehtia siitä, että roskat menevät oikeaan paikkaan. Kysyimme asiantuntijoilta ja kokosimme vastauksia maskin käytöstä, puhdistamisesta ja hävittämisestä.

Yhdysvaltain postilaitos ei pysty takaamaan kaikkien postiäänten ehtimistä ääntenlaskentaan

USA:n postilaitos sanoo valmistautuvansa toimittamaan valtavan määrään postiäänestyslippuja koronapandemian takia. AOP

Yhdysvaltain postilaitos on antanut varoituksen, että se ei voi taata kaikkien postitse toimitettavien äänestylippujen ehtivän perille ääntenlaskua varten marraskuun presidentinvaaleissa. Varoitus koskee 46 osavaltiota ja pääkaupunki Washingtonin aluetta. Vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastustanut yleistä postiäänestystä, on postilaitos valmistautunut toimittamaan ennennäkemättömään määrään postin kautta liikkuvia äänestyslippuja koronapandemian takia.

Meistä jopa puolet laihduttaa, vaikka siihen liittyy riski lihoa

Elintarviketieteiden maisteri Laura Sares-Jäske on tutkinut laihduttamisen yhteyttä painonnousuun ja 2-tyypin diabeteksen ilmaantuvuuteen. Silja Viitala / Yle

Kasvavan ylipaino-ongelman takia myös laihdutus on yleistynyt. Naisista yli puolet yrittää jossakin vaiheessa elämäänsä laihduttaa. Suurin osa laihdutusyrityksistä epäonnistuu: tuoreen väitöstutkimuksen mukaan epäonnistuneet laihdutusyritykset saattavat jopa lisätä riskiä lihoa pidemmällä aikavälillä. Tutkijan mukaan turhia laihdutusyrityksiä tulisikin välttää.

Etelässä nautitaan viikonloppuna helteistä

Yle

Lauantaina on etelässä paikoin hellettä. Pilvisintä on idässä ja aurinkoisinta on lännessä. Sunnuntaina Lappiin virtaa jo selvästi viileämpää ilmaa, pilvisyys lisääntyy, tuuli voimistuu ja sateet leviävät. Etelässä on vielä paikoin hellettä ja enimmäkseen aurinkoista. Viikonlopun jälkeen sää vähän viilenee hieman etelässäkin, mutta tulevallakin viikolla hellelukemat ovat vielä mahdollisia.

